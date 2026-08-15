Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Рыбальское Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты около Коломийцев Днепропетровской области, Свободы, Новосолошино, Новорозовки и Долинки Запорожской области.

Противник при этом потерял свыше 315 военнослужащих, четыре бронемашины и две станции РЭБ.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, ракетно-артиллерийской бригад ВСУ и трех бригад теробороны возле Славгорода, Писаревки, Вакаловщины Сумской области и города Сумы.

А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Балаклеей, Карасевкой, Малым Бурлуком, Кудеевкой, Рубежным Харьковской области и городом Харьков.

При этом ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Подлимана, Петровки Харьковской области, Донецкого, Святогорска, Маяков и Старого Каравана Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

Потери противника при этом составили более 210 военнослужащих, три бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М1117, и три орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция РЭБ.

Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Славянска, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Ореховатки и Николайполья ДНР.

Противник потерял свыше 220 военнослужащих, три бронемашины, аериканскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin и станцию РЭБ, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии поблизости от Доброполья, Старорайского, Красноподолья, Новогришино, Анновки и Матяшево ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 355 военнослужащих и две бронемашины. Уничтожены боевая машина РСЗО «Град», 155-мм гаубица М777 и три станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Новониколаевку в ДНР.

Днем ранее они зачистили от противника Петровку в ДНР.

А ранее ВС России взяли под контроль Водяное в Харьковской области.