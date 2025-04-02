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В Таллине на военном кладбище уничтожены монументы советским воинам
Сотрудники Эстонского военного музея снесли мемориалы советским воинам на кладбище
В Таллине сотрудники Эстонского военного музея сняли мемориальные знаки с могил советских воинов на военном кладбище, сообщили в посольстве России в Эстонии.
Сотрудники Эстонского военного музея демонтировали монументы, установленные в честь павших советских воинов на Таллинском военном кладбище, передает ТАСС.
В посольстве России в Эстонии, это произошло 2 апреля под руководством директора музея Лилля. В российском диппредставительстве назвали произошедшее «актом государственного вандализма».
Российское посольство выразило недовольство политикой эстонских властей, подчеркивая недопустимость подобных действий, которые они связывают с осквернением мест упокоения советских военнослужащих. В дипмиссии отметили, что такие действия происходят на фоне чествования легионеров 20-й дивизии Ваффен-СС в Эстонии, что свидетельствует о стремлении пересмотреть итоги Второй мировой войны.
Посольство России призвало эстонское руководство прекратить надругательства над могилами людей, отдавших свои жизни за освобождение от нацистов.
В марте 2024 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эстонские власти проявляют маниакальную русофобию, сравнивая их действия с киевским режимом. Она отметила, что они пытаются сделать героями таких личностей, как Роман Шухевич и Степан Бандера.
Ранее временная поверенная в делах Эстонии в России Яна Ванамельдер была вызвана в российский МИД в связи с нападениями на военные памятники в республике.
В Эстонии решили скрыть надпись на монументе защитникам Сааремаа. До этого департамент защиты правопорядка Эстонии решил эксгумировать останки советских солдат, чтобы перезахоронить их на кладбище, что в России назвали вандализмом.