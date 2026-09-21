Эксперт Попенко заявил о приближении зимы Судного дня на Украине

Tекст: Вера Басилая

Из-за неудовлетворительной подготовки к предстоящим холодам и уязвимости энергетической инфраструктуры Украина может столкнуться с катастрофическими последствиями зимой, передает ТАСС.

«Мы приблизились к зиме Судного дня. Прошлая зима, когда Киев два месяца находился в просто ужасных условиях, нам покажется просто легкой прогулкой», – заявил Олег Попенко.

По его словам, слабым звеном в энергетической инфраструктуре страны остаются подстанции. Даже при восстановлении части генерации защитить все объекты невозможно. Эксперт пояснил, что от подстанций, передающих электроэнергию конечным потребителям, полностью зависит стабильность снабжения Киевской, Полтавской и Днепропетровской областей.

Ранее Владимир Зеленский предупреждал об очень тяжелой предстоящей зиме. Бывший премьер-министр Николай Азаров отмечал неготовность страны к холодам в плане обеспечения топливом. К середине года в хранилищах накоплено лишь около 7 млрд кубометров газа при минимальной потребности в 13,2 млрд. Запасов энергетического угля в 2,2 млн тонн хватит только на лето и осень. Мощность энергосистемы пока достигает около 12 ГВт, хотя зимой необходимо 18-19 ГВт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции заявили о неготовности Украины к предстоящей тяжелой зиме. Киевский режим практически полностью исчерпал средства на защиту энергетических объектов.

Летом в Верховной раде сделали мрачный прогноз о грядущей зиме на Украине.

В конце августа ВС России приступили к нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России.



