Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.4 комментария
Перебои с прокачкой нефти к морским портам возникли в Ливии
Нефтепровод, соединяющий крупное месторождение Шарара с морскими портами, перекрыт по неизвестной причине, сообщили в Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC).
Инцидент привел к снижению объемов добычи черного золота, при этом часть сырья перенаправлена по альтернативным маршрутам, передает РИА «Новости». «По неизвестной причине был перекрыт основной трубопровод. Пока никто не взял на себя ответственность», – сообщил источник агентства в NOC.
Максимальная производственная мощность Шарары составляет 340 тыс. баррелей в сутки. Из-за перекрытия магистрали власти сократили добычу до 130 тыс. баррелей в сутки. Месторождение разрабатывается Национальной нефтяной корпорацией Ливии совместно с иностранными партнерами, включая испанскую Repsol.
Собеседник агентства связал инцидент с требованиями сотрудников службы охраны нефтяных объектов о повышении зарплат.
Ранее NOC сообщала о незаконной остановке добычи на трех месторождениях на западе страны, пригрозив объявить форс-мажор. В понедельник охранники провели акцию протеста у НПЗ в Эз-Завии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт с сотрудниками службы безопасности привел к полной остановке работы двух месторождений на северо-западе Ливии.
В начале сентября беспилотник атаковал нефтяной склад компании Brega в Триполи.
Весной текущего года добыча на месторождении Шарара приостанавливалась из-за взрыва трубопровода.