  Юшков назвал четыре варианта борьбы с задержанием танкеров
    Украинские беспилотники усилили прибалтийскую русофобию
    Макрон заявил о задержании нефтетанкера из России
    Путин поручил обеспечить постоянный доступ к важнейшим интернет-сервисам
    Российские войска получили новые Ил-76МД-90А
    Кремль назвал незаконным задержание Францией нефтетанкера Tagor
    Путин поздравил Пашиняна с днем рождения по телефону
    МИД: Украинские боевики атакуют суда России у берегов Ливии
    Иран нанес ответный удар по американской военной базе
    Россия ограничила поставки рыбы из Армении с 2 июня
    Антон Крылов Антон Крылов Искусственный интеллект тупеет вместе с людьми

    Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа не может ответить на четыре вопроса о переговорах с Россией

    Европе нужно садиться за стол – однако проблема в том, что для целого ряда европейских политиков есть иные приоритеты. Одни слишком много зарабатывают на войне. Другие не готовы садиться за стол переговоров без гарантий того, что они выйдут оттуда с выгодной для себя сделкой.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чернышевский выступил на стороне рассерженных патриотов

    Чернышевский был из тех, кого можно было бы назвать «рассерженным патриотом» – он критиковал положение дел в России, но любил ее и всегда был за ее интересы. Герцен – скорее иноагент, желавший России поражения.

    1 июня 2026, 13:20 • Новости дня

    Удар ВСУ по ЗАЭС грозил потерей энергоблока

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удар дрона Вооруженных сил Украины по машинному залу энергоблока № 6 Запорожской АЭС мог привести к потере всего энергоблока, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

    Удар дрона Вооруженных сил Украины по машинному залу энергоблока № 6 Запорожской АЭС мог обернуться потерей всего блока, передают «Вести».

    Инцидент произошел 30 мая, когда беспилотник на оптоволокне атаковал объект в нескольких метрах от реактора.

    «Последствия, которые могли бы быть от этого удара при плохом стечении обстоятельств, – мы бы могли по большому счету с вами потерять целый блок. В худшем – это просто блок был бы выведен из эксплуатации в связи с невозможностью его восстановления», – заявил директор станции Юрий Черничук.

    По его словам, выброса радиации не произошло, однако подобные атаки несут потенциальную угрозу радиационной аварии. Черничук подчеркнул, что любые удары по объектам на территории атомной станции крайне опасны.

    Эксперты Международного агентства по атомной энергии осмотрели место атаки изнутри машинного зала. Им продемонстрировали повреждения и детали дрона, включая оптоволокно. Руководство станции ожидает официальной реакции МАГАТЭ на произошедшее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома Алексей Лихачев заявил о целенаправленной атаке украинского беспилотника на здание машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС.

    Специалисты Международного агентства по атомной энергии приступили к изучению последствий этого удара.

    Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно остановить подобные нападения для предотвращения ядерной аварии.

    31 мая 2026, 14:25 • Новости дня
    Здание «Новой почты» полностью сгорело после удара по Днепропетровску

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Днепропетровске в результате удара полностью сгорело здание отделения «Новой почты», которое могло использоваться для нужд украинских военных.

    Здание почтового отделения в Днепропетровске было полностью уничтожено огнем после нанесенного удара, сообщает канал «Военкоры Русской весны» в Mах. По данным компании, никто из сотрудников не пострадал.

    Отмечается, что склады почтовых служб на Украине часто применяются в интересах Вооруженных сил Украины для хранения и логистики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года российские войска поразили крупный железнодорожный узел в Днепропетровской области.

    Весной 2025 года армия России нанесла удар по пункту размещения украинских военных в Днепропетровске.

    В феврале того же года Вооруженные силы РФ атаковали скопление солдат ВСУ на терминале «Новой почты» в Харьковской области.

    1 июня 2026, 03:58 • Новости дня
    В российской армии назвали самый востребованный боевой беспилотник

    Tекст: Катерина Туманова

    Универсальный аппарат «ПВХ-1» получил статус наиболее популярного средства среди операторов БПЛА благодаря невысокой стоимости и способности выполнять задачи по дистанционному минированию и разведке.

