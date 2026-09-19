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    Василий Авченко Василий Авченко Как советский офицер спас от гибели Ким Ир Сена

    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

    29 комментариев
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезно побыть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.

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    19 сентября 2026, 06:25 • Новости дня

    Гутерреш призвал США выдавать визы всем делегациям в ООН

    Tекст: Антон Антонов

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил сожаление из-за отказа США выдать визу главе палестинской администрации Махмуду Аббасу для участия в Генассамблее ООН, сообщил представитель Гутерреша Стефан Дюжаррик.

    «Генеральный секретарь призывает страну пребывания обеспечить выдачу виз всем делегациям в соответствии с ее обязательствами по Соглашению о штаб-квартире», – заявил Дюжаррик.

    По его словам, Гутерреш выразил сожаление в связи с решением Вашингтона не выдавать визу главе палестинской администрации, передает РИА «Новости».

    Соединенные Штаты продлили санкции против палестинского руководства, что автоматически привело к отказу в визе для Аббаса. Как и в прошлом году, он выступит перед Генассамблеей по видеосвязи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США ранее уже отказывали в выдаче визы Аббасу для участия в Генассамблее ООН.

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал визовым беспределом решение властей Австрии аннулировать выданную визу вице-президенту Ирана Мохаммаду Эслами для участия в Генконференции МАГАТЭ.

    17 сентября 2026, 18:36 • Новости дня
    Таджикистан запустил процесс выхода из Международного уголовного суда

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парламент Таджикистана на внеочередном заседании рассмотрел проект постановления о выходе из Международного уголовного суда (МУС).

    Совет нижней палаты парламента Таджикистана рассмотрел вопрос о прекращении действия договора с международной судебной инстанцией. Депутаты обсудили проект документа о выходе из МУС, сообщает пресс-служба палаты.

    В официальном сообщении ведомства отмечается: «Были приняты соответствующие решения». Точные сроки вынесения инициативы на всеобщее голосование депутатов пока остаются неизвестными.

    Таджикистан подписал Римский статут в 1998 году, а процедуру ратификации завершил в 2000 году. Согласно правилам, любое государство имеет право покинуть МУС после письменного уведомления на имя генерального секретаря ООН. Официальный выход состоится через один год после получения соответствующего документа.

    В октябре 2025 года Душанбе с государственным визитом посетил президент России Владимир Путин. После этого представители Евросоюза обвинили республику в невыполнении обязательств перед международной инстанцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле правительство Чада также уведомило ООН о выходе из Римского статута. А госсекретарь США Марко Рубио анонсировал дипломатическую кампанию по полной ликвидации Международного уголовного суда.

    В прошлом году о немедленном выходе из-под юрисдикции инстанции объявили Буркина-Фасо, Мали и Нигер.

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    17 сентября 2026, 00:15 • Новости дня
    Небензя указал, каким должен быть диалог с властями Афганистана

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия исходит из важности реалистичного комплексного подхода в отношении Афганистана, его основу составляют объективный анализ, сбалансированная оценка ситуации в стране, заявил на заседании СБ ООН по положению в Афганистане постпред России при организации Василий Небензя.

    Он пояснил, что подлинно конструктивное взаимодействие международного сообщества по афганскому вопросу и полный учет нужд афганцев вместе с доверительным диалогом с властями страны по всем проблемам способны помогать и укреплять доверие между афганскими властями и международным сообществом.

    «Этот диалог должен полностью исключать язык давления и шантажа. Такой всеобъемлющий подход разделяют все без исключения региональные игроки, в первую очередь участники Московского формата и его региональной «четверки», а также ОДКБ и ШОС, включая рабгруппу ОДКБ по Афганистану и Контактную группу «ШОС-Афганистан», – добавил Небензя.

    Дипломат позитивно оценил тот факт, что ставка на прагматичное взаимодействие с талибами является частью предложенного Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) «мозаичного» подхода, в том числе по вопросам диппредставительства, снятия санкций и разморозки активов, а также борьбы с тер- и наркоугрозами.

    Он подчеркнул, что избирательные и предвзятые подходы, как зацикленность на правозащитных аспектах, интересных группе отдельных западных доноров, – это путь в никуда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия предложила создать особую экономическую зону в афганском порту. Министр транспорта России Никитин сообщил о планах транзита грузов через Афганистан.

    Власти Афганистана отказались менять законы шариата ради международного признания.

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    18 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

    «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается.

