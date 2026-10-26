  • Новость часаЭксперт: Новые власти Сербии не допустят деградации отношений с Москвой
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    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании со сформированными глобальными медиа нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Как бороться с медвежьей напастью

    История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева СВО вернула России настоящее кино

    Трагедия Донбасса, трудные победы русского оружия, отчаяние и героизм донецкого ополчения – все это буквально требовало своего кино. Этого же требовали и зрители. И вот тут российский кинематограф наконец стал просыпаться.

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    26 октября 2026, 11:41 • Новости дня

    МИД Ирана отверг обвинения в стремлении получить ядерное оружие

    МИД Ирана: Тегеран никогда не обладал ядерным оружием и не стремился к нему

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что страна никогда не пыталась создать ядерное оружие.

    «Иран не только никогда не обладал ядерным оружием, но и никогда не стремился его получить», – заявил Багаи РИА «Новости».

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал сгенерированное нейросетью изображение ядерного удара по городу, похожему на Тель-Авив. Он заявил об экзистенциальной угрозе еврейскому государству со стороны Ирана. Публикация сопровождалась текстом писателя Юваля Блумберга об угрозе создания Ираном ядерного оружия.

    В свою очередь посол Ирана в России Казем Джалали напомнил, что ядерная программа Исламской республики носит мирный характер. По его словам, это основано на доктрине безопасности и фетве духовного лидера страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил Ирану «несоразмерными» ударами.

    В воскресенье израильский премьер разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива.

    25 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    Захарова усомнилась в пацифизме Макаревича после его разговора с Нетаньяху

    В МИД сочли беседу Макаревича с Нетаньяху об Иране концом пацифизма артиста

    Захарова усомнилась в пацифизме Макаревича после его разговора с Нетаньяху
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что видеозвонок музыканта Андрея Макаревича (признан иностранным агентом) премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху на тему Ирана заставляет усомниться в его пацифистских убеждениях.

    «Макаревич обсуждает с премьер-министром Израиля «окончательное решение иранского вопроса». И речь тут, как мы понимаем, идет не про переговоры, а исключительно и только про военную силу, ликвидацию. Возникает вопрос: а куда делся весь этот пацифистский пафос?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат выложила ролик с записью их разговора, подтвердив его подлинность. Она отметила, что власти Израиля открыто говорят о ликвидациях и ударах по гражданской инфраструктуре, а Макаревич поддерживает израильскую операцию в секторе Газа, несмотря на гуманитарную катастрофу.

    Также Захарова назвала ложными недавние заявления Нетаньяху о причастности России к антисемитской кампании в Сети, напомнив, что Израиль ранее сам признавал отсутствие антисемитизма в России.

    Накануне парламентских выборов в Израиле, которые пройдут 27 октября, Макаревич публично поддержал действующего премьер-министра Нетаньяху и принял участие в его пиар-кампании. Появление музыканта в политической рекламе вызвало резонанс и критические отзывы на фоне его прошлых выступлений с критикой боевые действий на Украине.

    В 2022 году Макаревич покинул Россию и переехал в Израиль. С тех пор он неоднократно заявлял о своих пацифистских взглядах и выступал против спецоперации на Украине.

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    26 октября 2026, 01:27 • Новости дня
    Нетаньяху пригрозил нанести «несоразмерные» удары по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские власти располагают информацией о готовящихся попытках помешать парламентским выборам, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пригрозив Ирану и его союзникам «несоразмерными» ударами.

    «У нас есть разведывательные данные, указывающие на то, что наши враги могут попытаться спровоцировать нас на удары с целью дестабилизировать ситуацию и помешать проведению выборов», – приводит слова Нетаньяху РИА «Новости».

    Обращаясь к Ирану и его союзникам, он предупредил: «По вам будут нанесены несоразмерные удары, намного сильнее, чем вы можете себе представить… не испытывайте нас».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Нетаньяху разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива и напомнил об угрозе со стороны Ирана.

    Издание New York Times сообщило о плане США и Израиля возобновить интенсивные удары по иранской территории после выборов в Конгресс США.

    По данным СМИ, Нетаньяху отдал приказ подготовить масштабные удары по Ирану, но отменил операцию из-за возражений США.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    26 октября 2026, 09:45 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударах по нефтяным станциям в Саудовской Аравии

    Хуситы нанесли удары по станциям перекачки нефти в Саудовской Аравии

    Tекст: Мария Иванова

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об ударах по станциям перекачки нефти вдоль трубопровода «Восток – Запад» в Саудовской Аравии.

    Хуситы нанесли удары с помощью беспилотников по станциям перекачки нефти, передает РИА «Новости» заявление военного представителя движения Яхьи Сариа.

    Кроме того, движение провело две операции против мест сосредоточения войск возглавляемой Саудовской Аравией коалиции и складов вооружений в провинциях Аден и Лахдж на юге Йемена.

    Военные действия между хуситами и Саудовской Аравией обострились в августе после введения хуситами морской блокады королевства в ответ на удары по аэропорту Саны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция нанесла удары по объектам хуситов, уничтожив пять хранилищ ракет и четыре пусковые установки.

    В четверг Яхья Сариа сообщил об ударе по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    Неделю назад хуситы заявили о серии ракетных ударов по объектам компании Saudi Aramco и аэропортам на территории королевства.

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    25 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Иран впервые за 48 лет взыскал с США компенсацию за санкции

    Tекст: Вера Басилая

    Иран впервые в истории Исламской республики добился выплаты компенсации от США в рамках судебного разбирательства из-за санкций.

    Иран смог взыскать с Вашингтона компенсацию за санкции, из-за которых в страну не поставлялись специализированные повязки для больных буллезным эпидермолизом (так называемых бабочек), передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

    «За 48 лет существования Исламской республики Иран мы впервые смогли в подобной процедуре против США добиться финансового результата и конфисковать у этой страны имущество», – заявил гендиректор профильной некоммерческой организации «Дом EB» Хамид Хашеми Голпайегани.

    Борьба с ограничениями на поставки медикаментов началась в 2018–2019 годах, а в 2021–2022 годах родственники пациентов направили официальные обращения в судебные инстанции Ирана.

    Для обеспечения выплат иранские силовые структуры, в том числе Корпус стражей исламской революции и армейские подразделения, арестовали партию нефти. Вырученные от груза средства планируется распределить между больными в установленном законом порядке.

    Ранее Иран утратил доверие к переговорам с США из-за новых санкций.

    Элита Ирана создала крупнейшую криптобиржу для обхода ограничений.

    Главы МИД Евросоюза одобрили введение санкций против Ирана.

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    25 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Иранские больные получили компенсации из стоимости конфискованной нефти США

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранская судебная власть впервые привела в исполнение приговор о выплате компенсации больным буллезным эпидермолизом за счет конфискации партии американской нефти, заявил официальный представитель ведомства Али Каземи.

    Судебная власть Ирана компенсировала ущерб пациентам с буллезным эпидермолизом, которых также называют «людьми-бабочками». Средства для выплат были получены благодаря изъятию партии американской нефти, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал SNN.

    «В ходе этого дела впервые были защищены права детей и взрослых, больных буллезным эпидермолизом, и вынесенный приговор был приведен в исполнение», – сообщил Али Каземи.

    Глава некоммерческой организации по защите «людей-бабочек» EB Home Хамид-Реза Хашеми-Голпаегани подчеркнул, что за 48 лет существования Исламской Республики власти впервые смогли достичь финансового результата в судебном процессе против Вашингтона и конфисковать американское имущество.

    Иск к Соединенным Штатам был подан после того, как в мае 2018 года шведская компания, производящая обезболивающие повязки, прекратила поставки в Иран из-за страха перед вторичными американскими санкциями. В марте 2024 года тегеранский суд постановил конфисковать нефть с захваченного в Оманском заливе танкера Advantage Sweet, который перевозил сырье в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Иран впервые в истории Исламской Республики добился выплаты компенсации от США в рамках судебного разбирательства из-за санкций.

    Летом под американские ограничения попали организации из Ирана, Гонконга и Маршалловых Островов, а также несколько морских судов.

    В прошлом году американский суд выдал ордер на изъятие следовавшего к Венесуэле танкера Bella1 из-за подозрений в его участии в перевозке иранской нефти.

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    26 октября 2026, 08:04 • Новости дня
    The Guardian предупредила об угрозе демократии на выборах в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предстоящие и уже прошедшие выборы в Бразилии, Сербии, Израиле и США могут определить, усилятся ли авторитарные тенденции в этих странах, предупредила британская газета The Guardian.

