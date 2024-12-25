  • Новость часаПутин сообщил об отправке самолета МЧС к месту авиакатастрофы в Актау
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    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Идея деколонизации прилетит на Запад бумерангом

    Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Разрушит ли Трамп англосаксонский мир

    Америка как «мировой жандарм», «мировой диктатор» и «мировой мессия» – это скорее проект космополитическо-еврейский, нежели исконно американский. Исконно американский проект – изоляционизм. Изоляционизм доминировал и был самым мощным общественным движением вплоть до начала 40-х годов ХХ века.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский отверг мирные инициативы Орбана

    Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.

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    25 декабря 2024, 13:57 • Новости дня

    Песков объяснил выбор курорта под Петербургом местом для проведения саммита СНГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Путин выбрал курорт «Игора» в Ленинградской области местом проведения неформального саммита СНГ, чтобы показать коллегам уникальные места Петербурга и окрестностей, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Курорт «Игора» был выбран не случайно, отметил Песков, передает ТАСС. «Путин старается разные интересные места показывать – и в самом городе, и за городом. Курорт действительно уникальный, комфортабельный. Конечно, президенту хотелось показать его своим гостям», – подчеркнул он.

    Песков также добавил, что Путин стремится создать особую атмосферу для неформальных встреч, особенно в предновогодний период. По его словам, важно, чтобы обстановка была не только комфортной и интересной, но и способствовала содержательным обсуждениям между лидерами стран СНГ.

    Ранее Песков отметил, что саммит СНГ проходит в неформальном формате, что позволяет лидерам стран более свободно обсуждать актуальные вопросы.

    В среду президент России Владимир Путин прибыл на мероприятие в Ленинградской области, где планируется обсуждение итогов российского председательства и обмен мнениями по международным вопросам.

    24 декабря 2024, 20:25 • Новости дня
    Депутат указал на подозрительные детали при крушении судна Ursa Major в Средиземном море

    Депутат Колесник: Подозрительно, что сухогруз Ursa Major затонул так быстро

    Депутат указал на подозрительные детали при крушении судна Ursa Major в Средиземном море
    @ Social media/REUTERS

    Tекст: Роман Крецул

    Взрыв главной энергетической установки и теракт – наиболее вероятные версии крушения судна Ursa Major, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы и бывший морской офицер Андрей Колесник. Ранее посольство России в Испании официально подтвердило гибель судна.

    «Возможно, произошел теракт. В машинном отделении нет водонепроницаемых переборок. И то, что взрыв, судя по имеющейся информации, произошел именно там, случилось «как нельзя кстати». Слишком много странных совпадений. Большая глубина. Отдаленность от берега. Взрыв именно в машинном отделении», – сказал Андрей Колесник, депутат Госдумы, бывший морской офицер.

    По словам парламентария, подозрительно и то, что такое крупное судно так быстро затонуло. Он не исключил и еще одну версию: произошел взрыв главной энергетической установки. Однако при таком взрыве судно, скорее всего, осталось бы на плаву, пояснил Колесник.

    «Если бы это была главная энергетическая установка, корабль так быстро бы не затонул», – отметил он. По словам депутата, в то же время не исключается и теракт. «Окончательные выводы можно сделать при осмотре сухогруза. В России есть глубоководные аппараты, которые могут провести такое исследование», – сказал он.

    Также была информация о том, что сухогруз перевозил портальные краны грузоподъемностью 350 тонн. «Это уникальные тяжелые краны, которые не производятся серийно, а строятся под заказ. Они используются для очень тяжелых грузов, могут работать с негабаритными грузами. Например, с частями кораблей. Если они действительно были на сухогрузе и затонули, это станет серьезной потерей. На Дальнем Востоке, куда шло судно, имеется потребность в именно таких кранах в связи с возросшим грузооборотом со странами Юго-Восточной Азии», – заключил Колесник.

    Ранее в международных водах между Испанией и Алжиром российское судно Ursa Major потерпело крушение после взрыва в машинном отделении. Были спасены 14 членов экипажа, двое числятся пропавшими без вести. Судно под российским флагом вышло из Петербурга 12 дней назад и направлялось в порт Владивостока, куда должно было прибыть 22 января.