    Многофункциональный комплекс «ПВХ-1» применяется бойцами Южного военного округа (ЮВО) для нанесения ударов и наблюдения за противником. Военнослужащий подразделения беспилотных систем с позывным «Донор» отметил широкие боевые возможности этого аппарата.

    «Самый востребованный сейчас «ПВХ-1». Он максимально удобный, дешевый и простой», – рассказал боец РИА «Новости».

    По его словам, данная техника успешно применяется в подразделениях не первый год.

    «Донор» добавил, что российские войска обеспечены достаточным количеством подобных дронов. Аппарат позволяет эффективно решать несколько задач, включая скрытную установку минных заграждений на линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины. Военный эксперт назвал необходимые меры против массовых ударов украинских дронов. Дроны-перехватчики «Елка» заставили ВСУ сменить высоту полета БПЛА.


    31 мая 2026, 14:55 • Видео
    Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

    Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    1 июня 2026, 12:16 • Новости дня
    Эксперт объяснил молчание ОБСЕ об украинских ударах по детям

    Tекст: Олег Исайченко

    ОБСЕ уже давно не выполняет свою главную функцию – поддержание мира и безопасности в Европе. Поэтому не вызывает удивления молчание руководства организации после ударов ВСУ по гражданским объектам, приведшим к жертвам среди детей, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Максим Григорьев. Ранее украинские силы атаковали жилой дом в Геническе.

    «Удар по гражданским объектам в Геническе – это продолжение действий ВСУ, которые нельзя квалифицировать иначе, как военные преступления. Это грубейшее намеренное нарушение Гаагских конвенций. Это акт, направленный против человечности и не имеющий сроков давности», – сказал Максим Григорьев, глава Международного общественного трибунала по Украине, член ОП.

    Спикер также обратил внимание на заявление постпреда России при ОБСЕ Дмитрия Полянского о том, что профильные структуры и генсек организации должны дать объективную оценку преступлениям против русскоязычных детей на Украине.

    «Я не удивлен молчанию ОБСЕ. У меня большой опыт личного взаимодействия с этой организацией. Могу с уверенностью сказать, что она уже на протяжении десятков лет практически не выполняет свою главную функцию – поддержание мира и безопасности в Европе», – поделился собеседник.

    Он посетовал на политизацию организации, заметив, что ее работа все меньше соотносится с верховенством закона и защитой прав человека. «К сожалению, ОБСЕ, получая прямо из рук российских дипломатов однозначную информацию о намеренных убийствах женщин и детей со стороны ВСУ, делает вид, что ничего не происходит. При этом в своих действиях организация нередко руководствуется дезинформацией, активно распространяемой украинской стороной», – посетовал Григорьев.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем канале в Max, что в ночь на 1 июня ВСУ ударили беспилотниками по жилым многоквартирным домам на улице Братьев Коваленко в Геническе. «Самое страшное – погиб ребенок, мальчик 2020 года рождения. Накануне Дня защиты детей киевские боевики совершили очередное преступление против мирного населения. Ударили туда, где живут семьи, где играют дети, где не было и не могло быть никаких военных объектов», – отметил он.

    Пострадали в результате удара 11 человек, они были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, из-за атаки были полностью обесточены Генический, Новотроицкий, Чаплинский, Каланчакский, Ивановский, Нижнесерогозский, Горностаевский, Каховский и Новокаховский округа.

    Также украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус на автодороге Скадовск – Лазурное в Херсонской области, сообщил пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко. При ударе пострадала женщина, погибших нет.

    Помимо этого, ВСУ ударили по школе бокса в Энергодаре, сообщил мэр города Максим Пухов. По его словам, в результате атаки повреждено остекление здания школы, автобус, на котором спортсмены выезжали на соревнования, а также автомобили, находившиеся рядом.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку ВСУ демонстрацией открытой террористической сущности и отменой цивилизационных ценностных ориентиров, сообщает РИА «Новости».

    «Киевский режим намеренно пропагандирует антиценности: 9 мая ударить по ветеранам ВОВ, снести памятники героям-освободителям и установить мемориалы нацистам, говорить о европейских ценностях и уничтожать мирное население, встречать Всемирный день защиты детей очередным кровавым жертвоприношением ребенка», – сказала она.