    Издание пишет о «десяти днях, способных потрясти мир», отмечая, что во всех четырех странах сторонники демократии противостоят автократам, передает РБК.

    В Бразилии за пост президента борются действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва и сенатор Флавиу Болсонару. В Сербии правящей партии бросило вызов протестное движение, возникшее после трагедии в Нови-Саде.

    В Израиле на пост премьер-министра претендует Биньямин Нетаньяху, которого поддержал президент США Дональд Трамп. Сами Штаты готовятся к промежуточным выборам в Конгресс, которые станут первым испытанием для Республиканской партии после возвращения Трампа в Белый дом.

    Успех правых сил в одной из этих стран может укрепить позиции их союзников в других, подчеркивает The Guardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший президент Сербии Александар Вучич сообщил о введении новыми властями санкций против России к весне.

    В воскресенье Александар Вучич признал поражение своей партии на внеочередных парламентских выборах.

    В четверг газета The New York Times узнала о плане США и Израиля возобновить удары по Ирану после выборов в Конгресс.

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    25 октября 2026, 20:31 • Новости дня
    Нетаньяху напугал израильтян ИИ-кадром ядерного удара по Тель-Авиву

    Нетаньяху перед выборами опубликовал ИИ-фото ядерного удара по Тель-Авиву

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху за два дня до парламентских выборов разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива, напомнив об угрозе со стороны Ирана.

    Глава израильского правительства сопроводил публикацию текстом писателя Юваля Блумберга, который предупреждает о возможности создания иранского ядерного оружия, передает РИА «Новости».

    «Государство Израиль находится в реальной и ощутимой экзистенциальной опасности. Если иранцы получат ядерное оружие, ничто уже не будет иметь значения», – процитировал премьер слова писателя.

    Нетаньяху отметил наличие у страны двух лет на завершение работы в Иране. По его мнению, после ухода Дональда Трампа из Белого дома неизвестно, кто займет пост президента США.

    Накануне намеченных на 27 октября выборов тема ядерной опасности вновь стала активно использоваться политиком в рамках кампании. Ранее израильские военные повысили уровень боевой готовности из-за опасений эскалации конфликта в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Нетаньяху отменил приказ о подготовке масштабных ударов по Ирану из-за возражений президента США.

    В начале месяца премьер-министра обвинили в намеренном допущении нападения ХАМАС ради оправдания боевых действий.

    Летом израильские депутаты поддержали роспуск парламента для проведения осеннего голосования.

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    25 октября 2026, 14:38 • Новости дня
    Израиль изолировал Западный берег Иордана перед парламентскими выборами

    ЦАХАЛ закрыл контрольно-пропускные пункты на Западном берегу перед выборами

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия обороны Израиля перекрыла все пункты пропуска на границе с Западным берегом реки Иордан для обеспечения безопасности во время парламентских выборов.

    Израильские военные запретили въезд палестинских рабочих в связи с проведением выборов, которые назначены на 27 октября, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил командованию подготовиться к полной изоляции Западного берега. Решение приняли после теракта в районе палестинского города Хеврон, в результате которого застрелили двух военнослужащих.

    По данным армейской пресс-службы, руководство страны одобрило запрет на въезд и выезд палестинцев и распорядилось закрыть все наземные пропускные пункты в день голосования. С воскресенья рабочим запрещено посещать израильские населенные пункты, исключение сделано только для промышленных зон и ряда согласованных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу израильские военные сообщили о гибели двух солдат в результате теракта на Западном берегу реки Иордан.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о подготовке масштабной военной операции на этой территории.

    В понедельник армейская пресс-служба отчиталась о приведении вооруженных сил в состояние повышенной боевой готовности.

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    25 октября 2026, 14:57 • Новости дня
    Армия Молдавии решила запустить акустическую систему обнаружения дронов

    Власти Молдавии решили внедрить систему звукового поиска беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы Молдавии в следующем году внедрят систему акустических датчиков для обнаружения залетающих с территории соседней Украины беспилотников, заявил министр обороны Анатолий Носатый.

    Молдавские военные намерены создать сеть звуковых датчиков для улучшения контроля за воздушным пространством, пишет ТАСС.

