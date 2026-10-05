В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.0 комментариев
Украинские войска атаковали объекты переработки радиоактивных отходов ЗАЭС
ВСУ атаковали лабораторный корпус и здание переработки отходов Запорожской АЭС
Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил об отсутствии угрозы ядерной безопасности после ночных ударов противника по инфраструктуре станции.
Вооруженные силы Украины ночью нанесли удары по территории станции, передает РИА «Новости».
«На самой Запорожской станции ночью было неспокойно. Были сразу атакованы два объекта: лабораторный корпус, расположенный в 200 метрах от четвертого и пятого энергоблоков, и здание по переработке радиоактивных отходов», – рассказал Лихачев.
В результате инцидента повреждена кровля зданий, однако радиационный фон остается в норме. Кроме того, в воскресенье украинский беспилотник атаковал автомобиль с продуктами для персонала, из-за чего погиб водитель.
Последние две недели противник систематически обстреливает Запорожскую теплоэлектростанцию, от которой зависит питание атомного объекта. Из-за повреждения трансформатора критически важные системы работают от аварийных дизель-генераторов.
Госкорпорация уже проинформировала МАГАТЭ о необходимости проведения ремонта и просит установить режим тишины. По данным ведомства, в Энергодаре из-за постоянных атак уничтожено около 70 объектов инфраструктуры, еще порядка 50 получили повреждения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли удары по бензовозам возле Запорожской АЭС.
Вражеский беспилотник повредил служебный автомобиль оперативного персонала станции.
Глава Росатома Алексей Лихачев заявил о ежедневных обстрелах Энергодара.