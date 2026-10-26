Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании со сформированными глобальными медиа нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.0 комментариев
МИД Ирана отверг обвинения в стремлении получить ядерное оружие
МИД Ирана: Тегеран никогда не обладал ядерным оружием и не стремился к нему
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что страна никогда не пыталась создать ядерное оружие.
«Иран не только никогда не обладал ядерным оружием, но и никогда не стремился его получить», – заявил Багаи РИА «Новости».
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал сгенерированное нейросетью изображение ядерного удара по городу, похожему на Тель-Авив. Он заявил об экзистенциальной угрозе еврейскому государству со стороны Ирана. Публикация сопровождалась текстом писателя Юваля Блумберга об угрозе создания Ираном ядерного оружия.
В свою очередь посол Ирана в России Казем Джалали напомнил, что ядерная программа Исламской республики носит мирный характер. По его словам, это основано на доктрине безопасности и фетве духовного лидера страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил Ирану «несоразмерными» ударами.
В воскресенье израильский премьер разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива.