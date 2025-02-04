МИД: Запад применил санкционное давление для прекращения сотрудничества с Россией и Белоруссией

Tекст: Вера Басилая

По словам Полищука, Запад продолжает оказывать беспрецедентное санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на экономические последствия для своих стран, «делает все, чтобы разорвать оставшиеся нити сотрудничества», передает ТАСС.

Полищук отметил, что на западных границах Союзного государства наблюдается агрессивное военное строительство, которое создает угрозы безопасности. Он подчеркнул, что представители Запада назвали последние президентские выборы в Белоруссии «фиктивными» и «недействительными», хотя они не участвовали в наблюдении за голосованием.

«Это демонстрирует намерение Запада продолжать политику «двойных стандартов» и вмешательство во внутренние дела суверенных стран», – добавил дипломат.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил резкую критику резолюции Европарламента по президентским выборам, назвав ее актом пресмыкательства перед американскими властями.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия и Белоруссия продолжают совместную борьбу против западных санкций и давления.