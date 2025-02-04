Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.0 комментариев
МИД: Запад пытается разорвать последние нити сотрудничества с Москвой и Минском
МИД: Запад применил санкционное давление для прекращения сотрудничества с Россией и Белоруссией
Западные страны продолжают усиливать санкционное давление на Россию и Белоруссию, стремясь разорвать последние экономические связи и угрожая безопасности Союзного государства, заявил представитель МИД Алексей Полищук.
По словам Полищука, Запад продолжает оказывать беспрецедентное санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на экономические последствия для своих стран, «делает все, чтобы разорвать оставшиеся нити сотрудничества», передает ТАСС.
Полищук отметил, что на западных границах Союзного государства наблюдается агрессивное военное строительство, которое создает угрозы безопасности. Он подчеркнул, что представители Запада назвали последние президентские выборы в Белоруссии «фиктивными» и «недействительными», хотя они не участвовали в наблюдении за голосованием.
«Это демонстрирует намерение Запада продолжать политику «двойных стандартов» и вмешательство во внутренние дела суверенных стран», – добавил дипломат.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил резкую критику резолюции Европарламента по президентским выборам, назвав ее актом пресмыкательства перед американскими властями.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия и Белоруссия продолжают совместную борьбу против западных санкций и давления.