  • Новость часаКомандующий армией Ирана запретил США заход в Персидский залив
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кто создал неожиданный рост ВВП России
    Кобяков назвал условия возвращения западного бизнеса в Россию
    Крупнейший на Украине металлургический комбинат частично остановил производство
    ФАБ-500 уничтожили пункт управления БПЛА в Доброполье
    Минобороны: ВС ударили по морской инфраструктуре ВСУ
    Эксперт объяснил значение взятия Кудиевки в 20 км от Харькова
    Эксперт объяснил тенденцию поставок Западом дальнобойных БПЛА Украине
    В Одессе загорелся логистический центр после серии взрывов
    Макрон подвергся критике из-за отдыха во время пожаров
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Как неизвестный дрон немцы сделали русским

    Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не нужно требовать от Вучича стать русским

    Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».

    19 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    5 комментариев
    16 августа 2026, 14:05 • Новости дня

    Освобождение Кудиевки открыло ВС России путь на Харьков

    Освобождение Кудиевки открыло ВС России путь на Харьков
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Взятие под контроль населенного пункта Кудиевка позволило российским подразделениям выйти на трассу Е-105, ведущую прямо к административному центру Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Освобождение села Кудиевка в Харьковской области фактически открывает ворота в Харьков по трассе Е-105, передает ТАСС. В российских силовых структурах отметили стратегическую важность этого продвижения.

    «Этот участок фронта является фактически воротами в Харьков – кратчайший путь до областного центра лежит именно по трассе Е-105», – заявили представители ведомства. Ранее Минобороны сообщило об успешных действиях штурмовых подразделений 11-го армейского корпуса группировки войск «Север».

    Накануне украинские военные попытались вернуть контроль над Кудиевкой силами штурмовой группы 58-й отдельной мотопехотной бригады. Однако в результате комплексного огневого поражения противник был уничтожен. Силовики подчеркнули, что успех на этом направлении расширяет полосу безопасности вдоль российской границы.

    Взятие Кудиевки стало важным этапом в боях за Казачью Лопань, которая ранее служила крупным логистическим центром украинских войск на севере региона. Для обеспечения безопасности восточного фланга российским военным предстоит освободить соседние села Гоптовку и Бугаевку, превращенные противником в единый укрепленный район.

    Украинское командование направило подразделения сил специальных операций в харьковский поселок Казачья Лопань.

    Ранее ВС России освободили Першомарьевку в ДНР и Кудиевку в Харьковской области.

    16 августа 2026, 13:10 • Новости дня
    Эксперт объяснил тенденцию поставок Западом дальнобойных БПЛА Украине

    Эксперт Джерелиевский: Европа будет наращивать поставки дальних дронов ВСУ вместо ракет

    Эксперт объяснил тенденцию поставок Западом дальнобойных БПЛА Украине
    @ Martin Pedaja/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Беспилотники значительно дешевле и проще в производстве, нежели крылатые ракеты. Кроме того, они менее заметны для систем ПВО. Поэтому Европа будет делать упор именно на этот тип вооружения при подготовке военных поставок для ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее стало известно, что Украина использует британские БПЛА для ударов по России.

    «В своих атаках на территорию России противник в последнее время делает упор именно на дальние беспилотники. А вот просьбы Киева к Европе о поставках крылатых ракет стали звучать ощутимо меньше», – сказал военный эксперт Борис Джерелиевский.

    По его словам, эта тенденция легко объясняется сразу несколькими факторами. Прежде всего, БПЛА значительно дешевле крылатых ракет, а также проще в производстве. «Однако для достижения сопоставимого результата требуется в разы больше беспилотников», – поясняет аналитик. Также БПЛА, указывает спикер, «относятся к менее эскалационным вооружениям, нежели ракеты»: «Во всяком случае, в этом уверены европейцы».

    Помимо того, стоит учитывать ограниченный ракетный потенциал Европы. Те же США хотя и пытаются найти способ выпускать дешевые снаряды, пока сталкиваются с трудностями на этом направлении. Более того, Штатам и самим нужны ракеты на фоне ситуации на Ближнем Востоке. А у Европы ощущается дефицит этого типа вооружений, некоторые страны по своим причинам не намерены передавать ракеты ВСУ.

