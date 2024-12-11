Роспатент представил главные изобретения в ИТ и кибербезопасности

Роспатент назвал главные изобретения в ИТ и кибербезопасности

Tекст: Дмитрий Зубарев

Роспатент, как передает ТАСС, представил список из десяти ключевых изобретений в сфере информационных технологий и кибербезопасности, запатентованных за последние годы. В 2024 году наблюдается значительный рост патентных заявок по компьютерным технологиям на 35%. Руководитель Роспатента Юрий Зубов отметил, что новые разработки заслуживают патентной защиты и ведомство готовит поправки для расширения перечня патентуемых решений.

В числе представленных инноваций специалисты Краснодарского высшего военного училища имени С. М. Штеменко разработали систему для усовершенствования обнаружения кибератак. Эта технология позволяет эффективно выявлять и блокировать несанкционированные доступы. Другая их разработка направлена на улучшение восстановления данных после атак.

Московская компания «Траст» представила метод выявления информационных атак в интернете. Программа анализирует публикации и аккаунты, распространяя недостоверную информацию, и даже определяет ботов. «Яндекс» предложил метод защиты браузера от непрошенного вмешательства во время посещений сайтов.

Помимо этого, «Сайберлимфа» из Москвы улучшила алгоритмы реагирования на аномалии в сетях, а «Инфовотч» сфокусировалась на защите от утечек данных. Также разработаны технологии для оптимизации работы «умных домов» и энергосбережения в интернете вещей.

Разработки в области квантовой криптографии и вычислений также представлены. СП «Квант» создал метод для улучшения взаимодействия кубитов в квантовых ЭВМ, а Фонд перспективных исследований предложил использование интерферометров для упрощения сложных вычислений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспатент представил список из десяти самых интересных космических разработок, ранее назывались десять лучших медицинских изобретений России, а также в Роспатенте объяснили выдачу свидетельства на «вечный двигатель».