    Ольга Андреева Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Как должно выглядеть «Интерчтение»

    И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.

    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    17 октября 2025, 14:30 • В мире

    Изгнание русских превращает Прибалтику в дом престарелых

    @ Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Никита Демьянов

    У демографической катастрофы, которую переживает Прибалтика, появился еще один характерный признак. Поскольку детей становится меньше, а стариков больше, школы переоборудуются в дома престарелых. Происходит это в том числе потому, что местные националисты десятилетиями изгоняли живущих в Латвии русских – и теперь, по словам местных политиков, «демографическая яма становится демографической бездной».

    В Латвии демографическая ситуация, последовательно ухудшавшаяся все последние тридцать пять лет, окончательно стала катастрофической. За первые восемь месяцев этого года в стране зарегистрировано 7837 новорожденных, что на 1000 (11,3%) меньше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом за первые восемь месяцев текущего года в Латвии зарегистрирован 17 221 случай смерти.

    К слову, самая большая рождаемость была зафиксирована в Латвии в далеком 1987 году: тогда в республике появилось на свет 47 тыс. человек. К разнице смертность/рождаемость еще можно прибавить количество уезжающих. Точное количество уезжающих статистика не фиксирует – перемещения эмигрантов внутри Евросоюза регистрировать трудно.

    В начале 2025-го в Латвии по официальным данным проживали 1 856 932 человека (в 1991-м было около 2,7 млн). Годом раньше, в начале 2024-го, их насчитывалось 1 875 316 – итого минус 18,4 тыс. человек, или 1%. Cудя по данным латвийского Центрального статистического управления – это самая большая годовая убыль за почти десять лет.

    Однако многие политики и эксперты полагают, что официальные данные о численности населения сфальсифицированы – и делают это специально, чтобы ситуация не выглядела совсем уж плачевной. «По моим ощущениям в стране живет чуть более миллиона людей, – пишет депутат горсобрания Риги Инна Дьери, занимающаяся недвижимостью. – Остальные числятся – они просто не проинформировали, что уже давно живут за рубежом. 90% людей, которые через меня продают недвижимость, продают ее потому, что либо уже уехали, либо планируют уезжать. Мы, возможно, уже перешагнули точку невозврата. Демографическая яма становится демографической бездной».

    Рассуждая о дальнейших перспективах, Дьери говорит, что есть всего два варианта: либо уговорить всех женщин фертильного возраста рожать хотя бы по трое детей, или массово приглашать людей извне. Вариант с массовым ввозом гастарбайтеров вызывает бешеное неприятие местных националистов, но их эмоции разбиваются о суровую действительность.

    «Если ничего не изменить, у нас не будет пенсий. Не будет соцвыплат. Нам будут еще сильнее резать расходы по живому и поднимать налоги. Жить в такой стране не захочется никому. Даже чиновники, и те сбегут.

    Сегодня государственный долг – около 49% от ВВП (максимально допустимый в ЕС – 60%). То есть и занимать бесконечно мы тоже не можем», – подчеркивает Дьери, добавляя, что национализм не спасет пожилых латышей от голода. По ее словам, растущий военный бюджет, во имя которого государство урезает расходы на образование и медицину, не поможет молодым родителям. А значит – не появятся дети.

    Действительно, в последние годы наметилась массовая тенденция – выезд из Латвии уже не отдельных людей, а семей с детьми. Особенно активно вывозят своих детей русские родители. Их мотивация объяснима: спасти своих отпрысков, дав им шанс на достойное образование. Как известно, в последние годы в Латвии полностью ликвидировали обучение на русском в школах нацменьшинств, стопроцентно переведя их на латышский. А теперь контрольные комиссии, проверяющие эти школы, вынуждены констатировать: большинство учеников вообще не понимают, что им говорят учителя – они просто сидят и скучают на уроках.

    Жалобы русских родителей отклика не находят: вместо сочувствия они получают оскорбления. Так, известный в стране предприниматель Валтс Далбиньш (он же «волонтер», помогающий ВСУ) написал в соцсети: «Нужно выгнать эту русню из школ, если они не знают латышского. Это не наша проблема, что произойдет с выродками оккупантов! Пусть учат латышский год или пять частным образом за деньги своих тупых родителей или катятся к чертовой бабушке, нам все равно. Хватит нянчится с дегенератами». Эту точку зрения разделяют все многочисленные в стране националисты – просто некоторые выражаются более округло.

    Реакция русских родителей вполне предсказуема. «Ничего в этой стране уже вылечить невозможно», – пишут люди. «Ребенок уже предлагает переехать жить туда, где говорят по-русски или на английском языке», – отмечает один русскоязычный латвиец. «Мой ребенок дошкольник, и уже просит уехать туда, где говорят на русском», – подхватывает другой. «Лично мне пофиг, дети и внуки уехали в Англию, а мы доживаем на пенсии!» – сообщает третий.

