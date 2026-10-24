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Обломки баллистических ракет хуситов упали в районе Мекки
Обломки сбитых ракет хуситов упали в районе Мекки и Медины
Обломки двух баллистических ракет, выпущенных йеменским мятежным движением «Ансар Аллах» и перехваченных ПВО, упали в районе священных городов Мекка и Медина на западе Саудовской Аравии.
Об этом сообщило Главное управление гражданской обороны королевства, передает ТАСС.
«В субботу <…> силы гражданской обороны в регионах Мекка и Медина зафиксировали падение обломков после перехвата двух баллистических ракет, запущенных террористами-хуситами», – говорится в заявлении.
Уточняется, что фрагменты ракет упали в нескольких районах, в том числе в Мекке, Джидде, Эт-Таифе и Рабиге. Власти предприняли все необходимые меры безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу возглавляемая Саудовской Аравией аравийская коалиция перехватила и уничтожила баллистическую ракету над Эр-Риядом.
В четверг хуситы нанесли удар по зданию министерства обороны Саудовской Аравии.
Во вторник власти Саудовской Аравии приняли решение перенести инвестиционную конференцию «Давос в пустыне» из-за участившихся атак.