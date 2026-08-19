СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.7 комментариев
«Герани» поразили два сухогруза с грузом для ВСУ в Черном море
«Герани» успешно атаковали два транспортных судна в акватории Черного моря, доставлявшие военное снаряжение украинской армии, сообщило Министерство обороны.
Операторы российских беспилотников нанесли точные удары по двум сухогрузам в Черном море, передает Минобороны. Эти суда были задействованы в логистических операциях Вооруженных сил Украины.
Согласно информации военного ведомства, атакованные корабли использовались для транспортировки военных грузов, предназначенных для нужд украинской армии. Удары были нанесены с использованием беспилотников типа «Герань».
В начале августа российские беспилотники поразили три сухогруза с вооружением у берегов Одессы.
Несколькими днями ранее армия России нанесла массированные удары по портовой инфраструктуре Украины.
До этого ВС России уничтожили четыре сухогруза с военным снаряжением для украинских войск.