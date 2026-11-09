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От отравления угарным газом в Ростовской области погибли четыре человека
В Батайске четыре человека погибли от отравления угарным газом
Прокуратура Ростовской области начала проверку после обнаружения тел четырех человек с признаками отравления угарным газом в частном доме в Батайске.
В частном доме в Батайске 9 ноября были найдены тела четырех жильцов с признаками отравления угарным газом, сообщается на сайте прокуратуры Ростовской области.
Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Надзорное ведомство начало проверку соблюдения требований федерального законодательства.
Прокуратура также взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по факту гибели людей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в селе Родыки Ставропольского края две школьницы погибли от отравления угарным газом.
Летом спасатели нашли тела двоих детей при тушении пожара в частном доме в Батайске.
В феврале в гаражном боксе в Бабаево Вологодской области обнаружили тела пятерых человек с признаками отравления угарным газом.