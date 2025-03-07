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    7 марта 2025, 20:20 • В мире

    Шутка русских детей привела в ярость латвийских нацистов

    Шутка русских детей привела в ярость латвийских нацистов
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Никита Демьянов

    «Если бы сегодня правительство издало закон, что за убийство русского тебе ничего не будет, то уже через час началась бы Варфоломеевская ночь». Такими словами русские жители Латвии комментируют вакханалию, которая началась в стране после утечки шуточного видеоролика о том, как школьникам навязывают латышский язык.

    Первой об этой истории сообщила у себя в Telegram-канале рижская журналистка Евгения Шафранек. Ученики бывшей русской школы в Саласпилсе (под Ригой) сняли шуточный ролик, которым выразили свою неприязнь к навязыванию им латышского языка.

    Тут необходимо напомнить, что в результате образовательных «реформ», проведенных в Латвии в 2018-2022 годах, обучение на русском языке целиком поставлено под запрет – даже в детских садах, даже в частных школах за собственные деньги. Соответственно, русские учителя вынуждены под страхом увольнений преподавать русским же детям химию, физику, математику, биологию и все прочие предметы на латышском. Понятно, что успеваемость резко снизилась – теперь русские школьники резко отстают от своих латышских сверстников.

    Латвийские русские, переехавшие в последнее время с детьми в РФ и отдавшие своих детей в российские школы, признаются, что их отпрыскам приходится поднимать многие предметы почти с нуля. «Собственно, для этого и затевалась "реформа" с уничтожением русских школ – из русских детей требовалось сделать быдло. Но русские дети в Латвии отказываются тупеть и даже высказывают некое несогласие с политикой властей», – отмечает эмигрировавший из Латвии журналист Алексей Стефанов.

    Итак, учащиеся саласпилсской школы записали короткое шуточное видео. В первом кадре дети разбегаются и подпрыгивают, имитируя прыжок с лестничной клетки, во втором кадре – они же лежат кучкой на школьной лестнице, словно мертвые. Подпись: «Мы, когда надо идти на латышский».

    Евгения Шафранек пишет, что видео четко отобразило сегодняшние латвийские реалии: огромные суммы, напрасно растраченные на «интеграцию без интеграции», отсутствие во многих школах нормальных учителей латышского языка и вседозволенность многих из тех, кто приставлен учить, но занимается оскорблениями и унижениями школьников.

    «Ведь учитель латышского языка – каста неприкасаемых, священная корова. Например, класс моей старшей дочери преподавательница два года поливала, как из ведра: "орки", "уроды", "оккупанты", "когда вы свалите или сдохнете" – такие цитаты звучали на уроке латышского языка. Что делала администрация? Ничего. И сделать ничего не могла – учителей нет, эту выгонишь – уроков не будет. Без уроков – нет оценки, без оценки по латышскому – нельзя перейти в следующий класс. Вот и весь сказ: терпите», – свидетельствует Шафранек. По ее словам, таких учителей латышского в бывших русских школах очень много – и подобные педагоги провоцируют у учеников ненависть к своему предмету.

    Видеозапись распространялась исключительно среди своих и не предназначалась для всеобщего ознакомления. Тем не менее она каким-то образом утекла в соцсети и там вызвала настоящую истерику у латышских националистов. Взрослые люди не стеснялись в выражениях в адрес несовершеннолетних детей.

    Например, некий Гинтс Ротченковс написал: «Надо отвести этих подростков на экскурсию на Зилупе (пограничная река, разделяющая Россию и Латвию – прим. ВЗГЛЯД), на сапбордах покататься». Ему вторит Виестурс Ренцис, по мнению которого за Зилупе нужно отправить не только записавших видео подростков, но и бывших министров образования, не сумевших обеспечить «интеграцию». Улдис Салнайс советует латвийским русским: «По-русски можете говорить в соседней стране, на своей этнической родине. Не понимаю, почему вы до сих пор здесь страдаете?» А вот Янис Четвергс вообще жалеет, что подростки в ролике прыгнули и разбились понарошку, а не по-настоящему. «Ватники и урлы (оскорбительное прозвище, применяемое латышами по отношению к русским – прим. ВЗГЛЯД) учатся летать...», – глубокомысленно отмечает Айварс Севелис.

    По мнению Мартиньша Страуме, у снятого детьми видеоролика «хороший финал». А Марцис Фрейманис призывает «депортировать этих слабоумных индивидов, отбросы пятой колонны, на их этническую родину».

    Один из националистов, предпочитающий не раскрывать своего имени, прибег к «классике жанра» – русские сами виноваты: «Дети – это плоть от плоти своих родителей. За пределами дома они отображают настроение своих родителей. Если родители дома 24/7 воспевают русский шовинизм, то чему удивляться, что дети потом это делают за пределами дома. Я своего ребенка забрал из 96-й школы именно потому, что там рассадник тех самых орчат, которые сеют ненависть ко всему латышскому».

    Итог подвела главный идеолог современного латышского национализма – поэтесса Лиана Бокша-Ланга: «Русским в Латвии всегда тяжело и трудно – учителя плохие, латышский язык плохой, дорожная полиция плохая, государство плохое, латыши плохие. УБИРАЙТЕСЬ ИЗ ЛАТВИИ. Мы вас не держим».

