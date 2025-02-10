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    10 февраля 2025, 16:55 • В мире

    Прибалтика испугана привлекательностью ближайшего союзника России

    Прибалтика испугана привлекательностью ближайшего союзника России
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Никита Демьянов

    Власти Латвии не на шутку обеспокоены из-за того, что тысячи жителей этой страны регулярно посещают соседнюю страну – Белоруссию, – и хотят полностью запретить такие поездки. На латвийцев не действуют ни угрозы латвийской госбезопасности, ни усилия государственной пропаганды. Почему Белоруссия стала настолько популярной – и почему это так нервирует Ригу?

    В прошлом году Белоруссию посетили более 70 тыс. жителей Латвии. При этом латвийское государство постаралось максимально затруднить въезд в соседнюю страну. Еще в 2023 году Рига распорядилась заблокировать один из двух погранпереходов, которые соединяли два государства. Единственный оставшийся КПП перегружен – чтобы пересечь границу, необходимо провести в ожидании много часов.

    И все равно латвийцев, стремящихся съездить «в гости к Лукашенко», предостаточно. Одни едут туда на личном автотранспорте, другие – на автобусах туристических фирм.

    Польза Белоруссии от введенного этим государством безвизового режима для граждан стран ЕС несомненна – туристы поддерживают белорусскую экономику кровным евро. Но и для самих жителей стран Прибалтики такие поездки имеют смысл. Недавно владелица латвийской туристической фирмы Gertruda tour Ольга Богданова, отвечая на вопрос разгневанных «национальных патриотов» о том, почему люди посещают Белоруссию, пояснила, что они едут туда в первую очередь за здоровьем. А точнее, за дешевыми медуслугами.

    Глава еще одной фирмы Петр Бойко сообщает, что наиболее распространены трех-пятидневные поездки: в Минск, Полоцк, Витебск, в знаменитые средневековые замки. «Конечно, это все интересно. И, несомненно, шопинг. Всякие необычные для Латвии конфетки, печеньки и сладости. Конечно, не фантастически дешевле, но в полтора-два раза точно», – подчеркивает Бойко.

    По его словам, вторая по распространенности цель поездок – медицина. Если двухнедельное пребывание в латвийском санатории обойдется в 1,2 тыс. евро, то белорусский санаторий за аналогичный срок возьмет всего 600 евро. «Еще едут делать зубы – там это в два-три раза дешевле, чем в Латвии», – отмечает Бойко.

    Поездки в Белоруссию работают в качестве «мягкой силы», самой действенной пропаганды – побывавшие там латвийцы наглядно видят, что это нормальное, стабильно развивающееся, комфортное государство.

    Недавно был проведен опрос, в ходе которого 21% жителей Латвии высказали свое положительное отношение к Александру Лукашенко. Характерно, что еще 34% опрошенных не захотели высказываться по этому вопросу – видимо, из страха, поскольку открытое выражение симпатии к «белорусскому диктаторскому режиму» может привести к неприятностям.

    Как же бороться с этими настроениями? Латвийские власти выкатили тяжелую пропагандистскую артиллерию – 31 января в Даугавпилсе состоялась премьера фильма «Где граница?». Даугавпилс находится всего в 30 км от границы с Белоруссией. Многие жители Даугавпилса связаны с соседним государством и родственными, и дружескими связями.

    В течение многих лет после распада СССР даугавпилсчане массово ездили к соседям – и не желают отказываться от этой привычки даже сейчас.

    Посыл фильма – латвийцы не должны посещать столь ужасное государство, как Белоруссия. А те, кто все-таки ездят, являются либо несознательными, которых нужно перевоспитать, либо прямыми предателями. У горожан, опрошенных авторами фильма на улицах Даугавпилса, другое мнение: они не верят в ужасы «режима Лукашенко», рассказывают, что люди в Белоруссии выглядят счастливыми и что цены в белорусских магазинах очень приятные.

    Далее к убеждению «несознательных» приступили госчиновники. 4 февраля латвийский министр обороны Андрис Спрудс заявил, что люди «должны» прислушиваться к призывам не ездить в Россию и Белоруссию. «Отношений с государством-агрессором должно быть как можно меньше – и на индивидуальном, и на государственном уровне», – подчеркнул министр. А  6 февраля ситуацию с поездками латвийцев в Белоруссию рассматривали в парламенте. Там пришли к выводу, что такие поездки следовало бы ограничить в интересах самих латвийцев – поскольку они в Белоруссии якобы подвергаются опасности.

