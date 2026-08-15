В Нью-Йорке заработала система оповещения на русском языке

В Нью-Йорке запустили официальную систему оповещения на русском языке

Tекст: Тимур Шайдуллин

Официальная система оповещения на русском языке начала работу в Нью-Йорке. Как сообщает корреспондент РИА «Новости», русский также используют для информирования пассажиров метро и посетителей пляжей. В частности, на пляже Брайтон-Бич в Бруклине правила безопасности на крупном информационном щите продублированы на русском языке. Этот район считается одним из центров русскоязычной общины города.

В городском метро русский язык встречается прежде всего в информационных и рекламных материалах. Ранее в вагонах размещалась реклама муниципальных школ с надписью: «Муниципальные школы города Нью-Йорка говорят на вашем языке». При этом на станциях постоянных указателей или навигационных плакатов на русском языке не оказалось – основная информация представлена на английском.

Получить сведения о работе транспорта на русском можно через официальный сайт транспортного управления Нью-Йорка. На некоторых станциях установлены специальные цветные коды, которые можно отсканировать смартфоном, чтобы получить информацию о маршруте и прибытии поездов. Система поддерживает 39 языков, а инструкция по ее использованию опубликована в том числе на русском.

Помощь на русском доступна и пассажирам с ограниченными возможностями при обращении в специализированную службу перевозок. Кроме того, на русском работает официальная система оповещения Нью-Йорка, рассылающая жителям предупреждения о чрезвычайных ситуациях, опасной погоде и серьезных перебоях в работе транспорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани предупредил жителей мегаполиса об угрозе наводнений.

Ранее стало известно, что в глобальном индексе конкурентоспособности русский язык поднялся на четвертое место. А власти Пекина пообещали рассмотреть перевод транспортной навигации на русский язык.