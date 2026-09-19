Артиллеристы ВСУ нанесли удар по отступавшим украинским военнослужащим

Tекст: Дмитрий Зубарев

Заместитель командира дивизиона 80-го полка 90-й танковой дивизии рассказал подробности инцидента, передает РИА «Новости». После точных атак российских войск украинские военнослужащие попытались отойти через открытое поле. Отечественные расчеты прекратили стрельбу, однако на участке вновь начались разрывы снарядов.

«После того как произвели выстрел, на данном участке работала только наша артиллерия, наше подразделение. Мы стали наблюдать, что разрывы продолжаются по полю, в данный момент мы не работали. И мы убедились в том, что это ВСУ стреляют по своей пехоте», – пояснил военнослужащий.

Офицер добавил, что украинское командование использовало заградительный огонь для предотвращения бегства своих подразделений. По его словам, пытавшиеся спасти свои жизни солдаты фактически оказались под перекрестным ударом с двух сторон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне отступившие в Сумской области украинские военные попали под заградительный огонь националистических формирований. Месяцем ранее заградотряды расстреляли несколько групп своих бойцов при попытке сдачи в плен. В апреле солдаты вооруженных формирований Украины обстреляли собственное отступающее спецподразделение под Ковшаровкой.