    После того, как Шафранек поделилась у себя на странице некоторыми из этих комментариев, сделанных националистами, местные русские стали писать о том, что атмосфера ненависти в стране уже достигла нужного градуса для того, чтобы устроить массовую резню по этническому признаку. «Наверное, если бы сегодня правительство издало закон, что за убийство русского тебе ничего не будет, то уже через час началась бы Варфоломеевская ночь», – отмечают люди.

    Журналистка Алла Березовская добавляет: «Теперь можно явственно представить, какой ад здесь был для евреев в годы войны... Все же нацизм до конца, похоже, не лечится, а при благоприятных условиях и благосклонности со стороны властей стремительно превращается в страшную чуму...»

    Подписчики Шафранек поделились у нее в комментариях печальными историями о себе и своих детях в современных латвийских школах. Из их слов следует, что учителя латышского действительно нередко относятся к своим ученикам как к скоту – унижают, оскорбляют. Кроме того, сам процесс обучения зачастую ведется чисто формально.

    «Моя дочь с четырех лет учит латышский с репетитором. Сейчас ей одиннадцать лет. Ребенок, который гордился своей страной, считал день независимости одним из главных праздников и хотел, чтобы на латышском говорил весь мир, сейчас мечтает уехать из этой страны.

    Причины просты. За три года изучения латышского в школе она возненавидела язык, потому что все обучение было построено на зазубривании текстов без их понимания. Спасает нас только частный репетитор, латышка, учитель от Бога. А еще отношение, которое ребенок видит, выходя в мир – даже не интересуясь, знает она латышский или нет, ее уже относят ко второму сорту людей. И она задавала вопрос: почему меня здесь ненавидят, хотя я родилась в Латвии и тоже могу говорит на латышском?», – пишет жительница Риги Алла Анохина-Наумец.

    Что касается русских детей, оказавшихся в классах, где большинство составляют этнические латыши, то их участь тоже зачастую оказывается незавидной. «У дочки в классе новая девочка, пришла в октябре. Отличница, свободно говорит по-латышски. Родители перевели ее из одной из гимназий (где в основном учатся латыши), так как с ней никто не общался, даже не садился за один стол в столовой из-за того, что русская. Мальчики говорили, что когда вырастут, возьмут оружие и пойдут убивать русских. Сейчас она учится в русской среде и уже оправилась от того ужаса, который пережила, благодаря чутким и общительным девочкам в новой школе», – сообщает, например, рижанка Татьяна Чащина.

    Родители сходятся на том, что их дети не связывают свою дальнейшую жизнь с Латвией – намереваются получить дипломы и уехать. Даже русские политики, находящиеся под внимательным присмотром силового аппарата и понимающие, что за каждое неосторожное выражение им может «прилететь», в выражениях не стесняются.

    Кульминацией этой истории стал визит в саласпилсскую школу сотрудников Службы госбезопасности. Детали этого визита не известны – судя по всему, эсгэбэшники провели «воспитательные беседы» как с авторами видео, так и с педагогами.

    Директор школы Венеранда Богдане оправдывалась, что дети сделали видео в качестве «шутки». Однако она подчеркнула, что понимает «решительную позицию общественности» – и дабы подобного не повторялось, будет проведена «оценка ответственности» создателей видеоролика. Правда, самым строгим наказанием, которое может получить учащийся, является выговор, вынесенный по приказу директора. Были бы авторы ролика совершеннолетними – для них все наверняка бы закончилось уголовным делом.

    А тем временем наступление на права русских детей продолжается своим чередом – 6 марта латвийский Сейм большинством голосов согласился принять на рассмотрение поданный ультрарадикальной партией «Национальный блок» законопроект «О фильмах». Одно из положений этого законопроекта гласит, что все фильмы и мультфильмы, предназначенные для детей до семи лет, должны демонстрироваться обязательно со звуковой дорожкой на госязыке.

    Ранее, еще в позапрошлом году, Латвийский кукольный театр закрыл все постановки на русском языке. После этого его аудитория резко уменьшилась. Видимо, теперь то же самое будет и с кинотеатрами. «Они уже отняли кукольный театр. Теперь – кино. Сегодня Сейм передал в комиссию законопроект, который запрещает русские субтитры и полностью убирает перевод мультфильмов для малышей. Что ж, они получат меньше налогов», – подводит итог депутат горсобрания Риги Инна Дьери.

    То же самое пишет журналистка Евгения Шафранек: «Самый большой удар от такого рационализаторского предложения придется по столичным кинотеатрам – и активная жизнь в Риге, и без того изрядно съежившаяся, сдуется еще больше, а луга в центре города заколосятся еще гуще. Но потом эти чудесные прозрачные головы проснутся с утра и вскроют убытки. И там их будет ждать чудесное чудо: вливания налогов из этой сферы потускнели и образовалась брешь. Брешь надо закрывать. Чем? Правильно, повышением налогов для жителей и увеличением штрафов для них же».

    Латвийские правящие уже не раз доказали, что в таких принципиальных темах, как насаждение «латышскости», вопрос денег их не волнует. Главное в очередной раз провести зачистку русского языка, а все остальное – дело второстепенное.

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