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    17 сентября 2026, 02:47 • Новости дня
    Нетаньяху предложил лишать гражданства Израиля за критику армии

    Нетаньяху предложил лишать гражданства Израиля за критику ЦАХАЛ

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении внести в парламент два законопроекта, которые узаконят лишение гражданства авторов клеветы на солдат израильской армии и увеличат штраф за клевету на ЦАХАЛ в 20 раз.

    «Пришло время навести порядок. Я намерен сейчас внести два правительственных законопроекта. Первый: лишение гражданства тех, кто клевещет на солдат ЦАХАЛ. Второй: удар по карману», – приводит РИА «Новости» заявление Нетаньяху.

    По его словам, поводом стали случаи нанесения Израилю и ЦАХАЛ «огромного ущерба».

    Так Нетаньяху охарактеризовал общественную дискуссию по мотивам документального фильма «NAZA» израильских режиссеров Юваля Аврахама и Рахель Шор, который получил спецприз жюри на Венецианском кинофестивале.

    Картина из анонимных свидетельств рассказывает о массовой гибели мирных жителей Газы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр безопасности Израиля в августе призвал убивать палестинцев каждую ночь. Экс-генералы призвали Нетаньяху прекратить насилие на Западном берегу. Президент страны Ицхак Герцог выступил против радикальных действий в отношении жителей региона.

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    16 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Лавров обвинил Запад в узурпации секретариата ООН

    Лавров: Западные страны узурпировали секретариат ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о полном контроле западных государств над высшим руководством секретариата Организации Объединенных Наций.

    Лавров на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге обратил внимание на полный контроль со стороны Запада над руководством секретариата ООН, передает РИА «Новости». «Вся верхушка секретариата ООН узурпирована западными странами», – констатировал руководитель российского внешнеполитического ведомства.

    Дипломат обратил внимание на избирательный подход международной организации к вопросам территориальной целостности и права на самоопределение. В качестве примера он привел дискуссии вокруг Дании и Гренландии, отметив, что аналогичные принципы можно было бы применить к украинскому кризису, однако на практике этого не происходит.

    Министр также добавил, что два года назад Москва предложила ООН специальную резолюцию по Украине. Однако, по его словам, документ блокируется государствами Запада, тем не менее российская сторона продолжит добиваться честного рассмотрения вопроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России указал на фактическую приватизацию секретариата ООН западными странами.

    Ранее Лавров раскритиковал Антониу Гутерриша за разницу подходов к Гренландии и Донбассу. В тот же день Москва направила в организацию официальный запрос о признании права новых регионов России на самоопределение.

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    16 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Россия передала Киргизии партию продовольственной помощи в рамках программы ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия направила Киргизии крупную партию продовольственной помощи, которая обеспечит продуктами питания более 15 тыс. уязвимых семей по всей республике.

    Республика приняла очередную поставку из России в рамках Всемирной продовольственной программы ООН, передает ТАСС. В город Ош на юге страны доставили 473,2 тонны обогащенной муки и 67,5 тонны колотого гороха.

    Помощь предназначена для нуждающихся семей, в которых воспитываются дети или проживают взрослые с инвалидностью. Каждая семья получит 100 килограммов муки, 12,5 килограмма гороха и 10 литров подсолнечного масла.

    Продовольственную поддержку окажут более 15 тыс. семей по всей Киргизии, из которых 5,4 тыс. проживают в южных регионах.

    В конце июля текущего года Россия уже передала республике почти 1,75 тыс. тонн витаминизированной муки в рамках аналогичной программы ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Россия безвозмездно отправила в Киргизию крупную партию витаминизированной пшеничной муки.

    Летом текущего года Всемирная продовольственная программа ООН столкнулась с катастрофической нехваткой средств.

    Российская сторона также обеспечивает республику бензином и дизельным топливом на льготных условиях.

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    16 сентября 2026, 19:44 • Новости дня
    Гутерриш заявил о готовности провести встречу по Украине в штаб-квартире ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил готовность организовать трехстороннюю встречу с участием представителей России, Украины и США в Нью-Йорке.

    Гутерриш выразил надежду на организацию переговоров в штаб-квартире всемирной организации, передает ТАСС. Встреча может состояться в рамках Генеральной Ассамблеи, если для этого появятся необходимые условия.

    «Я был бы рад сделать это, если это возможно, и считаю абсолютно необходимым достичь прекращения огня на Украине и создать условия для перехода к справедливому миру», – подчеркнул Гутерриш, отвечая на вопросы журналистов о перспективах урегулирования конфликта.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил вероятность проведения трехсторонних переговоров по украинскому вопросу в октябре.

    Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил о надеждах Антониу Гутерриша на возобновление диалога между Москвой и Киевом.

