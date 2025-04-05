Жителя Эстонии выдворили из страны за флаг ФК «Спартак» с двуглавым орлом

Tекст: Вера Басилая

Эстонские власти приняли решение о выдворении жителя Таллина «российского националиста» Константина Горлова за демонстрацию флага московского футбольного клуба «Спартак», который содержит изображение золотого двуглавого орла, в прямом эфире в TikTok. Это изображение, по мнению властей, считается элементом герба России, передает РИА «Новости».

За данное нарушение Горлова также оштрафовали на 800 евро и аннулировали его вид на жительство в Эстонии, запретив въезд в страну.

В 2022 году парламент Эстонии принял закон, запрещающий использование так называемой «враждебной символики». Под это определение попадают георгиевские ленточки, символ Z, а также флаги и гербы России и СССР. Нарушение данного закона карается штрафом до 1,2 тыс. евро или арестом, а для юридических лиц штраф может достигать 32 тыс. евро.

В Таллине сотрудники Эстонского военного музея сняли мемориальные знаки с могил советских воинов на военном кладбище.

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