    «Для эффективной борьбы с воздушными целями недостаточно радаров, которые мы закупили. Обнаружение дронов осуществляется с помощью не только радаров, но и акустических средств. И я хочу отметить, что мы сейчас работаем в этой области и планируем в следующем году внедрить функциональную систему на всей территории республики», – отметил Носатый.

    Ранее глава парламентской комиссии по безопасности Лилиан Карп сообщил об ограниченных возможностях оборонного ведомства по поиску дронов. По его словам, ситуация расширится после установки второго радара, приобретенного у Франции для отслеживания объектов на малой и средней высоте.

    В течение года на территории республики упало несколько беспилотников и обломков зенитных ракет. Местный МИД возложил ответственность за нарушение воздушных границ на Россию. Посол РФ Олег Озеров назвал обвинения бездоказательными, подчеркнув, что в предыдущих случаях обнаруженные аппараты оказывались фрагментами ракет украинских средств противовоздушной обороны.

    Госсекретарь МИД Молдавии Валериу Мижа добавил, что правительство планирует в ближайшие три года приобрести новые системы обнаружения и перехвата дронов при финансовой поддержке ЕС. На эти цели европейская сторона пообещала выделить 120 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце нетрезвый военнослужащий национальной армии Молдавии на служебном автомобиле врезался в столб в ходе поисков неопознанного дрона. Летом молдавские пограничники обнаружили воронку с обломками неизвестного беспилотника в километре от украинской границы. В июле похожий на дрон объект взорвался и загорелся при ударе о землю в районе города Каушаны.

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    25 октября 2026, 16:12 • Новости дня
    Иран сообщил об уничтожении американского дрона LUCAS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранская противовоздушная оборона сбила на юге страны американский беспилотник LUCAS, заявили в армейской пресс-службе.

    «Американский беспилотник LUCAS был сбит и уничтожен огнем противовоздушной обороны армии... в небе над Бендер-Аббасом», – цитирует заявление РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки заявил о готовности Исламской республики применить новую тактику ответных операций в случае возобновления конфликта с США.

    В прошлом месяце вице-президент США Джей Ди Вэнс предрек переход конфликта Вашингтона и Тегерана в новую фазу.

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    25 октября 2026, 16:38 • Новости дня
    Оружейный концерн Rheinmetall задержал поставку зенитных комплексов Румынии

    Минобороны Румынии: Rheinmetall задержит поставку комплексов ПВО до конца года

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство обороны Румынии сообщило, что немецкий концерн Rheinmetall отложил поставку четырех модернизированных зенитных комплексов Oerlikon GDF 103 до конца текущего года.

    Первые две модернизированные системы должны были прибыть в Румынию весной, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Defense Romania.

    Согласно контракту, модернизация первых двух комплексов обошлась в 166 млн евро. Оставшиеся две системы за 162 млн евро планировалось поставить к 20 декабря.

    «Крайний срок поставки первых двух систем – декабрь этого года, по оценке немецкой компании», – заявили в министерстве. До момента получения техники к производителю будут применяться штрафные санкции в размере нескольких миллионов евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле шведская правозащитница Грета Тунберг и несколько десятков других активистов устроили протестную акцию у берлинского офиса оборонного концерна Rheinmetall.

    В прошлом году власти Эстонии отказались от предложения компании построить оружейный завод из-за высоких финансовых обязательств.

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    25 октября 2026, 16:43 • Новости дня
    Катарские посредники приехали в Тегеран

    Reuters: Катарские посредники прибыли в Тегеран

    Tекст: Ольга Иванова

    В Иран прибыли посредники из Катара с целью снижения региональной напряженности, сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника.

    Катарские посредники приехали в воскресенье в рамках попыток деэскалации в координации с Соединенными Штатами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что обмен посланиями между Тегераном и Вашингтоном продолжается, иранская сторона изучает предложения США по возобновлению переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца власти Ирана передали посредникам позицию по ответу США на свои предложения.

    В сентябре попытки катарских дипломатов добиться прорыва в отношениях между США и Ираном не принесли результатов из-за неготовности сторон к уступкам.

    Летом международные посредники направили Тегерану пакет предложений по прекращению огня и деэскалации.

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    25 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    Армия Израиля заявила о ликвидации финансировавших ХАМАС радикалов в Газе

    ЦАХАЛ: Израиль ликвидировал двух финансировавших ХАМАС радикалов в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа, уничтожив командира взвода военного крыла ХАМАС и члена «Исламского джихада», которые отвечали за перевод денежных средств от Ирана и Турции.