    Ранее генеральный секретарь всемирной организации призвал к немедленному прекращению огня.

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    16 сентября 2026, 15:25 • Новости дня
    Лавров назвал Устав ООН близким к идеалу документом

    Лавров: Устав ООН является близким к идеалу документом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров высоко оценил устав Организации Объединенных Наций, назвав его «почти совершенным документом».

    Своим мнением Лавров поделился на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, пишет РИА «Новости». «Еще раз хочу сказать, что Устав ООН, на мой взгляд, это близкий к идеальному документ», – подчеркнул министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России выступит на Генеральной Ассамблее ООН 26 сентября.

    Месяцем ранее глава российского внешнеполитического ведомства высоко оценил приверженность бывшего генсека организации Кофи Аннана Уставу ООН.

    До этого постпред России при ООН Василий Небензя предупредил о риске глобальной катастрофы из-за повсеместного нарушения этого ключевого международного документа.

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    17 сентября 2026, 01:05 • Новости дня
    В ООН оценили сроки восстановления судоходства через Ормузский пролив

    В ООН оценили сроки восстановления судоходства через Ормуз

    Tекст: Катерина Туманова

    Прогнозы о сроках восстановления логистики через Ормузский пролив пока преждевременны, заявил глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков.

    «Говорить о сроках восстановления нормального функционирования логистических цепочек, проходящих через Ормузский пролив, преждевременно», – приводит его слова РИА «Новости».

    Кобяков добавил, что исход конфронтации на Ближнем Востоке, начавшейся более семи месяцев назад, пока не предопределен.

    Эскалация конфликта привела к практической остановке судоходства через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран в сентябре передал США условия для открытия Ормузского пролива. США заявили о вывезенных с их помощью через Ормуз 900 млн баррелей нефти. Спикер иранского парламента Галибаф отказался снимать блокаду до выполнения условий июньского меморандума.

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    17 сентября 2026, 14:14 • Новости дня
    ООН: Мировые запасы воды упали на 42% ниже нормы

    В ООН зафиксировали падение глобальных запасов пресной воды на 42%

    Tекст: Мария Иванова

    Всемирная метеорологическая организация заявила об истощении глобальных запасов пресной воды до уровня на 42% ниже нормы по итогам прошлого года.

    В прошлом году общемировой объем пресной воды на поверхности и под землей оказался на 42% ниже климатической нормы. Прошлый год стал одним из самых засушливых за последние 35 лет с точки зрения показателей речного стока, передает РИА «Новости».

    Также зафиксирован четвертый подряд год масштабного сокращения массы ледников во всех регионах планеты. Совокупная потеря массы льда с 2023 по 2025 год составила 1400 гигатонн, что влечет за собой долгосрочные проблемы с обеспеченностью ресурсами.

    На протяжении последних пяти лет мир сталкивался с рекордными засухами. На Азию и Африку пришлось более половины всех экстремальных явлений, связанных с водой, и более 80% случаев гибели людей. Страны должны готовиться к новой реальности дефицита ресурсов и внедрять системы раннего оповещения о катастрофах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ООН забила тревогу из-за массовой гибели лесов в Европе.

    Летом эксперты организации спрогнозировали аномальную жару на Земле из-за климатического явления Эль-Ниньо.

    Весной ООН сообщила о рекордной потере ледников в Исландии.

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    17 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    Ирландское радио исключило из эфира песни не поддержавшего Палестину Эда Ширана

    Tекст: Вера Басилая

    Популярные композиции британского исполнителя Эда Ширана сняли с ротации в Ирландии в знак солидарности с местными музыкантами из-за палестинского вопроса.

    Руководство независимой радиостанции Classic Hits Radio приняло решение отказаться от репертуара артиста, передает ТАСС. Этот шаг стал проявлением поддержки слушателей и ирландских исполнителей, которые ранее отказались выступать на разогреве у певца.

    Телеканал RTE опубликовал официальное обращение вещателя. «Как независимая ирландская радиостанция, мы считаем важным прислушиваться к мнению нашей аудитории и поддерживать ирландских артистов, которые, несомненно, приняли значимое для своей профессиональной деятельности решение, руководствуясь собственными убеждениями», – заявили представители радио.

    В компании дополнительно уточнили, что треки музыканта не вернутся в эфир в обозримом будущем.

    Ранее артисты разогрева отказались выступать с Эдом Шираном из-за исключения из тура поддерживающего Палестину рэпера Macklemore.

