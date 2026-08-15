Турецкая полиция предотвратила заказное убийство в отеле Мерсина

Полиция Турции задержала наемных убийц в гостинице Мерсина

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в одной из гостиниц провинции Мерсин. О подозрительных постояльцах стало известно благодаря анонимному обращению в экстренные службы, передает РИА «Новости».

«В результате обыска в номере двоих мужчин были конфискованы восемь патронов и один незарегистрированный пистолет, а также припаркованный неподалеку мотоцикл без номеров. Задержанные признались, что их наняла преступная группировка для убийства некоего Х. Т. Суд постановил арестовать задержанных», – сообщили в управлении полиции.

В рамках расследования этого инцидента правоохранители задержали еще десять человек, причастных к планируемому преступлению. Четверо из них уже помещены под стражу по решению суда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа турецкие силовики поймали участника покушения на президента страны.

В январе полиция Стамбула задержала подозреваемых в жестоком убийстве гражданки Узбекистана.