    Еще она причина, почему противник делает ставку на дальние беспилотники – их способность идти на сверхмалых высотах, что затрудняет процесс обнаружения, добавляет Джерелиевский. «Да, некоторые ракеты тоже способны идти на такой высоте, но далеко не все. И для их обнаружения нужны самолеты ДРЛО или системы РЛС, поднятые на аэростатах. А вот обеспечить малозаметность дронов значительно легче», – рассуждает он.

    На этом фоне нет сомнений в том, что европейцы будут наращивать производство и передачу таких беспилотников противнику. «Вместе с тем, БПЛА создаются не только для Украины, но и в силу того, что Европа активно готовится к войне с Россией и пытается создать на своих складах определенный запас вооружений», – говорит собеседник.

    Делая вывод, Джерелиевский отметил – Европа продолжает действовать в своем привычном стиле. Так, европейцы объявляют о планах подготовить якобы проект мирного договора, но в тоже время наращивают производство и поставки оружия ВСУ.

    «Я бы этот мирный план априори ставил в кавычки, потому что ни о каком мире там речи не идет. Из-за морской блокады Украины, последовательного уничтожения инфраструктуры и поражений на фронте европейцы хотели бы дать передышку ВСУ. Но им это необходимо исключительно для подготовки Украины к новому витку противостояния, а не для решения сложившегося кризиса», – заключил Джерелиевский.

    Ранее британская The Sunday Times со ссылкой на источники ВСУ сообщила, что Украина начала применять британские дроны для ударов по России. Отмечается, что такие аппараты используются уже около полугода.

    «Британские дроны были впервые использованы для нанесения ударов на основной территории России. Дроны, созданные двумя британскими компаниями, были поставлены на Украину, чьи силы используют оружие... для нанесения дальнобойных ударов», – пишет издание. Среди применяемых беспилотников упоминается модель Nyan от дочерней компании BAE Systems.

    Напомним, в июне минобороны Британии анонсировало передачу Киеву 150 тыс. беспилотников. В то же время Владимир Зеленский заявлял о планах построить завод беспилотников в Британии.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин обвинил западные страны в поставках беспилотников для атак на российские регионы.

    Комментарии (2)
    16 августа 2026, 09:44 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины в Киеве

    ВС России поразили в Киеве завод комплектующих для ракет «Фламинго»

    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины в Киеве
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России утром в воскресенье нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного, воздушного базирования и БПЛА большой дальности по предприятиям военной промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области и металлургическому комбинату в Кривом Роге Днепропетровской области. следует из сообщения в Max Министерства обороны.

    В Киеве поражены производственные мощности компаний «Файер Поинт» и «Укрдефенс кампани». Промышленное предприятие ООО «Файер Поинт» выпускает комплектующие, боевые части и твердотопливные ускорители для крылатых ракет наземного базирования «Фламинго». Предприятие «Киев-111» компании «Укрдефенс кампани» производит компоненты для ударных беспилотных летательных аппаратов, БПЛА-перехватчиков «Хрущ» и зенитных дронов «Гарпия».

    В Кременчуге нанесен удар по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, который обеспечивает горючим украинскую армию. Уцелевшие резервуары предприятия ранее использовались для хранения зарубежного топлива. В Кривом Роге атаке подверглись цеха металлургического комбината по производству стального проката для военной техники.

    Кроме того, российские беспилотники успешно атаковали порт Одессы. Там был поражен сухогруз, перевозивший военное имущество для нужд Вооруженных сил Украины.

    Ранее военкоры сообщили, что высокоточным оружием были нанесены удары по крупным металлургическим предприятиям и складские комплексам Киева, а также по объектам инфраструктуры Днепропетровской области.

    В начале августа российские войска поразили киевское промышленное предприятие «Файер Пойнт».

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал уничтожение этих заводов критическим ударом по стратегии противника.

    Видео последствий ударов ВС России по объектам в Киеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (14)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (2)
    16 августа 2026, 13:54 • Новости дня
    Атаковавшие Москву БПЛА оказались начинены шрапнелью

    Военкор Коц: На Москву летели нашпигованные шрапнелью дроны

    Атаковавшие Москву БПЛА оказались начинены шрапнелью
    @ roman_starovoyt

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские беспилотные аппараты, атаковавшие Москву, были оснащены металлическими шариками, предназначенными для поражения людей, сообщил военкор Александр Коц.

    Коц рассказал в Max о применении противником беспилотников с кассетной начинкой во время налета на Москву. По его словам, один из таких аппаратов врезался в дерево на Варшавском шоссе, разбросав металлические поражающие элементы.