    «На днях отчислили из техникума нашего соседа: плохо знает латышский язык. Хороший, молодой человек. Собирается уезжать в Ирландию. Там латышский не нужен», – сообщает жительница Даугавпилса.

    Многие извещают, что либо уже уехали из Латвии ради своих детей, либо в процессе переезда, либо планируют это сделать в ближайшем будущем. «Лучшие уедут. Самые сильные, самые умные, самые деятельные – те, кто не хочет, чтобы их дети плакали над учебниками. И не потому, что не любят Латвию, а потому, что любят своих детей. А без людей никакое государство не выживет. И тогда уже будет неважно, на каком языке писать законы – говорить на латышском будет некому», – подводит итог Инна Дьери. Как она подчеркивает, латышских родителей с детьми уезжает не меньше. Правда, в этом случае мотивация другая – главной причиной выступает желание построить свою жизнь в более благополучном государстве.

    При таких тенденциях не удивительно, что школы в Латвии закрываются одна за другой. За последние пятнадцать лет страна лишилась 315 учебных заведений (треть от их прежнего количества). Количество профессиональных учебных заведений сократилось с 83 до 40, а вузов и колледжей – с 58 до 48.

    Процесс продолжается. В этом году министерство образования и науки одобрило реорганизацию или закрытие еще 19 учебных заведений: шесть из них находятся в Риге, остальные – в регионах. «А сколько еще школ и садиков уверенно подходят к грани закрытия? Толку-то от насильственной защиты латышского языка, если его носителей все меньше и меньше. Страна настойчиво катится к добровольной самоликвидации», – отмечают русские жители Латвии. Сейчас повсюду в регионах, даже в крупных по местным меркам населенных пунктах можно увидеть опустевшие здания бывших школ. Они стоят позаброшенные, всем своим видом внушая уныние и тоску по былым временам.

    При этом налицо и обратный процесс: количество пенсионеров в государстве достигло уже 440 тысяч человек – и продолжает расти. В связи с этим в Латвии обнаружилась новая тенденция – печальная, но закономерная: опустевшие школы начали перепрофилировать в дома престарелых – в текущем году имели место уже пять случаев такого перепрофилирования.

    «Школ становится меньше, а их помещения превращаются в центры ухода. Этой весной мы открыли уже пятый такой центр в здании бывшей школы – это грустный символ демографических перемен»,

    – констатирует глава латвийского отделения Красного Креста Улдис Ликопс. В последнее время самоуправления, на которых повисли расходы по содержанию бывших школ, сами активно предлагают передать эти здания под нужды пансионатов. Один только Гулбенский край (на северо-востоке страны) уже обустроил три таких.

    Специалисты призывают чиновников готовиться к резкому росту расходов на содержание домов для престарелых – при этом средств не хватает уже сейчас. Ведь за последние пять лет соответствующая статья расходов и так выросла почти вдвое: сейчас она составляет почти 100 млн евро. Так в Риге на уход за людьми старше восьмидесяти, уже не способными обслуживать себя, тратится свыше половины всего социального бюджета города: 41 млн евро – на уход на дому, 23 млн – на пансионаты. Содержание одного пожилого в пансионате стоит 960-1200 евро в месяц.

    К тому же надо учитывать, что из-за демографической ямы уменьшается количество не только жителей и налогоплательщиков, но и потенциальных работников сферы ухода. Ощущается острая их нехватка. Желающих мало, ибо работа тяжелая – и физически, и эмоционально. В других странах ЕС эти функции часто выполняют мигранты, не владеющие языком подопечных, но в Латвии пока еще до такого не дошли.

    О росте количества одиноких пенсионеров можно судить и по такому специфическому критерию, как рост количества звонков на номер службы бесплатной психологической поддержки. За девять месяцев этого года количество звонков, связанных с жалобами на одиночество, выросло по сравнению с прошлым годом на 34%. Звонящие рассказывают, что столкнулись с физическими или психическими заболеваниями, испытывают депрессию, тревогу и отчаяние, но им некому на это пожаловаться. При этом никакого позитивного исхода ни для Латвии, ни для ее жителей не просматривается – лишь дальнейшее погружение в яму тоски и отчуждения.

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    • ЕС отказался от «стены беспилотников»

      Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    • Европа хочет продлить войну на три года

      «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вырастут выплаты и пособия в 2026 году: полный обзор изменений

      С 1 января 2026 года в России вступят в силу значительные изменения в сфере социальных выплат и пособий. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило о планируемой индексации и введении новых мер поддержки для граждан. Какие выплаты увеличатся, на сколько и когда вступят в силу изменения?

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    • Как отдыхаем в январе 2026 года: сколько продлятся новогодние каникулы

      В январе 2026 года россиян ждет рекордно длительный период новогодних каникул. Официально утвержденный календарь праздничных дней предусматривает, что отдых в начале года растянется почти на две недели. Это сделает январь 2026-го самым коротким рабочим месяцем, а граждане смогут провести новогодние праздники с максимальным размахом.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

