«Аэрофлот» предложил ввести трехлетние запреты на полеты для авиадебоширов

Генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев выступил за ужесточение ответственности для авиадебоширов и запрет полетов для них на три года вместо одного.

«Уголовная, не уголовная (ответственность) – это пусть рассматривает суд, но я склоняюсь к тому, что если попал в (черный) список, то минимум три года в списке. И он (авиадебошир) не имеет права летать. Наши законодатели, когда принимали закон, норму смягчали и смягчали - там очень много изъятий, когда человек может полететь, несмотря ни на что. Но когда вместо европейских пяти лет нам предложили три года, а в итоге дали один год – это, конечно, маловато. Людей нужно дисциплинировать», – уверен Савельев.

Также гендиректор «Аэрофлота» выступил за оснащение воздушных судов специальными средствами сдерживания для нарушающих порядок, пишет «Интерфакс» со ссылкой на канал «Россия 24».

«Второе, чего мы не добились, – это средства сдерживания. У нас так на борту ничего и не появилось: ни пластиковых наручников, ни ремней сдерживания», – добавил Савельев.

С 4 июня 2014 года авиакомпаниям разрешили создавать черные списки пассажиров. Инициатором идеи выступил «Аэрофлот». После внесения в черный список авиадебоширы могли воспользоваться самолетом лишь в ряде случаев: при возвращении в Россию, депортации, в том случае, когда до места назначения нельзя добраться никаким другим способом, а также тогда, когда человек добирается к месту лечения, летит на похороны родственника или является сопровождающим инвалида.

За прошлый год с самолетов сняли свыше 900 авиадебоширов, из которых 64 привлекли к уголовной ответственности. Из-за деструктивного поведения к перелету не допустили 2 тыс. 174 пассажира.