    В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин отметил, что поставки Западом беспилотников для ударов по территории Донбасса делают страны Европы соучастниками преступлений ВСУ. «Мы столкнулись в очередной раз, к сожалению, с такой новой волной террора со стороны украинского режима в отношении гражданского населения и объектов критической инфраструктуры», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам, в том числе – на теракт в луганском Старобельске.

    1 июня 2026, 01:50 • Новости дня
    Российские военные освободили 63 населенных пункта в течение весны
    Российские военные освободили 63 населенных пункта в течение весны
    Tекст: Катерина Туманова

    За три месяца весны подразделения Вооруженных сил России освободили десятки населенных пунктов, при этом наибольший успех зафиксирован на Харьковском направлении.

    В период с марта по май текущего года под контроль ВС России перешли 63 населенных пункта в зоне проведения спецоперации, передает ТАСС со ссылкой на данные из официальных сводок Министерства обороны.

    Самое значительное продвижение отмечено в Харьковской области, где освобожден 21 населенный пункт. В ДНР бойцы выбили противника из 19 поселений, а в Сумской области взяли 14 территорий. Кроме того, успех закреплен в Запорожской и Днепропетровской областях – шесть и три пункта соответственно.

    Наибольшая динамика наступательных действий зафиксирована в мае. По итогам последнего весеннего месяца, освобождено 27 населенных пунктов. В марте под контроль перешли 20 территорий, а в апреле – 16 поселений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа немецких и британских наемников ВСУ уничтожена в Запорожской области. 24 мая Министерство обороны России сообщило о поражении украинских формирований сразу на шести направлениях.

    1 июня 2026, 12:29 • Новости дня
    Российские войска освободили Тихоновку в ДНР
    Российские войска освободили Тихоновку в ДНР
    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки был освобожден населенный пункт Тихоновка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии около Славянска, Краматорска, Николаевки, Рай-Александровки, Роскошного и Константиновки в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Противник при этом потерял до 120 военнослужащих, две бронемашины, пять орудий полевой артиллерии и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Пустогорода, Вольной Слободы, Новой Сеи и Иволжанского в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Бугаевкой, Рубежным, Котовкой, Богодуховым и Белым Колодезем.

    При этом противник потерял до 205 военнослужащих, бронемашину, американскую 105-мм гаубицу М101 и две станции РЭБ, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Червоного Оскола и Вишневки в Харьковской области, Маяков, Пискуновки, Пришиба и Сидорово в ДНР.

    Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих и два артиллерийских орудия. Уничтожена станция РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Кутузовки, Белицкого, Грузского, Анновки, Святогоровки и Кучерова Яра в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 330 военнослужащих, две бронемашины, два артиллерийских орудия и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Напомним, в конце прошлой недели российские войска освободили четыре населенных пункта.

    За день до этого они освободили харьковскую Нововасилевку.

    Ранее ВС России освободили запорожскую Воздвижевку и харьковский Гранов.

    31 мая 2026, 14:23 • Новости дня
    ВС России нанесли мощный удар по украинским военным объектам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Массированная атака привела к поражению баз хранения горючего, энергетических объектов и площадок запуска дальних аппаратов противника в 143 районах Украины, сообщили в Минобороны России.

    Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли масштабные удары по объектам противника, передает Минобороны. Под прицел попали цеха производства и площадки запуска беспилотных аппаратов дальнего действия. Также поражены базы хранения горючего, транспортная и энергетическая инфраструктура, используемая украинской армией.

    Помимо этого, атакованы пункты временной дислокации подразделений противника и иностранных наемников в 143 районах. Средства противовоздушной обороны успешно перехватили четыре управляемые авиационные бомбы и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

    В ходе боевых действий военные ликвидировали 405 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Министерство обороны России сообщило о массированных ударах по украинским военным аэродромам.

    За прошедшие сутки российские войска улучшили тактическое положение на нескольких направлениях.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы РФ нанесли поражение предприятиям военно-промышленного комплекса противника.

    31 мая 2026, 15:15 • Новости дня
    В украинском Николаеве прогремел мощный взрыв

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрыв произошел в городе Николаеве на юге Украины, сообщило издание «Общественное».