    Сотрудница МИДа Даце Мелбарде сообщила, что в настоящее время в белорусских СИЗО сидят четверо арестованных латвийцев. Они обвиняются в «политически мотивированных преступлениях» – публично критиковали президента Лукашенко и его министров, уничижительно выражались про белорусское государство, высказывались в поддержку санкций, введенных против Белоруссии западным блоком, и т. д. Теперь латвийские депутаты считают это доказательством того, что всем латвийцам грозит в Белоруссии опасность.

    Но как с этой опасностью бороться? «Надо запретить туры в Беларусь», – предложил депутат сейма Латвии и участник парламентской «Группы поддержки демократической Беларуси» Юрис Вилюмс. На заседании депутаты договорились о том, что могут обсудить вопрос об ограничении туризма в эту страну. Эти сообщения вызвали тревогу у многочисленных латвийцев, привыкших ездить в Белоруссию. Что характерно, забеспокоились и некоторые оппозиционные политики.

    «Латвийские власти придумали новый уровень заботы о нас – запретить поездки в Беларусь. Потому что, видите ли, четыре человека из 74 тыс. столкнулись там с проблемами! Четыре! Это 0,0054%! Для сравнения, шанс получить кирпич на голову выше!» – саркастически пишет депутат горсобрания Риги от партии «Суверенная власть» Инна Дьери.

    По ее словам, власти, доведя Латвию до нищеты, сами вынуждают латвийцев ездить в соседнее государство.

    «В магазинах Беларуси товары дешевле, качество отличное, люди ездят за продуктами и косметикой – да-да, именно те «простые люди», о которых так «заботятся» депутаты. Санатории? Доступнее, чем у нас. Лечение? Тоже. Туризм? Почему нет? Но нет, нам теперь решают, куда можно, а куда нельзя. Ну и самое важное – это родственники. У меня их там половина», – с негодованием отмечает Инна Дьери.

    Она предлагает «вопрос на засыпку»: если одна страна запрещает своим гражданам куда-то ездить, а другая спокойно принимает гостей – какая из них больше похожа на диктатуру? «Латвийские власти: «Беларусь опасна! Там арестовали четыре человека!» Мы: «Огласите весь список, пожалуйста. Кто? За что?» Говорят, за критику власти РБ. Так и у нас за критику нашей власти неслабо присесть можно. Если вы не нарушаете закон, чего бояться? Или нас пугают, что на границе насильно накормят колбасой повкуснее и обмажут кремом для лица получше?

    Видимо, власти боятся, что народ увидит другую картину мира. Ну, что ж, ждем следующего шага – строительства стены вокруг Латвии», – заключает Дьери.

    Аналогичную точку зрения выразил Михаил Лавренов, депутат самоуправления Даугавпилса. «Так просто надо посмотреть, с какой стороны опускается забор и железный занавес... Закрывают, чтобы даже не могли сравнивать. А сравнение будет не в нашу пользу», – отмечает Лавренов.

    Люди в комментариях отмечают, что не латвийским чиновникам критиковать власти Белоруссии за строгость. Ведь никакой свободы слова в Латвии давно нет. За публичные выражения симпатии в адрес России и Белоруссии предусмотрен целый спектр наказаний: от «воспитательной» беседы в Службе госбезопасности и штрафа до тюремного заключения.

    Например, местный видеоблогер Дмитрий Матаев, критиковавший власти Латвии за коррупцию, бесхозяйственность и национализм, получил в прошлом году год тюрьмы. Домохозяйке Елене Крейле, выставлявшей в окне своей квартиры российские флажки и лозунги о дружбе России и Латвии, дали три года. В рижской тюрьме умирает без медицинской помощи Светлана Николаева – ее арестовали за то, что она привезла фигуранту политического дела Сергею Сидорову денег на адвоката от его сестры из России. А вот и совсем свежий пример: 6 февраля латвийская СГБ задержала 75-летнего пенсионера из города Екабпилс по имени Юрис Бружукс, которого буквально подняли с больничной койки. Мужчину обвинили в «оправдании военных преступлений страны-агрессора».

    Свыше 30 лет назад прибалтийские националисты добивались независимости от СССР под лозунгом борьбы с политическим насилием и абсурдом советской жизни. Что ж, теперь политическое насилие – одна из главных примет независимого латвийского государства. Как и элементы чисто советского абсурда – запрета выезда за границу.

    Об этом прямо говорит Инна Дьери: «Я родилась в СССР. Там было много хорошего, но был и абсурд – запрет на поездки в определенные страны. Логика была простая: не дай бог увидите, что где-то живут по-другому! Оказалось, СССР из нас вывести сложнее, чем нас из него…». «Диктаторская» Белоруссия показывает пример политической свободы «демократической» Латвии.

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