    «Это металлические шарики – «поражающие элементы», если говорить языком протокола», – отметил журналист.

    Подобные боеприпасы не предназначены для разрушения промышленных объектов, их цель – нанести максимальный урон людям. В Раменском погиб 83-летний пенсионер, а в Подольске хирурги извлекают из пострадавшего осколки, характерные для кассетных боеприпасов.

    Ранее аналогичные поражающие элементы находили после атак в Подмосковье весной и в Тамбовской области в июле.

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о запуске 600 беспилотников в сторону Московского региона.

    В результате падения дрона в Раменском муниципальном округе погиб 83-летний местный житель.

    Комментарии (9)
    16 августа 2026, 11:11 • Новости дня
    ФАБ-500 уничтожили пункт управления БПЛА в Доброполье

    ВС России бомбами ФАБ-500 уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Доброполье

    ФАБ-500 уничтожили пункт управления БПЛА в Доброполье
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Точный удар «великолепной четверки» ФАБ-500 поразил позиции 15-й отдельной бригады особого назначения украинской нацгвардии в Доброполье, сообщило Министерство обороны.

    «Великолепная четверка» ФАБ-500 успешно поразила вражеские военные объекты в Донецкой народной республике. Целью мощной атаки стал пункт управления беспилотными летательными аппаратами, сообщает Минобороны России.

    Уничтоженный командный пункт располагался в населенном пункте Доброполье. По уточненным данным ведомства, этот объект принадлежал 15-й отдельной бригаде особого назначения национальной гвардии Украины.

    В начале августа российская авиация поразила пункты управления украинскими беспилотниками в ДНР бомбами ФАБ-500.

    В конце июля аналогичные боеприпасы уничтожили центр управления дронами 15-й бригады нацгвардии в районе Доброполья.

    Несколькими днями ранее фронтовые бомбардировщики Су-34 накрыли базу этого же подразделения четырьмя авиабомбами.

    Видео последствий ударов ВС России при помощи ФАБ-500 смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (2)
    16 августа 2026, 16:03 • Новости дня
    Сальдо: Движение по трассе «Новороссия» восстановлено
    Сальдо: Движение по трассе «Новороссия» восстановлено
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Движение по сухопутному коридору в Крым удалось стабилизировать, около 7 тыс. машин проходят по ней за сутки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По словам Сальдо, ситуация на сухопутном маршруте нормализовалась, передает ТАСС.

    «Положение на трассе удалось переломить, движение в целом восстановлено», – заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, сейчас по «Новороссии» проходят около 7 тыс. автомобилей в сутки, из которых почти 3 тыс. составляют грузовики. Губернатор подчеркнул, что этот показатель подтверждает бесперебойную работу важнейшей транспортной артерии юга страны.

    Для окончательной стабилизации дорожного трафика профильные ведомства приняли все необходимые меры.

    Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о нормализации транспортного потока на трассе «Новороссия».

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту о полном контроле над этой магистралью.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо констатировал провал попыток украинских войск изолировать Крым.

    Комментарии (3)
    15 августа 2026, 21:01 • Новости дня
    Силы ПВО за день уничтожили 180 украинских беспилотников

    Минобороны сообщило об уничтожении 180 дронов ВСУ над регионами России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские системы противовоздушной обороны в течение дня перехватили и ликвидировали 180 вражеских летательных аппаратов самолетного типа, отметили в оборонном ведомстве.

    За двенадцать часов, с 8 утра до 20 часов по мск дежурные средства ПВО отразили массированную атаку, сбив 180 украинских беспилотников, сообщает Минобороны.

    Вражеские дроны были уничтожены над территориями десяти регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Орловскую, Ростовскую, Рязанскую и Тульскую области. Кроме того, аппараты перехватили над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны перехватили 598 украинских беспилотников над 20 регионами России.

    13 августа российские военные уничтожили 193 вражеских дрона самолетного типа. Днем ранее системы ПВО сбили 147 аппаратов над территорией страны.

    Комментарии (2)
    16 августа 2026, 17:56 • Новости дня
    Минобороны: ВС ударили по морской инфраструктуре ВСУ
    Минобороны: ВС ударили по морской инфраструктуре ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре и судам, задействованным в интересах украинской армии на побережье Черного моря.

