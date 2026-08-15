Tекст: Тимур Шайдуллин

Ситуация на Украине к концу лета оказалась крайне сложной из-за недостатка комплексов Patriot, пишет РИА «Новости» со ссылкой на публикациюDie Welt.

«Для Украины ситуация перед зимой настолько шаткая, что Владимир Зеленский не только призвал своих дипломатов бить тревогу во всем мире, но и делает это сам. Его крики о помощи – это признак отчаяния», – отмечается в материале.

Журналисты ФРГ подчеркнули наличие глобального дефицита зенитных вооружений, от которого страдают европейские страны и Соединенные Штаты. Ранее американские возможности заметно сократились из-за обострения ситуации вокруг Ирана, что стало крайне плохой новостью для украинских властей, отмечает издание из Германии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский добивается передачи Киеву пяти процентов от общих запасов американских ракет-перехватчиков Patriot.

Ранее президент США Дональд Трамп отклонил экстренный запрос украинской стороны на предоставление трехсот зенитных боеприпасов.

Американские журналисты объяснили острый дефицит этих вооружений сокращение арсеналов на фоне войны с Ираном.