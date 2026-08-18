В Киеве прошел митинг против отставки Федорова

Tекст: Ольга Иванова

Митинг против отставки Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины прошел у здания Верховной рады в Киеве, передает ТАСС.

Украинское издание «Апостроф» опубликовало видеозапись акции. Собравшиеся молодые люди держали картонные плакаты и скандировали: «Позор!»

Во вторник Верховная рада соберется на первое заседание после каникул. Федоров ранее называл 18 августа крайним сроком для назначения нового министра обороны. Однако кадровые вопросы не включены в повестку заседания. Владимир Зеленский до сих пор не внес кандидатуры на должности глав Минобороны и МИД.

Федоров был смещен с поста 14 июля. Зеленский объяснил это конфликтом между министром и Александром Сырским, занимавшим пост главнокомандующего ВСУ. При этом украинские политики и СМИ связали отставку с устранением соперника, поддерживаемого западными кругами. 16 июля на Украине начались массовые митинги с требованием вернуть Федорова и уволить Сырского.

На шестой день протестов, 22 июля, новым главкомом ВСУ стал Михаил Драпатый, но протестующие по-прежнему требуют восстановить Федорова. Ранее в российских силовых структурах сообщили, что участники акций в поддержку экс-главы Минобороны получают за присутствие на митингах одну тыс. гривен в сутки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа акции протеста сторонников бывшего министра продолжились в нескольких крупных городах Украины.

Сам Михаил Федоров категорически отверг предложения о назначении на другие государственные должности.

Бывший глава оборонного ведомства рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост президента страны.