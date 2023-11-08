Эксперт назвал правила формирования российских черных списков авиапассажиров

Авиаэксперт Гусаров: Вносить пассажиров в черные списки должны не авиакомпании

Tекст: Татьяна Косолапова

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предложила создать единый черный список пассажиров самолетов, передает «Коммерсант». Наказывать путешественников намерены в том числе за мелкое хулиганство и курение на борту авиалайнера запретом на перелеты в течение трех лет. Соответствующее обращение было направлено Минтрансу России.



«Черные списки пассажиров уже существуют в России. Но они сейчас негласные, полуофициальные, у каждой авиакомпании свой такой список. Единой базы авиадебоширов нет, да и законодательно это не закреплено. Создать какую-то единую базу можно было бы, но с осторожностью», – говорит Гусаров.

Он объясняет, что попадать в такие списки должны лишь те люди, которые официально будут признаны виновными в той или иной ситуации. Решение об этом должны выносить не авиакомпании. Соответственно, после того или иного инцидента должен быть составлен правоохранительными органами протокол о правонарушении либо это должно быть решение суда или иных представителей государства. Только на основании документа о правонарушении может ставиться вопрос о внесении человека в единый черный список.

«Неправота правонарушителя должна быть зафиксирована нейтральными лицами, а именно – государством. Потому что бывали случаи, в том числе у меня, но не с российским авиаперевозчиком, когда на что-то жалуешься бортпроводнице, например, что тебе холодно, а она грозит полицию вызвать или еще что-то. Такая неприязнь экипажа и пассажиров не должна быть основанием к попаданию в черные списки, должно быть зафиксировано правонарушение», – считает собеседник.

В феврале 2019 года глава авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев выступил за ужесточение ответственности для авиадебоширов. По его мнению, нарушителям, которые попали в черный список, следует запретить полеты на три года вместо одного. Также он объяснил необходимость оснащения воздушных судов специальными средствами сдерживания для нарушающих порядок пассажиров, например, пластиковыми наручниками и специальными ремнями.