    Посольство России в Испании сообщило, что выясняет обстоятельства крушения в 110 км от испанского берега (в нейтральных водах) российского грузового судна Ursa Major. «Находимся в постоянном контакте с испанскими властями по данному вопросу», – рассказали в диппредставительстве.

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    24 декабря 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин исполнил мечту школьницы из Белгородской области

    Мечта школьницы из Шебекино осуществилась благодаря «Елке желаний» и Владимиру Путину

    Путин исполнил мечту школьницы из Белгородской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Десятилетняя Маргарита Руцинская из Шебекино осуществила свою мечту благодаря президенту России Владимиру Путину и совершила тренировочный полет на авиатренажере «Сухой Суперджет 100» в Москве.

    Как сообщается в Telegram-канале Кремля, Путин поговорил по телефону с десятилетней Маргаритой Руцинской из Шебекино Белгородской области, которая участвовала в благотворительной акции «Елка желаний». В рамках акции глава государства исполнил мечту девочки.

    Маргарита совершила тренировочный полет на авиатренажере «Сухой Суперджет 100». Впервые приехав в Москву, она посетила Национальный центр «Россия» и посмотрела балет «Щелкунчик» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

    Также для девочки была организована вертолетная экскурсия по Подмосковью. В декабре президент вновь присоединился к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и выбрал три новогодних желания детей, включая открытку Маргариты.

    Всероссийская акция «Елка желаний», организованная Российским движением детей и молодежи «Движение первых», продлится с 5 декабря до 28 февраля 2025 года. Желающие могут подать заявку на участие до 20 декабря через официальный сайт акции. Участвовать могут дети с ограниченными возможностями здоровья, сироты, дети из малообеспеченных семей и из регионов, затронутых конфликтами.

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    24 декабря 2024, 12:22 • Видео
    Санду готовится напасть на Приднестровье

    В Службе внешней разведки России заявили, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку военного плана по вторжению в Приднестровье. Судя по всему, к этому Кишинев подбивают из Киева, но молдавские власти во всем винят Россию. Что происходит?

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    25 декабря 2024, 11:33 • Новости дня
    Полиция ликвидировала 70 борделей в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полиция Москвы ликвидировала деятельность 70 борделей и выявила 20 квартир, где проживали нелегальные мигранты, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Волк в своем Telegram-канале отметила, что мероприятия проводились в нескольких округах столицы при поддержке Росгвардии.

    В результате операции полицейские провели 90 обысков, изъяли денежные средства, банковские карты, мобильные телефоны, магнитные носители информации и черновую бухгалтерию. По словам Волк, мероприятия по задержанию лидера и участников преступной группы проводились в Москве, Чувашской республике и Краснодарском крае.

    Предварительно установлено, что ежемесячный криминальный доход организатора составлял более 5 млн рублей, а остальные участники получали по 80 тыс. рублей. Возбуждено десять уголовных дел. Пятерым фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четверым – подписка о невыезде.

    «В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», – говорится в сообщении.

    В августе на территории Екатеринбурга раскрыли бордель, работавший под видом хостела, его ликвидировали.

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    24 декабря 2024, 20:10 • Новости дня
    Эксперт объяснил решение ДУМ отозвать фетву о религиозном многоженстве

    Писатель Антоновский: Попытка навязать светскому государству нормы шариата провалилась

    Эксперт объяснил решение ДУМ отозвать фетву о религиозном многоженстве
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Принятием фетвы о многоженстве Духовное управление мусульман России (ДУМ) попыталось навязать светскому государству жесткие нормы шариата, а также прощупать позицию российского общества и властей. Но получив отпор, организация решила отозвать разрешение, сказал газете ВЗГЛЯД писатель Роман Антоновский. Ранее совет улемов ДУМ отозвал разрешающую религиозное многоженство фетву.

    «Люди, которые не знакомы с деятельностью ДУМ, ошибочно воспринимают организацию как рупор мусульман. На деле речь идет о достаточно малочисленной группе», – отметил Роман Антоновский, писатель, публицист, автор Telegram-канала «Сыны Монархии». Он объясняет: у мусульман нет структуры, аналогичной Русской православной церкви, но вместо этого у них «множество муфтиятов разного толка».