    Ирландское гостелерадио RTE объявило о бойкоте музыкального конкурса «Евровидение-2027» на фоне конфликта в секторе Газа.

    Весной пять европейских стран поддержали бойкот «Евровидения-2026» в знак протеста против допуска Израиля.

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    18 сентября 2026, 01:45 • Новости дня
    Захарова обвинила генсека ООН в подыгрывании антироссийской кампании по Буче

    Захарова обвинила Гутерреша в подыгрывании кампании по Буче

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сознательно поддержал антироссийскую кампанию вокруг событий в городе Буча, нарушив принцип нейтралитета, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Гутерреш, и я могу об этом официально заявить, сознательно подыграл антироссийской кампании», – приводит слова дипломата на пресс-конференции РИА «Новости».

    Захарова обратила внимание на то, что Гутерреш нарушил основополагающий для его должности принцип нейтралитета. По ее словам, он полностью присоединился к этой провокации.

    В апреле 2022 года Минобороны России подчеркивало, что распространенные Киевом материалы о якобы имевших место преступлениях российских военнослужащих в Буче являются украинской провокацией. В ведомстве отмечали, что за время пребывания города под контролем российских сил ни один мирный житель не пострадал от насилия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров в июле обвинил ООН в уходе от ответов по Буче, а Небензя назвал издевательством ответ Гутерреша Лаврову по инсценировке в Буче.

    Захарова в феврале назвала причину замалчивания дела Бучи в кулуарах ООН.

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    17 сентября 2026, 06:28 • Новости дня
    В ООН заявили о дефиците удобрений из-за проблем с Ормузским проливом

    ФАО: проблемы в Ормузском проливе вызвали дефицит удобрений

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сбои в судоходстве через Ормузский пролив спровоцировали глобальный дефицит удобрений и привели к подорожанию энергоносителей на мировых рынках, заявил глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков.

    «Нарушение судоходства через Ормузский пролив вызывает глобальную нехватку удобрений, что приводит к ухудшению ситуации на рынках удобрений и росту цен на энергоносители», – сказал Кобяков РИА «Новости».

    Кроме того, представитель ФАО отметил, что иранский кризис перестал быть краткосрочным явлением. Ситуация приобрела затяжной и системный характер, оказывая долгосрочное влияние на мировую экономику.

    Ранее в ООН сочли преждевременными прогнозы о сроках восстановления логистики через Ормузский пролив.

    В июле Оман предлагал Ирану совместно управлять судоходством в этом регионе.

    Глава Минфина России Антон Силуанов предупредил о риске подорожания сельскохозяйственных удобрений на 30%.

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    18 сентября 2026, 09:42 • Новости дня
    ООН: Атаку США на иранскую школу признали военным преступлением

    ООН назвала удары США по иранской школе и спорткомплексу военным преступлением

    Tекст: Игорь Иножарский

    Следователи ООН заявили, что два авиаудара США по Ирану в феврале, в результате которых погибли по меньшей мере 178 мирных жителей, носили неизбирательный характер и могут быть квалифицированы как военные преступления.

    Первый удар пришелся на начальную школу Шаджара Тайебех 28 февраля, погибли 157 человек, включая около 123 детей до 13 лет, сообщает The New York Times со ссылкой на отчет независимой международной миссии ООН по установлению фактов.

    Второй удар в тот же день поразил спортивный центр и жилые дома в городе Ламерд. Иранские источники сообщили о гибели 22 мирных жителей, в том числе пятерых детей, и ранении около 170 человек.

    Следователи ООН отметили, что американские военные использовали высокоточную ударную ракету, распылившую около 180 тыс. вольфрамовых поражающих элементов на большой площади, что было охарактеризовано как безрассудство.

    Минобороны США отказалось комментировать результаты отчета, сославшись на то, что он составлен сторонней организацией. Ранее президент США Дональд Трамп списывал инцидент со школой на ошибку из-за устаревших данных разведки.

    В отчете также упоминаются массовые нарушения прав человека иранскими властями при подавлении протестов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о грядущем переходе конфликта США и Ирана в новую стадию. В июле генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил о катастрофических последствиях войны между США и Ираном. В марте представитель Ирана при ООН назвал военным преступлением действия США и Израиля.

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    16 сентября 2026, 10:52 • Новости дня
    При обрушении жилого дома в Газе погибли 11 человек

    Власти Газы сообщили о гибели 11 человек при обрушении аварийного дома

    Tекст: Мария Иванова

    В результате обрушения аварийного жилого дома в Газе погибли 11 человек, включая пятерых младенцев, еще десятки жителей числятся пропавшими без вести.