    Вооруженные силы России поразили три сухогруза и два морских танкера в порту Одессы, передает РИА «Новости». Эти суда использовались для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для украинских войск.

    «В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Одесса – три судна типа сухогруз и два морских танкера, использовавшиеся для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ, а также резервуары с топливом и склады с военным имуществом», – сообщили в Минобороны.

    Кроме того, восточнее Одессы был поражен сухогруз, который доставлял на Украину западное вооружение. В населенном пункте Вилково, расположенном в 138 километрах юго-западнее Одессы, российские военные нанесли удар по стоянке патрульных катеров военно-морских сил Украины.

    В Белгород-Днестровском, находящемся в 40 километрах от Одессы, армия России уничтожила цех производства безэкипажных катеров. Эти аппараты применялись для атак на морские суда, объекты энергетической инфраструктуры в Черном море и российские города на побережье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские беспилотники поразили склады с горючим и патрульный катер в порту Одессы.

    Несколькими днями ранее высокоточное оружие уничтожило резервуары с топливом и корабли ВСУ в трех ключевых гаванях на черноморском побережье.

    В начале августа армия России нанесла точный удар по двум доставлявшим вооружение морским судам южнее Одессы.

    Комментарии (2)
    16 августа 2026, 09:51 • Новости дня
    Системы ПВО перехватили 822 украинских беспилотника над российскими регионами
    Системы ПВО перехватили 822 украинских беспилотника над российскими регионами
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 822 БПЛА самолетного типа в небе над 17 регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Министерство обороны России.

    Атаки БПЛА продолжались с восьми часов вечера 15 августа до восьми утра 16 августа. За это время военные обнаружили и нейтрализовали 822 украинских беспилотных летательных аппарата, следует из сообщения в Max Минобороны.

    Атаке подверглись территории Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской и Липецкой областей. Также аппараты были замечены над Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областями.

    Кроме того, системы защиты сработали в Московском регионе, Краснодарском крае и Республике Крым. Часть дронов удалось уничтожить над акваториями Азовского и Черного морей.

    В ночь на 15 августа дежурные силы противовоздушной обороны перехватили 598 украинских БПЛА над 20 регионами России.

    Силы ПВО и средства РЭБ за ночь сбили и подавили 187 БПЛА в Подмосковье.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сторону Московского региона с вечера субботы до раннего утра воскресенья летели 600 БПЛА.

    Комментарии (5)
    16 августа 2026, 12:42 • Новости дня
    ВС России освободили Першомарьевку в ДНР и Кудиевку в Харьковской области
    ВС России освободили Першомарьевку в ДНР и Кудиевку в Харьковской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские вооруженные силы в ходе наступательных действий освободили Першомарьевку в ДНР и Кудиевку в Харьковской области, сообщило Министерство обороны.

    Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных наступательных действий освободили населенный пункт Кудиевка в Харьковской области, следует из сообщения в Max Минобороны.

    Кроме того, подразделения Южной группировки войск благодаря активным наступательным действиям освободили населенный пункт Першомарьевка в Донецкой народной республике.

    Бойцы группировки «Север» нанесли поражение украинским подразделениям в районах Русских Тишков, Приколотного и Светличного, а также в Сумской области. Потери противника на этом направлении составили до 200 военнослужащих, бронемашина, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.

    Военнослужащие группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи, поразив силы противника в Харьковской области и ДНР. Украинская сторона потеряла более 210 человек, четыре бронемашины, включая американский бронетранспортер М113, 15 автомобилей и три полевых орудия.

    Подразделения Южной группировки нанесли удары по формированиям ВСУ в районах Славянска, Краматорска и других населенных пунктов ДНР. Противник лишился до 250 бойцов, бронемашины, 21 автомобиля и артиллерийского орудия.

    Группировка «Центр» продвинулась вглубь обороны ВСУ в ДНР. Потери украинских войск составили более 365 военнослужащих, пять бронемашин, семь автомобилей и чешскую боевую машину РСЗО Vampire.

    Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны ВСУ, нанеся поражение штурмовым и десантно-штурмовым бригадам в районах Малиновки, Коломийцев, Мировки, Тимошевки и Червоной Криницы. Потери противника на этом участке составили более 330 военнослужащих, четыре бронированные машины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия.