    «ДУМ – это шестая по численности прихожан организация. Она возникла как оппозиция Центральному духовному управлению мусульман, председателем которой является Талгат Таджуддин. В отличие от этой структуры, а также муфтиятов Северного Кавказа, которые окормляют коренных мусульман России: северо-кавказцев, татар, башкир – ДУМ свою паству ищет в мигрантах», – считает собеседник.

    По мнению спикера, изначальная инициатива фетвы о многоженстве – это попытка «навязать светскому государству жесткие нормы шариата». Кроме того, разрешением мужчинам-мусульманам в России иметь до четырех жен ДУМ попыталось прощупать позицию общества и властей. Получив же отпор, организация решила отозвать разъяснение.

    «Всем радикальным исламистам стоит помнить, что на каждое их предложение у нас есть решения Генпрокуратуры и Следственного комитета. Эти ведомства в нашем государстве намного сильнее, чем их пожелания», – предупредил спикер.

    Легализация многоженства открыла бы «окно Овертона», считает Антоновский. «Нужно понимать, что мы живем в светском государстве, в котором есть определенные законы. Поддержка предложений, направленных на межрелигиозную и межнациональную рознь, недопустима», – заключил собеседник.

    Ранее совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман России (ДУМ) отозвал фетву, разрешающую религиозное многоженство. Как пояснил его председатель Шамиль Аляутдинов, решение принято в связи с реакцией российской общественности и информацией СМИ о том, что к отмене призвала Генпрокуратура. «Совет улемов ДУМ не видит смысла вступать в полемику», – заявил Аляутдинов.

    Незадолго до этого Генпрокуратура направила ДУМ представление. Как сообщил источник РИА «Новости», близкий к надзорному ведомству, в документе речь шла о том, что фетва «противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

    По словам собеседника агентства, в Генпрокуратуре отметили, что Семейный кодекс не допускает заключение брака между гражданами, если один из них уже состоит в другом зарегистрированном браке. А федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях» установлено, что религиозные организации действуют в соответствии со своими внутренними установлениями, если они не противоречат законодательству России.

    Напомним, на минувшей неделе широкий резонанс получило решение совета улемов ДУМ разрешить мужчнам-мусульманам заключать до четырех религиозных браков. Аляутдинов отмечал, что это допускается, если жена не может или не хочет рожать ребенка, а также в случае «сексуальной несовместимости» супругов. Супруг при этом должен равноценно материально обеспечивать всех жен, проводить с ними равное количество времени в установленной очередности, обеспечить каждой отдельное жилье. Если эти условия не соблюдаются, вступить в ещ еодин брак не разрешат.

    Фетву раскритиковали правозащитники, депутаты и политологи. Так, бизнесмен и глава телеканала «Царьград» Константин Малофеев призвал проверить ДУМ на соблюдение закона. Политолог Илья Ухов заявил, что решение организации продвигать религиозное многоженство для мусульман может создать проблемы для женщин и детей.

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    25 декабря 2024, 09:09 • Новости дня
    При взрыве в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе погиб человек
    При взрыве в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе погиб человек
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате взрыва в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе погиб один человек, девять пострадали, сообщили в оперативных службах.

    Среди пострадавших – сотрудники и прохожие, посетители в момент взрыва в торговом центре отсутствовали, передает ТАСС.

    Площадь пожара в ТЦ достигла 800 кв. метров. Причиной ЧП стал взрыв бытового газа.

    На место происшествия выехал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

    «Выехал в район торгового центра «Алания Молл», где произошло возгорание. На месте развернут оперативный штаб, работают правоохранители и спасательные службы. Сейчас мы выясняем обстоятельства происшедшего», – написал он в своем Telegram-канале.

    Прокуратура республики также подключилась к расследованию. Зампрокурора Николай Клепов выехал на место для контроля за ходом установления обстоятельств пожара.

    Напомним, на Московском шоссе во Владикавказе в торговом центре «Алания Молл» произошел пожар, которому предшествовал взрыв.

