Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.5 комментариев
Удар ВСУ по ЗАЭС грозил потерей энергоблока
Удар дрона Вооруженных сил Украины по машинному залу энергоблока № 6 Запорожской АЭС мог привести к потере всего энергоблока, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.
Удар дрона Вооруженных сил Украины по машинному залу энергоблока № 6 Запорожской АЭС мог обернуться потерей всего блока, передают «Вести».
Инцидент произошел 30 мая, когда беспилотник на оптоволокне атаковал объект в нескольких метрах от реактора.
«Последствия, которые могли бы быть от этого удара при плохом стечении обстоятельств, – мы бы могли по большому счету с вами потерять целый блок. В худшем – это просто блок был бы выведен из эксплуатации в связи с невозможностью его восстановления», – заявил директор станции Юрий Черничук.
По его словам, выброса радиации не произошло, однако подобные атаки несут потенциальную угрозу радиационной аварии. Черничук подчеркнул, что любые удары по объектам на территории атомной станции крайне опасны.
Эксперты Международного агентства по атомной энергии осмотрели место атаки изнутри машинного зала. Им продемонстрировали повреждения и детали дрона, включая оптоволокно. Руководство станции ожидает официальной реакции МАГАТЭ на произошедшее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома Алексей Лихачев заявил о целенаправленной атаке украинского беспилотника на здание машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС.
Специалисты Международного агентства по атомной энергии приступили к изучению последствий этого удара.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно остановить подобные нападения для предотвращения ядерной аварии.