    Группировка войск «Днепр» также улучшила тактическое положение, поразив формирования нескольких бригад ВСУ вблизи Малокатериновки, Григоровки, Димитрова и Юльевки в Запорожской области. Уничтожено до 35 украинских солдат, 17 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

    Кроме того, российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам инфраструктуры, цехам сборки дронов и безэкипажных катеров, а также пунктам дислокации наемников в 159 районах.

    Средства противовоздушной обороны России успешно перехватили 14 управляемых авиабомб, снаряд системы HIMARS, девять крылатых ракет «Фламинго» и 1478 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожено 673 самолета, 284 вертолета, почти 210 тыс. дронов, 669 зенитных ракетных комплексов, свыше 30 тыс. танков и бронемашин, а также тысячи единиц другой военной техники.

    Накануне российские войска освободили Рыбальское в Запорожской области.

    До этого ВС России освободили Новониколаевку в ДНР.

    В июле российские войска освободили семь населенных пунктов в Харьковской области и ДНР.

    Комментарии (2)
    16 августа 2026, 00:27 • Новости дня
    ВC России с июля поразили более 130 судов украинских сил
    ВC России с июля поразили более 130 судов украинских сил
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала июля российские военные нанесли удары по более чем 130 морским судам, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), следует из подсчетов на базе данных Минобороны России.

    Вооруженные силы России с июля поразили свыше 130 судов в акватории Черного моря и украинских портах, передает ТАСС со ссылкой на подсчеты данных Министерства обороны.

    Среди уничтоженных целей оказались сухогрузы и сопровождавшие их патрульные катера.

    За июль российские войска нанесли удары по более чем 80 судам.

    В период с 1 по 7 августа были поражены 34 морских судна, включая 31 сухогруз и три буксира.

    С 8 по 15 августа Минобороны доложило о поражении 16 судов. В этот список вошли один танкер, семь сухогрузов, два буксира и шесть патрульных катеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Герани» поразили семь судов с грузами для ВСУ. Черноморский флот за сутки уничтожил восемь украинских безэкипажных катеров.  Российские войска поразили три сухогруза с вооружением для ВСУ.

    Комментарии (0)
    16 августа 2026, 03:50 • Новости дня
    Эксперт Марочко объяснил причины «мясных штурмов» Драпатого

    Tекст: Катерина Туманова

    Новый главнокомандующий украинскими войсками Михаил Драпатый использует солдат для лобовых атак, пренебрегая моральными принципами и ценностью человеческой жизни, потому что они сейчас в ВСУ не в чести, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Почему Драпатый не жалеет личный состав? Прежде всего, потому что сейчас высшее командование Украины к людям относятся, как к скоту или как к ресурсу. Никаких морально-этических принципов, норм там попросту не существует», – сообщил он ТАСС.

    По словам Марочко, сотрудники военкоматов отлавливают людей на улицах и сразу отправляют на передовую. Командование знает, что неподготовленные бойцы будут ликвидированы российскими военнослужащими, однако продолжает использовать тактику забрасывания позиций живой силой.

    Эксперт подчеркнул, что из-за регулярных ударов армии России у ВСУ нарушена логистика и не хватает техники, поэтому лобовые атаки остаются единственным доступным вариантом для украинского руководства.

    «А вот человеческая жизнь на Украине попросту ничего не стоит», – констатировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Марочко сообщал, что Драпатый  бросил солдат в «мясные штурмы», отметив потерю украинской армией более 10 тыс. солдат за одну неделю. Бригаде ВСУ отключили Starlink из-за публичных жалоб Драпатому.

    Комментарии (0)
    16 августа 2026, 07:47 • Новости дня
    «Северяне» узнали о брошенных «на убой» за Уланово закарпатских венграх

    ВС России узнали о посланных «на убой» за Уланово закарпатских венграх

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» продвинулись за прошедшие сутки по ключевым направлениям и выяснили, что командование ВСУ отправляет на убой в Сумскую область этнических венгров.

    Российские бойцы сообщили, что в Шосткинском районе стрелковые бои продолжаются в Уланово и в районе Вольной Слободы на Сумском направлении. А также узнали, что для удержания Уланово ВСУ перебросили несколько боевых групп, укомплектованных этническими венграми.

    «Родственники солдат ВСУ сообщают, что несколько недель назад сотрудники ТЦК провели массовое задержание мужчин в приграничном селе Яноши (Закарпатская область), откуда всё мужское население без БЗВП отправили на убой в Сумскую область», – рассказали они неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    В Сумском районе штурмовики продвинулись на 20 участках до 500 метров, при том что стрелковые бои продолжаются в Писаревке, Марьино, Храповщине, посёлке Хотень и окрестностях населенных пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского.

