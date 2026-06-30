При пожаре в частном доме Батайска погибли двое детей

Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?8 комментариев
Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?8 комментариев
Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.10 комментариев
Россия не может быть слабой державой. В противном случае ее просто не станет – ее разделят на части. У нас нет иной альтернативы, кроме как быть самостоятельной и сильной страной. Да, мы можем и должны совершенствовать телефоны, двигатели, технические решения, догонять и даже обгонять западные и восточные образцы. Однако все это имеет смысл только до тех пор, пока существует сама Россия.0 комментариев
На палубе судна «Маршал Василевский», играющего одну из ключевых ролей в транспортировке СПГ, были обнаружены две стационарные артиллерийские установки. По информации газеты, вооружение предназначено для защиты танкера от атак беспилотников, а также для предотвращения возможного захвата судна, передает сообщение Times «Московский комсомолец».
Патрик Болдер из Гаагского центра стратегических исследований считает, что появление вооружения на российских танкерах является сигналом для стран НАТО. По его оценке, Москва демонстрирует готовность к силовому ответу в случае попыток альянса перехватить или задержать суда, задействованные в перевозке российских энергоресурсов.
Times также обращает внимание на возможные последствия расширения такой практики. По мнению газеты, если вооружение начнут массово устанавливать на суда так называемого «теневого флота» России, это может существенно изменить ситуацию на море.
«Если оснащение вооружением станет повсеместным, вероятность того, что западные страны решатся на абордаж российских танкеров, существенно снизится», говорится в публикации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня Евросоюз разрешил кораблям своей миссии захватывать российские нефтяные танкеры.
Шведские военные еще в конце прошлого года заметили вооруженную охрану на идущих из России судах.
Британское правительство ранее включило газовоз «Маршал Василевский» в санкционный список.
Галузин: Зеленский от вербальных угроз Минску перешел к террористическим атакам
«Целенаправленным убийством мирных граждан, целенаправленным нападением на абсолютно мирный объект – на автобус, который перевозил детей для участия в спортивных соревнованиях, – киевский режим показал, что он, так сказать, от вербальных угроз в адрес Белоруссии, которые его главарь Зеленский озвучивал в последнее время, перешел к практическим действиям. И, конечно же, подобные варварские акции заслуживают всяческого осуждения и решительного противодействия», – заявил дипломат, передает ТАСС.
Замглавы российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва полностью разделяет позицию Минска в оценке произошедшего.
Белорусский МИД ранее охарактеризовал атаку как нацистскую и террористическую акцию, выразив решительный протест и потребовав наказания для виновных. Российское министерство в тот же день выпустило заявление с аналогичным жестким осуждением действий Киева.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал этот удар открытым фашизмом. Белорусский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об акте терроризма.
Представители «Единой России» на выборах в Госдуму должны помнить, что они представляют партию президента и великой России, сказала Матвиенко на встрече с активистками «Женского движения Единой России», передает РИА «Новости».
«Конечно, политическая борьба за доверие и голоса избирателей только набирает обороты. Вам предстоят многочисленные встречи с гражданами, острые дебаты с оппонентами. Но важно помнить: все мы с вами представляем одну большую партию – партию нашего президента, партию нашей великой России», – подчеркнула спикер верхней палаты парламента.
Она отметила важность расширения женского представительства в органах власти и добавила, что женщины-управленцы способны выстроить прочную нить доверия между обществом и государством.
Секретарь генсовета партии Владимир Якушев сообщил, что из 2,6 млн членов «Единой России» 1,6 млн составляют женщины.
Главной темой встречи стало обсуждение предложений в новую Народную программу, в частности, инициатив по поддержке участников спецоперации и их семей. Так, прозвучали идеи расширить программы психологической помощи на семьи защитников, а периоды военной службы по контракту засчитывать в стаж госслужбы.
Кроме того, участницы выдвинули предложения по развитию социальной политики, здравоохранения и образования. Среди них – создание круглосуточных групп в детсадах для одиноких матерей, введение бесплатной продленки для школьников до 14 лет и создание на портале госуслуг помощника «Календарь здоровья». Матвиенко поблагодарила участниц за конструктивный диалог и неравнодушие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин выступил на предвыборном съезде «Единой России».