    Армия обороны Израиля сообщила, что в результате авиаударов ликвидированы Ибрагим Нимер Арши и Карам Рияд Абу Бутайхан, причастные к организации переводов миллионов шекелей боевикам, передает ТАСС.

    По данным военных, уничтоженные радикалы содействовали поступлению денег от «иранского режима и из Турции». В ведомстве добавили, что средства предназначались для восстановления потенциала боевиков и планирования атак против израильских военных и мирных жителей, что является систематическим нарушением режима прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении трех боевиков ХАМАС на севере сектора Газа. На прошлой неделе израильские военные ликвидировали командира военного крыла ХАМАС. Летом пресс-служба израильской армии заявила об уничтожении руководителей боевых групп палестинского движения.

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    25 октября 2026, 21:17 • Новости дня
    Хуситы объявили о новой ракетной атаке на аэропорт Эр-Рияда

    Йеменское движение «Ансар Алла» выпустило ракеты по аэропорту Эр-Рияда

    Tекст: Ольга Иванова

    Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» сообщило о нанесении ракетных ударов по международному аэропорту столицы Саудовской Аравии после возобновления его работы.

    Йеменские повстанцы провели три военные операции с применением десятков баллистических ракет, одной из целей которых стал международный аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление движения.

    Помимо столичной воздушной гавани, целями атак стали ангары для авиационной техники, склады боеприпасов, центры управления беспилотниками и другие ключевые объекты на авиабазе Хамис-Мушайт на юго-западе Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу аравийская коалиция уничтожила выпущенную хуситами в направлении Эр-Рияда баллистическую ракету.

    В четверг представитель мятежного движения «Ансар Алла» Яхья Сариа сообщил об ударе по зданию министерства обороны Саудовской Аравии.

    Во вторник Британия задействовала истребители Typhoon для защиты страны от атак йеменских мятежников.

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    25 октября 2026, 17:52 • Новости дня
    В Саудовской Аравии два человека пострадали при падении обломков ракет хуситов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    По меньшей мере два человека пострадали на юге Саудовской Аравии из-за падения обломков перехваченных баллистических ракет хуситов, сообщило управление гражданской обороны королевства.

    «В воскресенье <…> силы гражданской обороны в округах Хамис-Мушайт и Ахад-Руфейда зафиксировали падение обломков двух баллистических ракет после их перехвата и уничтожения», – приводит заявление управления ТАСС со ссылкой на Саудовское агентство печати.

    Отмечается, что баллистические ракеты были запущены йеменским мятежным движением «Ансар Аллах» (хуситы).

    В результате инцидента пострадали подданный королевства и иностранец – выходец одной из стран Азии. Кроме того, материальный ущерб нанесен трем жилым домам и семи автомобилям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу обломки баллистических ракет хуситов упали в районе Мекки. В четверг йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» заявило об ударе по министерству обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Во вторник власти королевства перенесли инвестиционную конференцию «Давос в пустыне» из-за участившихся атак хуситов.

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    Киев дал противникам Маска козырь в борьбе за Starlink

    Starlink стал для ВСУ важнейшим инструментом связи, но его использование в военных целях обернулось проблемой для самого Илона Маска. Миллиардер обвинил украинскую армию в обходе ограничений системы. Как объясняют эксперты, на кону оказались не только репутация и доходы компании, но и контроль над ее технологиями, а также политические позиции Маска в преддверии выборов в Конгресс США. Подробности

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    «Филин» дал старт новому классу российских крылатых ракет

    На Украине заявили о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин» с дальностью полета до 1200 км и скоростью до 800 км/ч. По оценкам экспертов, ключевые особенности разработки – малозаметность, гибкость применения и российский турбореактивный двигатель. Появление такого изделия отражает общий тренд на создание более доступных и массовых средств поражения, сочетающих дальность крылатых ракет с экономичностью беспилотников. Подробности

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    Военные провалы заставили США искать образ войн будущего

    Прямо сейчас в США в экстренном порядке создается документ, который должен описать то, как будут выглядеть войны XXI века и как американцам в них побеждать. Что можно ожидать от этого доклада и что думает о такой методике прогнозирования один из ключевых геополитических противников США – Китай? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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