    В городе Николаеве на юге Украины прогремел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на издание «Общественное». Подробности инцидента пока не раскрываются официальными источниками.

    В Николаевской области в связи с этим объявлена воздушная тревога. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая в Николаеве произошли взрывы.

    Днем ранее в этом городе на фоне воздушной тревоги прогремели повторные взрывы.

    В конце апреля украинские СМИ зафиксировали аналогичные инциденты в Сумах.

    31 мая 2026, 14:29 • Новости дня
    Стало известно о новых взрывах в Днепропетровске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новые взрывы прогремели в Днепропетровске на юго-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».

    Очередные хлопки прозвучали в Днепропетровске, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное». На территории области сработали сирены предупреждения об опасности с воздуха.

    «В Днепропетровске прозвучал взрыв», – говорится в сообщении телеканала. Позже журналисты уточнили информацию, рассказав уже о серии взрывов в городе. Ранее в воскресенье СМИ также писали о подобных инцидентах в этом населенном пункте.

    Сигнал воздушной тревоги продолжает звучать в части Днепропетровской области. Об этом свидетельствуют данные официальной онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нефтегазовые объекты компании «Нафтогаз» на северо-востоке Украины загорелись.

    Несколькими днями ранее взрывы произошли в Сумах и Хмельницкой области.

    Осенью прошлого года в Днепропетровске были повреждены телецентр и телебашня.

    31 мая 2026, 20:50 • Новости дня
    Российские системы ПВО сбили 23 украинских беспилотника над тремя регионами

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение воскресенья системы ПВО успешно перехватили 23 вражеских летательных аппарата над территорией приграничных субъектов и морской акваторией.

    Уничтожение дронов происходило с восьми часов утра до восьми вечера по московскому времени, передает РИА «Новости». В военном ведомстве уточнили, что аппараты были сбиты над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также над акваторией Азовского моря.

    «В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей и над акваторией Азовского моря», – говорится в официальном сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны перехватили 216 вражеских аппаратов над регионами страны и Азовским морем.

    В середине мая военные уничтожили 76 украинских дронов за шесть часов.

    В феврале системы ПВО сбили 40 беспилотников над Белгородской, Ростовской, Брянской и Курской областями.

    1 июня 2026, 01:11 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Одессе и Сумах

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские СМИ сообщили о серии сильных взрывов в Одессе и Сумах, они были зафиксирована в двух крупных украинских городах на фоне объявленной воздушной тревоги.

    «В Одессе и Сумах прогремели взрывы, сообщают корреспонденты «Общественного», – передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Согласно информации с официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены продолжают работать в Сумской области, а также на части территории Одесского региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы оставили украинский Конотоп 31 мая без света и воды. Стало известно о новых взрывах в Днепропетровске. В украинском Николаеве прогремел мощный взрыв.


    31 мая 2026, 16:14 • Новости дня
    ВСУ обстреляли отремонтированную школу бокса в Энергодаре

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате атаки на Энергодар пострадало здание недавно реконструированного спортивного комплекса и припаркованный рядом автобус для поездок спортсменов.

    Украинские вооруженные формирования атаковали Энергодар, повредив здание спортивного учреждения, сообщил мэр города Максим Пухов на платформе Мах. «Сегодня под обстрел попала школа бокса», – написал градоначальник.

    Руководитель администрации добавил, что повреждения получило остекление здания. Кроме того, пострадал автобус для поездок спортсменов на соревнования и припаркованные поблизости автомобили.

    Пострадавший объект считается одним из самых значимых спортивных комплексов города. Масштабные работы по капитальному ремонту и реконструкции этой школы завершились в 2023 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе украинские военные атаковали беспилотниками гражданский транспорт и элементы инфраструктуры Энергодара.

    За несколько дней до этого под огонь ВСУ попали территория пятой школы и здание местной администрации.

    В начале месяца директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина отметила беспрецедентный рост интенсивности обстрелов города.

    1 июня 2026, 06:12 • Новости дня
    Морпехи ВС России создали передовую лабораторию БПЛА в зоне спецоперации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В зоне проведения специальной военной операции бойцы группировки «Центр» развернули специализированную мастерскую по модернизации и производству разведывательных и ударных аппаратов, заявил боец 61-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным Капибара.