Профессор Оганов дал совет школьнице с рекордными результатами ЕГЭ
Школьница из Москвы, набравшая максимальные 500 баллов на ЕГЭ, рассказала, что пока не определилась с выбором университета. Сейчас девушка раздумывает между химическим факультетом МГУ и Физико-химическим факультетом МФТИ.
«Выбор во многом зависит от того, какую именно профессию девушка хочет получить. В МГУ я бы рекомендовал химический факультет и факультет биоинженерии и биоинформатики – оба сильные, и уровень подготовки там высок. Что касается РХТУ, то там традиционно сильны специальности, связанные с химическими технологиями», – говорит Оганов.
При этом, продолжает он, если говорить о биофизике, биоинженерии и биоинформатике, то РХТУ не очень известен в этих областях. А МФТИ традиционно очень силен в физике, и в последнее время также заметно усилился в материаловедении и биомедицинских специальностях. Вместе с тем физтех традиционно слаб в химии, предупредил профессор.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал набравшую 500 баллов по ЕГЭ школьницу одной из лучших выпускниц столицы. Он поделился, что девушка хочет связать профессию с точными науками и выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией в ведущих профильных вузах – МГУ, МФТИ и РХТУ им. Д.И. Менделеева.
Der Spiegel: Личный конфликт спровоцировал стрельбу с шестью погибшими в Штаде
Издание подчеркивает, что мотивы преступления не связаны с радикальными взглядами, передает ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel. «О политической или экстремистской подоплеке на текущий момент неизвестно», – отмечается в публикации немецкого СМИ.
Нападение случилось на территории местного центра матери и ребенка. Как уточняется, жертвами атаки стали шесть человек, еще несколько получили ранения различной степени тяжести.
Правоохранительные органы оперативно задержали троих подозреваемых. В их числе оказался и предполагаемый преступник, открывший огонь по людям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами стрельбы в немецком городе Штаде стали пять человек.
В апреле спецназ полиции Дюссельдорфа штурмовал здание сикхского храма в Мёрсе. В январе злоумышленники ранили пятерых человек в многоквартирном доме в центре Берлина.
Группировка Объединенных сил ВСУ подтверждает информацию о продолжающихся столкновениях в районе сел Гранов и Казачья Лопань, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max.
Украинские средства массовой информации, ссылаясь на военных, отмечают присутствие российских сил в Казачьей Лопани уже как минимум неделю. При этом администрация города Дергачи сообщает, что в соседних селах бойцы находятся уже два или три месяца. Аналитики ресурса Deep State перевели село Гранов в серую зону еще 19 июня.
Командование украинских войск опасается дальнейшего продвижения российской армии на этом участке фронта. Представители группировки ВСУ заявили, что «россияне попытаются развернуть свое наступление и совершить прорыв в этом районе».
Ранее российские силовики отбили контратаку украинских военных в Казачьей Лопани. В начале июня армия России разгромила десантно-штурмовые подразделения противника на этом направлении.
Месяцем ранее группировка войск «Север» освободила соседний населенный пункт Гранов.
Дрон упал в Егорьевске, спровоцировав пожар в жилом здании, из-под завалов спасатели достали двоих взрослых и двоих детей, указал губернатор в Max.
«К сожалению, шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу», – заявил глава региона.
Он выразил глубокие соболезнования семье погибшего и пообещал оказать пострадавшим всю необходимую поддержку. Сейчас выжившие находятся под наблюдением врачей.
Всего над Подмосковьем силы противовоздушной обороны перехватили 60 БПЛА. Атаки зафиксировали в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Одинцово и других округах. В Дубне обломки повредили административное строение, а в деревне Фатеево беспилотник упал на частный участок.
Фрагменты аппаратов также нашли в Раменском и Коломне. На местах происшествий продолжают работать экстренные службы, специалисты обследуют территории и ликвидируют последствия массированного удара.
