Роспатент назвал важнейшие отечественные изобретения 2024 года

Tекст: Мария Иванова

В субботу, в День российской науки, Роспатент представил десять значимых изобретений 2024 года, передает ТАСС. Среди них – умный коленный протез, кровельное покрытие с нагревом воды, прибор для обнаружения радиоактивных объектов под водой и способ реставрации древних колоколов. Эти инновации демонстрируют вклад российской науки в технологическое лидерство и развитие интеллектуального потенциала страны.

Среди изобретений – инкубатор с изменяемой прозрачностью стенок, разработанный в Тамбовском государственном техническом университете. Он использует «умное стекло» для контроля освещения, что важно для недоношенных детей. Изобретение компании «РПК» – коленный модуль для протезирования, отличающийся прочностью и надежностью, и работающий в связке с мобильным приложением, чтобы варьировать движения.

В области энергетики и 3D-печати были запатентованы кровельное покрытие для нагрева воды и турбинная установка для использования подледных течений в регионах Крайнего Севера. Петербургский политехнический университет предложил аддитивные технологии для создания изделий с комбинированной микроструктурой металла, что ранее было невозможно.

Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны разработал прибор для поиска затонувших радиоактивных объектов. Это устройство использует разные средства контроля и может применяться для экологического мониторинга акваторий.

Изобретение компании «Электроточприбор» позволяет контролировать концентрацию горючих газов, предотвращая возможные взрывы.

Среди других инноваций – методы реставрации церковных колоколов, предложенные жителем Тамбовской области Алексеем Сайкиным, и конструкция для улучшения маневрирования транспортных средств, разработанная школьниками из Центра образования Кудрово. Эти изобретения подчеркивают разнообразие и глубину российских разработок, направленных на улучшение качества жизни и технологическое продвижение.

Напомним, на жэжтой неделе президент России Владимир Путин вручил в Кремле премии в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роспатент выделил десять значимых изобретений в ИТ и кибербезопасности, запатентованных с 2021 года, и отметил рост заявок на патентование на 35% в 2024 году.

В прошлом году Роспатент ко Дню космонавтики представил список из десяти современных российских изобретений в космической отрасли, среди которых роботы-строители, инъекция для поддержки состояния мышц космонавтов в невесомости, технология защиты от астероидов и уникальная ядерная энергодвигательная установка.