    Специалисты занимаются разработкой дронов на добропольском направлении. Основной упор делается на создание ударных и разведывательных аппаратов, пояснил собеседник РИА «Новости».

    «Создаем наземные станции управления, занимаемся видеоперехватом и разрабатываем собственные прошивки», – рассказал начальник лаборатории беспилотных систем.

    Результаты этого труда активно применяются бойцами для выполнения различных боевых задач на линии соприкосновения.

    Особое внимание в подразделении уделяют обучению новых кадров. Команду формируют из бойцов с задатками к технике, даже если у них отсутствует профильный опыт. Новички проходят подготовку прямо в мастерской и через несколько месяцев становятся квалифицированными специалистами.

    Военнослужащие морской пехоты группировки «Центр» ликвидировали на добропольском направлении 12 современных украинских беспилотников. Экипаж танка морпехов на этом участке фронта выдержал атаку более 50 вражеских дронов.

    1 июня 2026, 05:45 • Новости дня
    Группировка войск «Юг» уничтожила укрытия и терминалы Starlink ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения «Южной» группировки войск нанесли удары по позициям украинской армии, ликвидировав более 30 блиндажей, а также пункты управления беспилотниками и технику связи, сообщил глава пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    Поражено 12 пунктов управления БПЛА, а также 32 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ, пояснил Астафьев, передает РИА «Новости».

    «Сбиты 11 беспилотников противника», – сказал он.

    Российские дроноводы на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях ликвидировали восемь антенн связи и дроны. Кроме того, противник лишился шести терминалов Starlink и девяти наземных робототехнических комплексов.

    Параллельно бойцы группировки «Север» уничтожили пять минометов и 45 пунктов управления беспилотниками. Представитель группировки Василий Межевых добавил, что военные также поразили 19 аппаратов самолетного типа, 41 тяжелый дрон R18, две единицы инженерной техники, четыре квадроцикла и шесть наземных роботов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца операторы дронов группировки «Север» уничтожили более 15 терминалов Starlink в Харьковской области. Несколькими днями ранее бойцы Южной группировки войск ликвидировали 37 укрытий с живой силой противника. В середине мая российские военные поразили 40 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ.

    1 июня 2026, 06:57 • Новости дня
    Российские десантники сожгли американский броневик Hummer дроном-охотником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Десантники российской группировки войск «Днепр» с помощью FPV-дрона, работавшего в режиме «свободной охоты» в сумерках, выявили и уничтожили тяжелую боевую бронированную машину ВСУ производства США Hummer, дополнительно усиленную пассивной антидроновой защитой, сообщил замкомбата войск беспилотных систем 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской краснознаменной орденов Кутузова и Александра Невского дивизии с позывным «Скала».

    Военнослужащие российской группировки войск «Днепр» выявили цель в сумерках, передает РИА «Новости». Заместитель командира батальона беспилотных систем 98-й воздушно-десантной дивизии с позывным Скала рассказал: «Сожгли не так давно Hummer – автомобиль, который поставлен из США. На таких машинах не ездят простые мобилизованные, которых мобилизовали ТЦКшники».

    Офицер добавил, что военный броневик был дополнительно обварен защитной решеткой. По его словам, машина появилась вечером и перевозила имущество. Разведывательный коптер, работавший в режиме свободной охоты, отследил логистический маршрут передвижения противника.

    Первый FPV-дрон нанес точный удар в двигатель американского автомобиля, заставив технику остановиться. Военный пояснил, что после спешивания украинского личного состава два дополнительных ударных квадрокоптера окончательно добили и сожгли машину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, десантники группировки «Днепр» наладили производство сверхмощных зарядов для тяжелых FPV-дронов.

    В марте расчет ударных беспилотников выследил американский тяжелый бронеавтомобиль MaxxPro.

    Осенью прошлого года российские операторы дронов уничтожили бронированный автомобиль HMMWV на сумском направлении.

    1 июня 2026, 11:29 • Новости дня
    Пушилин сообщил о продвижении войск к границе Днепропетровской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России после успешного освобождения Гришина продолжили наступление в направлении населенного пункта Сергеевка, улучшив тактические позиции на западном участке фронта.