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    25 декабря 2024, 10:48 • Новости дня
    Хинштейн: ВСУ ударили по гражданской инфраструктуре Льгова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины нанесли удар по гражданским объектам и инфраструктуре города Льгова в Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

    В своем Telegram-канале Хинштейн сообщил, что на месте происшествия работают оперативные службы, которые занимаются выяснением последствий и масштабов ущерба.

    Напомним, город Льгов в Курской области в среду подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Ранее ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области, не обошлось без пострадавших.

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    24 декабря 2024, 21:42 • Новости дня
    Путин: Россия увеличит число своих преподавателей в Таджикистане

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия будет наращивать работу российских педагогов в Таджикистане, ведущих обучение на русском языке, пообещал президент России Владимир Путин в ходе переговоров с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном.

    По словам Путина, в Таджикистане 72 российских педагога, а со следующего года будет работать уже 82 преподавателя из России, передает ТАСС.

    «Я знаю, что вы нас все время так критикуете за это – за то, что слишком мало работает преподавателей российских и учебников мало. С вами полностью согласен. Мы, безусловно, будем наращивать эту совместную работу», – сказал Путин.

    Ранее Путин на переговорах с Рахмоном заявил о готовности увеличить квоту для студентов из Таджикистана в российских вузах.

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    25 декабря 2024, 09:28 • Новости дня
    Названа причина пожара в ТЦ во Владикавказе

    Предварительной причиной пожара в ТЦ во Владикавказе стал взрыв газа

    Названа причина пожара в ТЦ во Владикавказе
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    По предварительной информации, причиной пожара в торговом центре во Владикавказе стал взрыв бытового газа, сообщили в оперативных службах Северной Осетии.

    В настоящее время ведется осмотр помещений на предмет поиска возможных пострадавших и очагов возгорания, передает ТАСС. В здании наблюдается сильное задымление, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

    «Сильное задымление. Идет осмотр помещений на предмет очагов возгораний и по поиску возможно находящихся там людей», – написал он в Telegram-канале.

    Пресс-служба МЧС России подтвердила, что огонь охватил третий этаж и кровлю торгового центра, площадь пожара составляет 800 кв. метров.

    Напомним, на Московском шоссе во Владикавказе в торговом центре «Алания Молл» произошел пожар, которому предшествовал взрыв. В результате погиб один человек, девять пострадали, сообщили в оперативных службах.

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    24 декабря 2024, 22:18 • Новости дня
    Песков сообщил о подарках и культурной программе для участников саммита СНГ

    Песков сообщил о подготовленных для лидеров стран СНГ подарках и культурной программе в рамках саммита под Петербургом

    Tекст: Антон Антонов

    Для лидеров стран СНГ, которые примут участие в неформальном саммите в Ленинградской области, запланирована культурная программа, они получат памятные подарки, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    На вопрос о том, предусмотрены ли подарки для лидеров стран СНГ, Песков ответил: «Конечно, всегда так было, это протокольный принцип. Конечно, будут подарки». Кроме того, он отметил, что встреча носит неформальный характер. По словам Пескова, «саммит СНГ предновогодний, культурная программа предусмотрена». Однако раскрывать подробности он не стал, передает РИА «Новости».

    Напомним, Песков указывал, что президент России Владимир Путин в ближайшие дни будет активно работать в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, начиная с награждения директора Эрмитажа Михаила Пиотровского орденом и заканчивая саммитом Евразийского экономического союза. Неформальный саммит СНГ пройдет 25 декабря. Во вторник Путин встретился с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.

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    24 декабря 2024, 14:12 • Новости дня
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли более 200 бойцов
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли более 200 бойцов
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска нанесли значительное поражение ВСУ, уничтожив за сутки более 200 военнослужащих и технику на Курском направлении, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала Минобороны, подразделения группировки «Север» нанесли поражение нескольким бригадам вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка и других. В результате наступательных действий были разгромлены тяжелая механизированная бригада, пять механизированных, три десантно-штурмовых бригады, бригада морской пехоты и четыре бригады территориальной обороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах Гуево, Косица, Кругленькое и других населенных пунктах Сумской области. В ходе действий было уничтожено более 200 военнослужащих ВСУ. Также уничтожены бронетранспортер, боевая бронированная машина, станция радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей.

