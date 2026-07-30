Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.0 комментариев
Беспилотник попытался атаковать хранилище ядерного топлива на Запорожской АЭС
Украинский беспилотный аппарат с боевым зарядом был своевременно перехвачен вблизи площадки сухого хранилища отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС.
Вооруженные силы Украины предприняли попытку удара по критически важной инфраструктуре станции, передает РИА «Новости».
Аппарат нес боевой заряд и представлял серьезную угрозу для энергетического объекта.
«Сегодня на территории Запорожской АЭС, входящей в «Росатом», в районе площадки СХОЯТ (сухого хранилища отработавшего ядерного топлива) была зафиксирована атака беспилотного летательного аппарата ВСУ с боевым зарядом», – сообщила пресс-служба станции. Представители объекта уточнили, что опасный боеприпас удалось вовремя обезвредить.
В официальном заявлении подчеркивается, что целью нападения являлась система безопасного обращения с отработавшим топливом. Повреждение этой инфраструктуры могло привести к тяжелым и долгосрочным последствиям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Алексей Анпилогов назвал истинные цели регулярных ударов Киева по Запорожской АЭС.
В июне украинские военные провели массированную атаку беспилотниками на транспортный цех станции.
Директор ЗАЭС Юрий Черничук предупредил о риске потери целого энергоблока из-за падения дронов.