Лукашенко наколол дров перед саммитом ЕАЭС в Петербурге

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале «Пул Первого» опубликован фоторяд, на котором находящийся с рабочим визитом в Ленинградской области Лукашенко наколол дров перед саммитом ЕАЭС.

«Рабочее утро Первого. А как перед важными переговорами разминаетесь вы?» – отмечено в публикации.

Саммит проходит в Ледовом дворце, расположенном на Карельском перешейке в часе езды от Петербурга. Лукашенко прибыл в город 25 декабря для участия в неформальном саммите СНГ и заседании Высшего евразийского экономического совета.

Заседание Высшего евроазиатского совета запланировано на 26 декабря. Ожидается подписание около 20 документов. Лукашенко намерен озвучить цели белорусского председательства в органах ЕАЭС в 2025 году.

Напомним, российский лидер выбрал курорт «Игора» в Ленинградской области местом проведения неформального саммита СНГ, чтобы показать коллегам уникальные места Петербурга и окрестностей. В Кремле отметили, что саммит СНГ проходит в неформальном формате, что позволяет лидерам стран более свободно обсуждать актуальные вопросы.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что участники Содружества придерживаются близких или совпадающих подходов по ключевым глобальным и региональным проблемам.