    На Харьковском направлении бойцы «Севера» узнали, что помощница почётного консула Азербайджана в Харькове Виталия Рекуненко заявила о прибытии в город группы азербайджанских наёмников для доукомплектования 13-й бригады Национальной гвардии Украины.

    «Характерно, что это неофициальное дипломатическое представительство Баку в Харькове систематически поставляет ВСУ товары двойного назначения, а почётный консул Афган Салманов фактически стал главным агентом Украины по вербовке наёмников в Азербайджане», – сообщили в канале «Северян».

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения родвинулись на восьми участках до 300 метров. При этом стрелковые бои продолжаются в селе Василевка, около Шевченково и Петропавловки, а также в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении штурмовики ведут стрелковые бои в районе села Ольховатка и западнее Устиновки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» нашли заминированные тела военных ВСУ с обезображенными лицами. Бойцы «Севера» узнали, что менее 15 солдат ВСУ старше 55 лет погибли при боевом слаживании. Марочко сообщил о зачистке харьковской Ольховатки российскими войсками.

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 20:03 • Новости дня
    Российские дроны сорвали снабжение позиций ВСУ в Запорожской области

    Операторы БПЛА группировки «Восток» сорвали подвоз припасов для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие российской армии успешно атаковали транспорт противника, лишив украинские подразделения необходимых материальных средств на запорожском направлении.

    Успешная операция российских операторов беспилотной авиации позволила нарушить логистику вражеских подразделений. Военнослужащие группировки «Восток» своевременно выявили и пресекли попытку доставки грузов противнику, сообщает Минобороны.

    В результате точной работы расчетов ударных дронов подвоз материальных средств на передовые позиции Вооруженных сил Украины в Запорожской области оказался полностью сорван. Очередной рейс украинских снабженцев завершился провалом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий группировкой «Восток» Петр Болгарев доложил министру обороны об освобождении 12 населенных пунктов в Запорожской области.

    В июле артиллеристы данного объединения уничтожили опорные пункты и резервы украинской армии на этом направлении. А в конце июня российские военнослужащие взяли под контроль запорожские села Ровное и Лесное.

    Комментарии (0)
    16 августа 2026, 01:20 • Новости дня
    Бригаде ВСУ отключили Starlink из-за публичных жалоб Драпатому

    Боевикам ВСУ отключили Starlink из-за публичных жалоб Драпатому

    Tекст: Катерина Туманова

    Боевики 121-й отдельной бригады территориальной обороны (ТРО) ВСУ остались без терминалов спутникового интернета Starlink после обращения к главкому Михаилу Драпатому о нехватке продовольствия.

    Командование ВСУ отключило бригаде станции спутниковой связи Starlink после того, как военные пожаловались новому главнокомандующему Михаилу Драпатому на отсутствие ротации и проблемы с обеспечением, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

    «Наши родные предупреждали нас, что такое может быть, что связь отключат. Это делается специально, чтобы больше никакая информация не распространялась. Командование боится еще большей огласки. Поэтому и идет на такие меры», – рассказала родственница одного из военнослужащих.

    По ее словам, у солдат изъяли терминалы Starlink, приказав использовать только полевые рации.

    Женщина добавила, что аналогичные трудности могут испытывать и другие подразделения, однако бойцы опасаются заявлять об этом публично.

    11 августа солдаты этой бригады открыто обратились к главкому Драпатому, заявив о нехватке воды и еды, из-за чего им приходилось пить мочу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Марочко сообщал, что Драпатый бросил солдат в «мясные штурмы», отметив потерю украинской армией более 10 тыс. солдат за одну неделю.. Также Драпатый назначил уволенного Сырским Ишкулова ответственным за Краматорск.


    Комментарии (0)
    16 августа 2026, 08:27 • Новости дня
    ВC России нанесли ракетные удары по Киеву и Кривому Рогу

    Tекст: Вера Басилая

    Высокоточным оружием были нанесены удары по крупным металлургическим предприятиям и складские комплексам Киева, а также по объектам инфраструктуры Днепропетровской области, сообщили военкоры.

