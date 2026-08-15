Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Турецкая полиция предотвратила заказное убийство в отеле Мерсина
Полиция Турции задержала наемных убийц в гостинице Мерсина
Правоохранительные органы турецкой провинции Мерсин сорвали планы преступной группировки, задержав вооруженных киллеров до совершения преступления благодаря анонимному звонку.
Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в одной из гостиниц провинции Мерсин. О подозрительных постояльцах стало известно благодаря анонимному обращению в экстренные службы, передает РИА «Новости».
«В результате обыска в номере двоих мужчин были конфискованы восемь патронов и один незарегистрированный пистолет, а также припаркованный неподалеку мотоцикл без номеров. Задержанные признались, что их наняла преступная группировка для убийства некоего Х. Т. Суд постановил арестовать задержанных», – сообщили в управлении полиции.
В рамках расследования этого инцидента правоохранители задержали еще десять человек, причастных к планируемому преступлению. Четверо из них уже помещены под стражу по решению суда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа турецкие силовики поймали участника покушения на президента страны.
В январе полиция Стамбула задержала подозреваемых в жестоком убийстве гражданки Узбекистана.