В середине июня в подмосковном Жуковском из-за атаки беспилотников погибла восьмилетняя девочка.
Окружение Макрона объяснило его появление в темных очках проблемой с глазами
Как пишет Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на окружение французского лидера, Эммануэль Макрон встретил султана Омана Хейсама бин Тарика в затемненных очках из-за проблем со здоровьем, передает РИА «Новости».
«Глава государства появился в них на лестнице Елисейского дворца, чтобы приветствовать султана Омана Хейсама бин Тарика… Это снова «проблема с глазом»», – сообщили в окружении французского лидера.
В понедельник лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо объяснил темные очки главы государства пощечиной от супруги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, западные журналисты назвали ревность истинной причиной пощечины президенту Франции от супруги.
В январе Эммануэль Макрон объяснил необходимость ношения солнцезащитных очков лопнувшим в глазу сосудом.
Пользователи социальных сетей связали изменение внешности главы государства с семейными проблемами.
Взрыв произошел накануне около 21.00 на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла. В результате пострадали по меньшей мере три человека, двое из них получили серьёзные ранения.
Предполагается, что трое пострадавших в критическом состоянии являются членами одной семьи и имеют украинское гражданство. Пострадавшие – мужчина и женщина в возрасте 50–60 лет и подросток, написал Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.
Два члена украинской семьи находятся в тяжелом состоянии, а несовершеннолетний – в состоянии средней степени тяжести
Как заявил государственный министр (глава правительства) Монако Кристоф Мирман, «это, вероятно, террористический акт».
В следующем сообщении Шарий отметил: «Ну вот уже начали писать о Ермолаеве. У его сына сильные кол-центры по РФ. Вот тебе и Монако…»
Позднее блогер подчеркнул: «Теракт, конечно, киевский. У него (Ермолаева) на Украине рейдерили бизнес».
Шарий добавил, что «кол-центры Ермолаева, работавшие по ЕС из Днепра, прикрывал генерал СБУ Лысак.
Лысак был назначен Зеленским руководить Одесской администрацией. Тогда часть «бизнесов» Ермолаева перенесли ближе к морю.
Одно время вышел конфликт, СБУ запросила слишком много, Ермолаев начал артачиться. Как итог – введение санкций и попытки отнять у него всё. И это я еще не упоминаю генпрокуратуру, которая тоже заломила слишком большой кусок».
«Какое сложное дело. Кто же мог подорвать Ермолаева в Монако?» – задался вопросом украинский блогер.
Он также подытожил, что «после подрыва в Монако человека, которого могли подорвать только украинские спецслужбы, начинается скандал. Скандал начинает разгораться и всерьез. Все отлично понимают, что подрыв был осуществлен Киевом. И это может стать последней точкой.
Монако было неприкосновенно. Монако было очень и очень безопасно. Никому и в голову не приходило до Зеленского устраивать там теракты. Это та ситуация, которую перебить максимально сложно».
«Я утверждаю, что киллер однозначно из Украины. Я утверждаю, что вывозили его, скорее всего, на машинах с дипломатическим иммунитетом через несколько стран», – пишет Шарий.
И, наконец, он прогнозирует, что киевские власти попытаются отвлечь внимание от произошедшего, изобразив из себя жертву «очередных российских ударов»: «Налет, который должен будет перебить очередной скандал, который может утопить Зеленского».
Напомним, накануне в Монако прогремел взрыв, при котором пострадал украинский олигарх.
Как сообщала газета Monaco-Matin, пострадавшими от взрыва в Монако могла стать семья.
Отвечая на вопрос о разводе, который произошел в 2024 году, что был объявлен в России Годом семьи, Дронов отметил, что, несмотря на публичный образ, он остается обычным человеком, передает Lenta.ru. По словам певца, он не хотел формально сохранять отношения ради соответствия общественным ожиданиям.
«Зачем было ждать конца года, идти на сделку со своей совестью, терпеть», – заявил певец. Артист подчеркнул, что решение о завершении брака было связано с личными обстоятельствами, а не с желанием придерживаться определенного общественного образа.
Также SHAMAN рассказал о начале отношений с Екатериной Мизулиной, главой Лиги безопасного интернета. По его словам, новые отношения начались в декабре 2024 года, в конце Года семьи. «Фактически, в Год семьи я создал новую семью», – сказал певец.
В ноябре прошлого года пара расписалась в одном из ЗАГСов Донецка. Глава Лиги безопасного интернета назвала этот город единственно возможным местом для бракосочетания. До свадьбы певец охарактеризовал Мизулину настоящей находкой.
Политолог Корнилов: Покушение на Ермолаева – не последний теракт с украинцами в Европе
«Вадим Ермолаев входит в сотню богатейших людей Украины и по-прежнему замешан во многих сомнительных схемах. Также он владеет солидной недвижимостью на Украине. Поэтому причинами покушения мне видится спор за имущество или финансы. Кроме того, судя по всему, сам олигарх пытался претендовать на целый ряд объектов, которые у него уже отобрали на родине», – пояснил политолог Владимир Корнилов.
Собеседник подчеркнул, что Ермолаев имел хозяйственные споры и с несколькими европейскими компаниями. «Впрочем, у бизнеса в Европе другие методы воздействия на конкурентов. А нынешнее покушение, как мне видится, произошло внутри так называемого днепропетровского клана, выходцем из которого является, например, Владимир Зеленский. В этой же условной группе состоит и Игорь Коломойский», – отметил спикер.
Эксперт напомнил также, что один из сыновей Вадима Ермолаева – Артур – упоминался в операциях Интерпола в связи с деятельностью разветвленной сети мошеннических колл-центров, жертвами которых были граждане стран Евросоюза.
По прогнозам Корнилова, нынешний инцидент – не последний теракт в Европе с участием украинских миллионеров и бизнесменов с сомнительной репутацией. «Уверен, когда закончится СВО, подобные покушения участятся повсеместно в европейских странах, где сегодня живет немало олигархов с Украины», – резюмировал он.
Ранее в Монако произошел теракт – в вестибюле жилого дома сдетонировала заминированная посылка. Ранения получили три человека, несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии, двое взрослых – в критическом. Среди них – украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, сообщает РИА «Новости».
Князь Монако Альберт II заявил, что теракт «потряс все монегасское общество». Ответственность за произошедшее лежит на Киеве, уверен лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Режим Зеленского явно перешел черту: теперь он приходит прямиком к нашим берегам, чтобы совершать кровавые нападения!», – заявил он. Политик призвал прекратить финансирование Украины и снабжение ее оружием, а также раскритиковал анонсированное участие ВСУ в параде в честь Дня взятия Бастилии, который пройдет 14 июля.
Вадим Ермолаев – основатель корпорации «Алеф» и один из крупнейших девелоперов Днепропетровска. Журнал Forbes не единожды включал его в список богатейших украинцев. По словам предпринимателя, он отказался от гражданства Украины в 2017 году и с тех пор у него только кипрский паспорт. Свое решение бизнесмен объяснял желанием иметь «международную защиту». В 2023 году Зеленский ввел против него персональные санкции на десять лет.
В конце 2025 года на Кипре по запросу Интерпола задержали Артура Ермолаева, сына бизнесмена, и экстрадировали в Эстонию. Поводом стало дело об организации на Украине крупной сети мошеннических кол-центров. Всего в период с 2019 по 2022 годы преступники обманули людей в разных странах на более чем сто миллионов евро.
Ермолаев-младший заключил сделку с прокуратурой. Ему грозило пять лет тюрьмы, однако суд вместо этого назначил ему испытательный срок на такой же период и выслал из Эстонии. Он также выплатил 8,5 миллиона евро.
«Коммерсантъ» сообщил о возможном возвращении бензина стандарта «Евро-2»
Правительство России изучает проект постановления о возвращении на рынок бензина и дизельного топлива стандартов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4», пишет «Коммерсантъ».
Данная мера призвана предотвратить дефицит горючего. Кроме того, чиновники обсуждают вероятность импорта бензина с ограничением содержания метанола до 3%.