    Атака на Кривой Рог началась около двух часов ночи. Местные жители сообщали о множественных взрывах и мощном зареве. Данные со спутников NASA подтвердили сильные пожары в Дзержинском районе города, передает Lenta.ru со ссылкой на Shot.

    Предварительно, пострадал крупнейший на Украине горно-металлургический комбинат «ArcelorMittal Кривой Рог». Кроме того, сообщается о прилетах ракет по заводу «Кривой Рог Цемент» и прилегающие складские помещения.

    Военный эксперт Борис Рожин сообщил в Max со ссылкой на украинские СМИ, что по Кривому Рогу был нанесен удар «Искандер-М»

    Украинские СМИ сообщили, что ближе к четырем часам утра ракетному удару подвергся Киев. В городе прозвучало около десяти взрывов, спровоцировавших масштабные возгорания. О пожарах после прилета ракет в Оболонском и Голосеевском районе Киева сообщает в Max «Операция Z:Военкоры Русской Весны».

    Ранее 11 августа Министерство обороны России сообщило о групповом ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

    Несколькими днями ранее российские войска применили гиперзвуковые ракеты «Циркон» для поражения инфраструктуры Киева.

    Эксперты назвали уничтожение киевских складов причиной ресурсного голода украинской армии.


    Комментарии (0)
    Главное
    Сальдо: Движение по трассе «Новороссия» восстановлено
    Атаковавшие Москву БПЛА оказались начинены шрапнелью
    СК: ВСУ атаковали торговый центр в Донецке иностранными беспилотниками
    Посол Нечаев предупредил об ответных мерах при закрытии Русского дома в Берлине
    Сотрудники военкомата на Украине похитили митрополита УПЦ Сергия
    В Египте задержали россиянина за нарушение исламских правил поведения
    Суд арестовал подозреваемого в убийстве из кровной мести в Махачкале

    Северный морской путь становится глобальным транспортным коридором

    15 августа начался первый в истории регулярный рейс через Северный морской путь (СМП). Китайская судоходная компания Sea Legend Line отправила из порта Нинбо контейнеровоз Dubai Tower. Так Северный морской путь становится не только дорогой для вывоза ресурсов российского Севера, но и транзитным коридором между Азией и Европой. Подробности

    Перейти в раздел

    Японский реваншизм получил пощечину от Путина на Курилах

    «Если Япония не хочет вести самостоятельную, независимую от Запада политику, то Москва не собирается учитывать ее чувства. В условиях, когда позиция японских властей радикализуется, демонстрация шагов доброй воли теряет смысл». Так эксперты комментируют первый визит Владимира Путина на курильский остров Итуруп. Какой сигнал был послан президентом России властям Японии? Подробности

    Перейти в раздел

    В Новосибирске построили ускоритель российской науки

    Россия получила научную установку мирового уровня для исследований на атомном и молекулярном уровне. Синхротрон «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) поколения 4+ станет одним из самых мощных научных комплексов страны и основой для новых разработок в медицине, промышленности, химии и материаловедении. Личное участие президента Владимира Путина позволило реализовать проект всего за несколько лет. При этом российские специалисты из-за санкций самостоятельно создали десятки позиций критически важного оборудования для СКИФа. Подробности

    Перейти в раздел

    «Евротройка» готовит новую войну на Украине

    В Париже, Берлине и Лондоне захотели создать свой формат по урегулированию конфликта на Украине. Европейцы опасаются сценария, при котором Россия и США договорятся за их спиной, а для Европы будущие отношения с Москвой имеют критическое значение. Что европейцы могут предложить России в рамках нового формата и как кулуарная разработка отразится на отношениях внутри НАТО? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    • Океания ударила России в спину

      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    • Как Украина терроризирует Ближний Восток

      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

      В 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов: ограничение может появиться из-за долгов по алиментам, штрафам, налогам, кредитам, ЖКУ и другим обязательствам. Проверить риски перед поездкой можно через Госуслуги, банк данных исполнительных производств ФССП и уведомления от приставов, а снять ограничение обычно можно после оплаты долга и вынесения приставом постановления об отмене запрета. Рассказываем, как узнать, есть ли запрет на выезд из России, при какой сумме долга его могут установить, как быстро снимают ограничение и что делать, если вылет уже скоро.

    • Как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году: онлайн-сделка, биометрия и электронная подпись

      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

    • Больничный во время отпуска в 2026 году: продлевается ли отдых и как его перенести

      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации