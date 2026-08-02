Лихачев сообщил об ежедневных обстрелах Энергодара и района ЗАЭС БПЛА ВСУ

Лихачев: Обстрелы Энергодара и района ЗАЭС с помощью БПЛА продолжаются ежедневно

Tекст: Дарья Григоренко

«За прошедшую неделю обстановка вокруг Запорожской АЭС и в Энергодаре не стала менее напряженной. Обстрелы города и района расположения станции продолжаются ежедневно», – приводит слова Лихачева ТАСС.

Глава госкорпорации также сообщил, что ночью украинский дрон поразил специальную галерею. Она соединяет все шесть энергоблоков и предназначена для перемещения персонала станции. Удар пришелся буквально в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока, однако взрыва не произошло.

Кроме того, серьезную обеспокоенность вызывает неустойчивость схемы внешнего электроснабжения, передает РИА «Новости». «Особую обеспокоенность продолжает вызывать сохраняющаяся неустойчивость схемы внешнего электроснабжения станции. В настоящее время Запорожская АЭС получает питание лишь по одной линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1»», – сказал Лихачев.

Отсутствие второй действующей магистрали сохраняет повышенные риски для безопасной эксплуатации атомной электростанции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне МАГАТЭ сообщило, что Запорожская АЭС почти на два часа лишилась внешнего питания.

В четверг украинский беспилотный аппарат с боевым зарядом был своевременно перехвачен вблизи площадки сухого хранилища отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС.

С середины марта Запорожская атомная электростанция пережила более 400 атак беспилотников.

В конце июня украинские военные за сутки нанесли свыше 60 ударов по объекту и Энергодару.