Реализация топлива класса «Евро-2» находилась под запретом с 2013 года. Однако осенью 2025 года кабинету министров пришлось разрешить ряду нефтеперерабатывающих заводов выпускать продукцию стандарта «Евро-3».
«Ослабление требований к бензину до класса «Евро-3», скорее всего, оказалось недостаточным для насыщения рынка высокооктановым бензином», – рассказал источник издания в отрасли.
Директор по коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев отметил, что использование устаревшего горючего несет риски для современных двигателей. При этом значительная часть автопарка в регионах все еще способна потреблять низкокачественное топливо без серьезных последствий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия начала импорт бензина из-за рубежа для стабилизации внутреннего рынка.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил временно приостановить нормативы биржевых продаж топлива.
Президент Владимир Путин призвал принять дополнительные меры стабилизации внутреннего рынка топлива.
Атака была совершена в ночь на 29 июня с использованием беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.
«В целях снижения военно-экономического потенциала противника в ночь с 28 на 29 июня расчетами БПЛА «Герань-2» и «Герань-4 сикер» была нанесена серия ударов по газораспределительной станции (ГРС) в районе н. п. Панютинов Харьковской области», – сообщили в Минобороны России.
В результате высокоточных ударов были выведены из строя газоперекачивающие установки, цех подготовки газа и часть резервуаров для его хранения. Средства объективного контроля зафиксировали на объектах объемные возгорания в режиме реального времени.
Ранее российские беспилотники атаковали автозаправочные станции в Харьковской области. До этого аппарат «Герань-2» поразил военную радиовышку в Черниговской области.
На прошлой неделе Вооруженные силы России обесточили предприятия военно-промышленного комплекса в Николаевской области.
Метеоролог Голубев опроверг приход аномальной жары из Европы в Москву
Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о надвигающемся на столицу экстремальном зное из-за пришедших из Африки воздушных масс, передает РИА «Новости».
Голубев пояснил, что температурных рекордов ждать не стоит. «Такой жары, как в Европе – под +40 градусов – в Москве не ожидается. Причина в особенностях циркуляции атмосферы: «европейская» жара действительно возникла из-за воздушных масс, которые пришли из Африки, но до Москвы они в таком экстремальном виде не дойдут, так как западный перенос воздуха и большое расстояние до столицы препятствуют проникновению перегретого воздуха, охлаждая его по пути», – рассказал синоптик.
По прогнозам метеоролога, в первые два дня июля воздух в столице прогреется максимум до 31 градуса, после чего температурный фон вернется к климатической норме. Специалист добавил, что второй месяц лета в целом ожидается достаточно теплым, а количество осадков не превысит средних многолетних значений.
Напомним, экстремальная жара привела к отмене массовых мероприятий и росту смертности в Европе. В мае синоптики сообщали о превышении климатической нормы в Москве на семь градусов.
Специалисты опровергали слухи о грядущем невероятно жарком лете в России.
В Словакии спрогнозировали срыв референдума о лишении Фицо пожизненных выплат
Ожидаемое количество участников плебисцита составит всего 26,5%, что не позволит признать его результаты действительными, передает РИА «Новости». Само голосование назначено на 4 июля.
Инициатива оппозиции предполагает отмену пожизненного содержания Фицо. Кроме того, гражданам предложат высказаться о восстановлении работы специальной прокуратуры и национального антикриминального агентства, ранее упраздненных кабинетом министров.
«Собираются принять участие в референдуме 26,5% опрошенных, 73,5% – участвовать в референдуме не планируют», – говорится в исследовании для издания Dennik N. Эксперты допускают дальнейшее снижение активности избирателей на фоне сезона отпусков и слабой информационной кампании.
Для признания процедуры состоявшейся требуется участие более 50% граждан. За всю историю страны успешным оказался лишь один из девяти референдумов – голосование о присоединении к Европейскому союзу в мае 2003 года собрало свыше 52% голосов.
В мае этого года словацкий премьер-министр посетил Москву для участия в праздновании Дня Победы. После этого визита европейские политики обрушились с критикой на главу правительства.