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Власти Украины отказалось повышать зарплаты учителям из-за военных расходов
Кабмин Украины заявил о невозможности увеличить зарплаты учителям, так как все бюджетные поступления направляются на нужды армии и безопасности.
Правительство Украины не сможет повысить должностные оклады педагогов, поскольку все средства бюджета идут на военные нужды, передает ТАСС.
В официальном ответе кабмина на петицию, набравшую 25 тыс. подписей, заявлено, что рост окладов «потребует значительных дополнительных расходов из бюджетов всех уровней, что во время военного положения проблематично, поскольку все собственные поступления бюджета направляются на нужды сил безопасности и обороны». Документ подписал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Вице-спикер Верховной рады Юрий Камельчук ранее указывал, что только за 2024 год расходы Украины на ведение конфликта составили около 65 млрд долларов, то есть порядка 34% ВВП. В 2023 году дефицит бюджета достиг 43,9 млрд долларов, а в проекте бюджета на 2025 год он заложен на уровне 1,55 трлн гривен или 39,5 млрд долларов, что составит 19,4% ВВП страны. При этом расходы на оборону в 2025 году, согласно проекту, составят 2,22 трлн гривен (53,8 млрд долларов), то есть 26,3% ВВП. По данным украинского Минфина, по итогам текущего года госдолг страны достигнет 80% ВВП.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее жителя Таллина Константина Горлова выдворили из Эстонии за демонстрацию флага ФК «Спартак» с двуглавым орлом, который был показан во время прямого эфира в TikTok.