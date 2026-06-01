Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.5 комментариев
Роспатент назвал лучшие отечественные изобретения для защиты детей
Роспатент определил три главных отечественных устройства для безопасности детей
В число главных новинок для безопасности детей вошли проекты зеленоградских ученых, включая умный тормоз для коляски и специальную ручку для детей с нарушениями моторики.
Специалисты ведомства представили список наиболее полезных разработок, приуроченный к Международному дню защиты детей, передает РИА «Новости».
В перечень вошли автоматический датчик для коляски, безопасный переходник для розетки и эргономичное устройство для обучения письму. Все три инновации созданы исследователями из Зеленограда.
Одной из главных новинок стал компактный прибор для остановки детской коляски при потере управления. Если взрослый случайно отпускает поручень, система мгновенно фиксирует это и активирует тормозной механизм. «Через одну секунду коляска плавно останавливается», – отметили в Роспатенте.
Вторая разработка представляет собой защитный розеточный переходник из электроизоляционного материала, исключающий риск удара током. Третьим важным изобретением стал специальный эллипсоид для детей с церебральным параличом. Представители ведомства пояснили, что устройство надежно фиксирует карандаш или фломастер под прямым углом, значительно облегчая процесс рисования и письма.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Роспатент представил список из десяти самых значимых отечественных изобретений.
В Международный день защиты детей президент России Владимир Путин запланировал встречу с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.