    С начала боевых действий на Курском направлении противник потерял 43 510 военнослужащих, 253 танка, 194 боевые машины пехоты и множество другой техники, включая 11 пусковых установок HIMARS и шесть MLRS производства США. Эти данные свидетельствуют о масштабных потерях ВСУ в этом регионе.

    Накануне сообщалось, что ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 300 военных и два танка.

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    25 декабря 2024, 13:09 • Новости дня
    Меняйло: Взрыв в ТЦ Владикавказа вызван падением обломков БПЛА
    Меняйло: Взрыв в ТЦ Владикавказа вызван падением обломков БПЛА
    @ Ольга Смольская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Взрыв и последующий пожар в торговом центре Владикавказа произошли из-за падения обломков беспилотника, сбитого системами ПВО, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло со ссылкой на Минобороны.

    Беспилотник самолетного типа был сбит средствами ПВО сегодня утром в 8.28, сообщил Меняйло в Telegram-канале.

    Он добавил, что предварительные результаты следственно-оперативных мероприятий подтверждают эту версию. На кадрах с камер наблюдения торгового центра видно, что взрыв произошел извне.

    «По данным Министерства обороны атака БПЛА была предпринята по ряду регионов СКФО. Работы всех служб на месте ЧП продолжаются», – написал Меняйло.

    Напомним, в среду на Московском шоссе во Владикавказе в торговом центре «Алания Молл» произошел пожар, погиб один человек. Президент России Владимир Путин получил доклад о взрыве в торговом центре во Владикавказе.

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    24 декабря 2024, 14:47 • Новости дня
    СМИ: Беспилотник врезался в здание академии МВД в Нижнем Новгороде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Беспилотник без боевой части врезался в здание академии МВД в Нижнем Новгороде, сообщают СМИ.

    В академии проходили учения, в ходе которых, вероятно, и был запущен дрон, передает РБК со ссылкой на NN.ru. По данным Baza, дрон был без боевой части, что исключило угрозу взрыва и возгорания.

    В академии подтвердили, что никаких взрывов не было, и все курсанты вернулись на свои места.

    На месте происшествия работают полицейские с собаками. Они осматривают здание и прилегающую территорию.

    В мае житель Петербурга сообщил о подозрительном хлопке на территории Военной академии связи им. Буденного. В Ленинградском военном округе позже пояснили, что на хозяйственной территории академии произвольно сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны, в результате чего пострадали семеро военных.

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    25 декабря 2024, 12:40 • Новости дня
    Песков допустил судебные иски из-за перевода Украине 1 млрд долларов из активов России
    Песков допустил судебные иски из-за перевода Украине 1 млрд долларов из активов России
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Перевод Украине 1 млрд долларов из доходов с замороженных российских активов незаконен и может стать поводом для судебных разбирательств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что эти деньги, по сути, были сворованы у России, передает ТАСС. Он подчеркнул, что заблокированные российские авуары удерживаются незаконно, что противоречит международным нормам и правилам.

    Представитель Кремля также отметил, что перевод миллиардного транша Украине может стать основанием для судебных разбирательств в будущем. Российская сторона намерена использовать все возможные средства для защиты своих прав и собственности, подчеркнул он.

    Напомним, Украина впервые получила 1 млрд долларов от США благодаря замороженным российским активам.

    Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнение в том, что замороженные активы России когда-либо будут возвращены, так как Европейский союз может потратить их на восстановление Украины.

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    25 декабря 2024, 13:31 • Новости дня
    Лавров крылатыми выражениями выразил надежду на урегулирование на Украине
    Лавров крылатыми выражениями выразил надежду на урегулирование на Украине
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» обсудил перспективы урегулирования конфликта на Украине, отметив, что Москва не испытывает иллюзий относительно легкого разрешения ситуации.

    Лавров отметил, что надежда остается важной ценностью, упомянув две русские пословицы: «надежда умирает последней» и «надежды юношей питают», передает ТАСС.

    Министр добавил, что Россия не испытывает иллюзий относительно легкого урегулирования конфликта, поскольку это возможно лишь в контексте договоренностей о надежной безопасности в Европе.

    Также Лавров подчеркнул, что надежда на изменения с приходом новой администрации в США, в лице Дональда Трампа, не является автоматической гарантией разрешения кризиса.