    По меньшей мере 11 человек погибли при обрушении аварийного жилого здания в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    Служба гражданской обороны анклава сообщила, что десятки людей могут находиться под завалами.

    «Погибли 11 граждан, в том числе пять детей грудного возраста, 14 человек получили ранения, десятки числятся пропавшими без вести в результате обрушения здания, в котором размещались перемещенные лица, в районе Ас-Сина в городе Газа», – говорится в заявлении ведомства.

    Известно, что обрушившееся здание находилось в аварийном состоянии из-за предыдущих израильских ударов. Ранее власти Газы предупреждали об угрозе обрушения около двух тыс. поврежденных зданий по всему анклаву, в которых продолжают жить палестинские семьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года при израильских ударах по сектору Газа погибли 82 человека.

    В мае того же года в больницы анклава поступили тела 153 жертв бомбардировок.

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    18 сентября 2026, 00:10 • Новости дня
    Yonhap: Замминистра иностранных дел КНДР примет участие в ГА ООН

    Yonhap: Представитель КНДР примет участие в ГА ООН

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Сон Гён планирует принять участие в заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    По данным источника агентства Yonhap в ООН, глава КНДР Ким Чен Ын посетит мероприятие, чтобы принять участие в общих дебатах высокого уровня Генеральной Ассамблеи, которые пройдут с 22 по 26 сентября и 28 сентября.

    В последний день общих дебатов Ким Сон Гён планирует выступить с речью.

    Замглавы МИД КНДР присутствовал и на прошлогодней Генеральной Ассамблее, где подтвердил, что Северная Корея никогда не откажется от ядерной программы «ни при каких обстоятельствах».

    Ожидается, что во время своего предстоящего визита в Нью-Йорк Ким Чен Ын встретится с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем и официальными лицами из стран, дружественных КНДР, таких как Куба и Венесуэла.

    Напомним, президент США Дональд Трамп выразил намерение встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

    Напомним, Генассамблея ООН завершила 80-ю сессию в начале сентября.  Основным событием новой сессии станут общеполитические прения, запланированные на 22–26 и 28 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле МИД КНДР назвал резолюцию ООН о правах человека провокацией. WSJ назвала Северную Корею «cамой удивительной историей экономического успеха».


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    В конце недели на саммите в Нью-Йорке США и КНР обсудят «общие риски» от искусственного интеллекта обеих моделей – китайской с открытым кодом и американской с закрытым. Ранее лидеры отрасли сенсационно призвали ограничить развитие ИИ, но Вашингтон против этого и в чем-то прав: точка невозврата пройдена. Как ни замедляй время, опасная эра близко. Подробности

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    Украина погружается в финансовую бездну

    Из-за российских дальнобойных ударов Украина столкнулась с резким падением собираемости налогов. А главное, на что жалуются киевские политики – заканчиваются средства на введение войны, и прежде всего зарплату военным. Сколько Киев сегодня просит у Запада на свое содержание и как рассчитывает его в этом перехитрить? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

      «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается.

    • В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

      Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

    • Что чувствует командир, отправляя людей в атаку

      Почему Рогачев не отпускал мобилизованных в штурм? Что нужно, чтобы у бойцов не было страха? Где должен быть командир в самых опасных бросках?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как получить справку 086/у для работы и учебы: список врачей, сроки и порядок оформления

      Медицинская справка 086/у требуется при поступлении в вузы и колледжи, а также при трудоустройстве на ряд должностей. Документ подтверждает отсутствие противопоказаний к обучению по выбранной специальности или к работе в определенных условиях.

    • Обрезка малины осенью 2026 года: когда обрезать и какие побеги удалить

      Осенняя обрезка малины помогает убрать отплодоносившие, слабые, поврежденные и больные побеги, проредить посадки и подготовить растения к зиме. У обычной летней малины после сбора урожая вырезают у самой земли двухлетние стебли, которые уже дали ягоды, а сильные однолетние побеги сохраняют для урожая следующего года. Ремонтантную малину обрезают по другой схеме: при выращивании на один поздний урожай все побеги можно удалить после окончания вегетации. Рассказываем, когда обрезать малину осенью 2026 года, как отличить старые ветви от молодых, сколько побегов оставить и почему обычную и ремонтантную малину нельзя стричь одинаково.

    • Как оформить опекунство: порядок действий, права и обязанности опекуна

      Опека (в обиходе – опекунство) – форма устройства граждан, которые не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и интересы. Далее разобраны условия установления опеки, перечень документов, порядок оформления и объем полномочий опекуна согласно действующему законодательству.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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