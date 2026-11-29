Грушко: ЕС добивается участия в переговорах после самозапрета на них

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Они заявили, что никакие переговоры невозможны без прекращения огня. То есть ввели самозапрет на ведение переговоров, но одновременно добиваются участия в них», – заявил Грушко на полях 20-го заседания межправительственной российско-турецкой комиссии, передает РИА «Новости».

По его словам, сейчас европейская позиция состоит из взаимоисключающих элементов.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Москве нужно понять, с чем Европа готова прийти на переговоры. Россия пригласила европейцев приехать в Москву, чтобы выслушать их позицию по урегулированию. После этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности к обсуждению, но предложил нейтральную площадку.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что заявления из Евросоюза свидетельствуют, что европейцы вряд ли могут поспособствовать мирному процессу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Совет ЕС выдвинул новые условия для начала переговоров с Россией.

В четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил о невозможности претензий Евросоюза на роль посредника из-за выдвигаемых ультиматумов.

Во вторник Москва не увидела вклада европейцев в процесс мирного урегулирования на Украине.