    По его словам, в Вашингтоне существует твердый консенсус в поддержке киевского режима, что делает вероятность изменений маловероятной. Также Лавров отметил, что любое перемирие, предлагаемое Западом и Киевом, Москву не устраивает, так как нужны юридически обязывающие гарантии.

    Кроме того, министр заявил, что продолжение террористических атак со стороны Киева будет встречено более жестким ответом.

    Ранее президент Владимир Путин высказывался о рисках перемирия, отметив, что длительное перемирие позволит украинским силам заняться подготовкой и переподготовкой, а также укреплением личного состава.

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    25 декабря 2024, 13:41 • Новости дня
    Минобороны сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины
    Минобороны сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные Силы России утром в среду нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры на Украине, сообщило Минобороны.

    Как сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства, утром российские войска применили высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотные летательные аппараты. Целью атаки стали критически важные объекты, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.

    По данным Минобороны, все цели были успешно поражены. В результате нанесенного удара российские военные достигли поставленных задач.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия атаковала энергоинфраструктуру Украины, выпустив более 70 ракет и сотни беспилотников.

    Военкор Евгений Поддубный сообщил, что массированные удары Вооруженных сил России поразили объекты энергетики и ВПК на Украине, включая теплоэлектростанции и заводы в Днепропетровске, Зеленодольске и Харькове.

    На всей территории Украины введены веерные отключения электричества, которые продлятся до конца суток из-за повреждений энергетических объектов после взрывов.

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    Китайский автопром жестко выбивает с рынка японских конкурентов

    Японский Nissan оказался на грани выживания. И чтобы не кануть в Лету, он решил объединиться с другими японскими автоконцернами – Honda и Mitsubishi. Тем более, что четверть века назад такой ход сработал – тогда Nissan был спасен французским Renault. Почему продажи у Nissan катастрофически обвалились и откуда у компании столько долгов? Подробности

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    Успехи БРИКС стали триумфом российской дипломатии в 2024 году

    В 2024 году заметно выросло стремление стран Глобального Юга к суверенитету. Олицетворением этого движения стал саммит БРИКС в Казани, где собрались не только лидеры стран – участниц организации, но и многочисленные партнеры Москвы из других государств. По мнению экспертов, Казанский саммит сыграл решающую роль в деле построения многополярного мира – и даже Западу пришлось считаться с результатами работы российских дипломатов. Подробности

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    Что делает «Орешник» принципиально новым оружием

    «Историческое событие в ракетно-космической области». Такими словами президент Владимир Путин охарактеризовал появление у России новейшей ракеты «Орешник». Какие именно характеристики подтверждают уникальные возможности данного вида оружия и почему оно является принципиально важным шагом вперед? Подробности

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    США и Европа схлестнулись в битве вокруг польских АЭС

    Уже вторую атомную электростанцию намерена построить в Польше американская корпорация Westinghouse. Однако поскольку на кону десятки миллиардов долларов и крупнейшие политические амбиции, в дело вмешалось руководство Евросоюза. И немудрено: фактически перед нами попытка Соединенных Штатов заставить европейцев финансировать американскую атомную промышленность. Подробности

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    Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала

    Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности

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    • Санду готовится напасть на Приднестровье

      В Службе внешней разведки России заявили, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку военного плана по вторжению в Приднестровье. Судя по всему, к этому Кишинев подбивают из Киева, но молдавские власти во всем винят Россию. Что происходит?

    • Фицо в Москве и новая истерика Зеленского

      Владимир Зеленский потребовал от спецслужб Словаки проверить деятельность премьера этой страны Роберта Фицо. Повод – визит словацкого политика в Москву и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это уже вторая истерика Зеленского из-за словаков в последние дни, а дальше будет только хуже.

    • Еще две страны Евросоюза пошли против Киева

      Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал Киеву крупный конфликт в случае, если Украина, как собирается, остановит перекачку газа из России. В то же время вероятный будущий премьер Болгарии Бойко Борисов отказался от соглашения с Киевом об оборонном сотрудничестве, хотя раньше выступал «за». Для Владимира Зеленского настают плохие времена.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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