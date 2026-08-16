Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.6 комментариев
Освобождение Кудиевки открыло ВС России путь на Харьков
Взятие под контроль населенного пункта Кудиевка позволило российским подразделениям выйти на трассу Е-105, ведущую прямо к административному центру Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.
Освобождение села Кудиевка в Харьковской области фактически открывает ворота в Харьков по трассе Е-105, передает ТАСС. В российских силовых структурах отметили стратегическую важность этого продвижения.
«Этот участок фронта является фактически воротами в Харьков – кратчайший путь до областного центра лежит именно по трассе Е-105», – заявили представители ведомства. Ранее Минобороны сообщило об успешных действиях штурмовых подразделений 11-го армейского корпуса группировки войск «Север».
Накануне украинские военные попытались вернуть контроль над Кудиевкой силами штурмовой группы 58-й отдельной мотопехотной бригады. Однако в результате комплексного огневого поражения противник был уничтожен. Силовики подчеркнули, что успех на этом направлении расширяет полосу безопасности вдоль российской границы.
Взятие Кудиевки стало важным этапом в боях за Казачью Лопань, которая ранее служила крупным логистическим центром украинских войск на севере региона. Для обеспечения безопасности восточного фланга российским военным предстоит освободить соседние села Гоптовку и Бугаевку, превращенные противником в единый укрепленный район.
Украинское командование направило подразделения сил специальных операций в харьковский поселок Казачья Лопань.
Ранее ВС России освободили Першомарьевку в ДНР и Кудиевку в Харьковской области.