    Армейские подразделения развивают успех на Красноармейском направлении, передает канал «Вести». Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подчеркнул, что бойцы уверенно двигаются к границе региона.

    «Мы видим, что наше подразделение от Удачного и Гришина продвигается к Сергеевке, севернее Новой Александровки. И за прошлую неделю здесь фиксируем определенного рода успехи», – рассказал руководитель республики.

    Кроме того, российские силы смогли улучшить свои позиции в районе населенных пунктов Шевченко и Доброполье. По словам главы региона, на этих участках также наблюдается положительная динамика продвижения войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая Денис Пушилин сообщил об успешном наступлении российской армии на Красноармейском направлении.

    Военный эксперт Андрей Марочко отметил важность контроля над селом Гришино для продвижения к Доброполью.

    В конце марта бойцы Вооруженных сил России улучшили свои позиции в районе Нового Донбасса.

    Российские войска освободили Тихоновку в ДНР
    Экс-глава Брянской области Богомаз победил на праймериз «Единой России»
    Глава МИД Молдавии поддержал идею объединения с Румынией
    В Сербии заговорили об отмене безвизового режима с Россией
    Премьер Швеции допустил вступление Канады в Евросоюз
    В ЕС задумались о лишении защиты украинских мужчин призывного возраста
    Умерла звезда фильма «Война и мир» Лариса Жуковская

    Летняя жара разогреет мировые цены на топливо

    Руководители нескольких всемирных организаций заявили о риске наступления летом глобального топливного кризиса, вызванного блокадой Ормуза. Она уже привела к сокращению поставок нефти и СПГ, истощению стратегических резервов и росту цен на энергоносители, а Европа уже на пороге газового дефицита. МВФ, МЭА, Всемирный банк и ВТО предупреждают – худшее еще впереди. Кто пострадает от кризиса больше всего и до каких значений взлетят цены на нефть и газ? Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Зачем России новое танковое училище в эпоху БПЛА

    Еще одно военное училище воссоздается в России – на этот раз речь идет о Челябинском танковом, закрытом около двадцати лет назад. Почему в эпоху радикальных перемен в военном деле, когда главным ударным оружием на поле боя стали БПЛА, офицеры-танкисты все еще нужны российским Вооруженным силам? Подробности

    Украинские беспилотники усилили прибалтийскую русофобию

    Запуганные украинскими беспилотниками страны Прибалтики, по их заявлениям, начали принимать первые меры борьбы с беспилотной опасностью. Производятся инспекции, организуются мобильные огневые группы, устанавливаются средства обнаружения. Однако при ближайшем рассмотрении легко заметить, что прибалты по-прежнему борются не с настоящим противником, а с тем, которого выдумали – Россией. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

      Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    • Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

      Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – ордена Белого Орла, а также заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    • Румынию втягивают в войну

      Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на июнь 2026 года: благоприятные дни для посадок, новолуние и полнолуние

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2026 года: новые выплаты, пенсии, биометрия и важные законы

      Июнь 2026 года встретит россиян множеством важных нововведений. С первого дня лета начнется прием заявок на новую семейную налоговую выплату, в аэропортах стартует эксперимент по посадке на рейсы с помощью биометрии, а пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, получат прибавку. Кроме того, изменятся правила ввоза товаров из стран ЕАЭС, вырастут госпошлины для операторов связи и вступят в силу новые ГОСТы. Разбираем все изменения июня 2026 года.

    • Большие церковные праздники июня 2026 года: православный календарь, Петров пост и главные даты месяца

      Июнь 2026 года – месяц, когда православные верующие переходят от радостного празднования Троицы к более спокойному и аскетичному летнему ритму церковной жизни. Месяц открывается Духовым днем, прославляющим Святого Духа, затем следует Неделя всех святых, после чего наступает многодневный Петров пост, который продлится до 11 июля. Кроме того, в июне есть важная поминальная дата – Троицкая родительская суббота. Рассказываем о главных православных праздниках июня 2026 года, о том, что можно и нельзя делать верующим в эти дни, а также о правилах питания в Петров пост.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

