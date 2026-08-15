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    15 августа 2026, 15:28 • Справки

    Когда убирать свеклу в 2026 году: сроки уборки, признаки зрелости и хранение

    Когда убирать свеклу в 2026 году: сроки уборки, признаки зрелости и хранение
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Свеклу в 2026 году убирают не по одной универсальной дате, а по срокам сорта, погоде и признакам зрелости: ранние сорта можно выкапывать уже летом, а среднеспелую и позднюю свеклу для хранения чаще убирают в сентябре – до устойчивых заморозков. Рассказываем, когда убирать свеклу в Подмосковье, средней полосе, на юге, Урале и в Сибири, как понять, что корнеплоды созрели, какие дни выбрать по лунному календарю и как заложить урожай на хранение.

    Главное об уборке свеклы в 2026 году

    • Раннюю свеклу можно убирать в августе по мере созревания.

    • Свеклу для зимнего хранения в средней полосе и Подмосковье чаще копают в сентябре.

    • На юге уборка может сдвигаться на конец сентября и октябрь, если нет заморозков.

    • На Урале и в Сибири свеклу часто убирают раньше – в конце августа или сентябре.

    • Главные признаки зрелости – корнеплод достиг сортового размера, нижние листья пожелтели или подсохли, кожица стала плотнее.

    • Свеклу лучше убрать до устойчивых заморозков: подмороженные корнеплоды хуже хранятся.

    • Уборку проводят в сухую погоду, аккуратно подкапывая корнеплоды.

    • Ботву обрезают ножом, оставляя короткие черешки.

    • Перед хранением свеклу не моют, а только подсушивают и очищают от лишней земли.

    Когда убирать свеклу в 2026 году

    Свеклу в 2026 году убирают с учетом сорта, региона, погоды и состояния корнеплодов. Ранние сорта можно выкапывать уже летом, когда они достигли нужного размера. Среднеспелую и позднюю свеклу, которую планируют хранить зимой, чаще убирают ближе к осени.

    В средней полосе России основная уборка столовой свеклы обычно приходится на сентябрь. В Подмосковье ориентир тот же: ранние корнеплоды можно брать для еды летом, а урожай для хранения лучше копать в сентябре, до устойчивых заморозков.

    На юге сроки могут быть более поздними – до октября, если осень теплая и сухая. В Сибири, на Урале и в регионах с ранними холодами свеклу часто убирают раньше, чтобы корнеплоды не подмерзли.

    Главное правило: не ждать одной «идеальной» даты. Свекла готова к уборке, когда корнеплод достиг размера, характерного для сорта, нижние листья начали желтеть или подсыхать, кожица стала плотнее, а прогноз погоды не обещает безопасного долгого тепла.

    Если есть сомнения, лучше выкопать 1–2 корнеплода на пробу. Это надежнее, чем ориентироваться только на календарь.

    Как понять, что свекла созрела

    Определить зрелость свеклы можно по внешним признакам. Но важно учитывать, что ботва не всегда желтеет только из-за созревания: листья могут страдать от засухи, болезней, вредителей или нехватки питания.

    Основные признаки зрелости свеклы:

    • корнеплод достиг размера, указанного для сорта;

    • верхняя часть свеклы заметно выступает из земли;

    • нижние листья пожелтели, подвяли или подсохли;

    • кожица стала плотнее;

    • корнеплод выглядит сформированным;

    • при контрольной выкопке свекла плотная, насыщенного цвета, без водянистости;

    • на поверхности могут появляться небольшие наросты – для зрелой свеклы это не всегда проблема.

    Не стоит ждать, пока вся ботва полностью высохнет. Для свеклы это не обязательный признак готовности. Если корнеплод уже крупный, а впереди дожди или похолодание, урожай лучше убрать вовремя.

    Самый надежный способ – контрольная выкопка. Выберите несколько растений в разных местах грядки и оцените размер, плотность, кожицу и состояние корнеплода. Если свекла уже сформировалась, можно планировать массовую уборку.

    Когда убирать свеклу на хранение

    На хранение лучше закладывать зрелую, но не переросшую свеклу. Для этого чаще подходят среднеспелые и поздние сорта. Ранние сорта хороши для летнего употребления, салатов, борща и заготовок, но обычно хуже лежат всю зиму.

    Свеклу на хранение убирают, когда:

    • корнеплоды достигли сортового размера;

    • кожица стала плотной;

    • нижние листья начали желтеть;

    • нет признаков гнили и растрескивания;

    • прогнозируются холодные ночи или окончание теплого периода;

    • есть возможность выкопать урожай в сухую погоду.

    Если убрать свеклу слишком рано, корнеплоды могут быть мелкими, менее сладкими и хуже подготовленными к хранению. Если передержать, они могут стать грубыми, растрескаться или пострадать от заморозков.

    Поврежденные, треснувшие, подгнившие и подмороженные экземпляры не закладывают вместе со здоровыми. Их используют первыми: для еды, переработки, варки, запекания или заготовок.

    При уборке на хранение особенно важно не повредить кожицу. Порезы и трещины становятся воротами для гнили, поэтому копать свеклу нужно аккуратно.

    Когда убирать свеклу в Подмосковье и средней полосе

    В Подмосковье и средней полосе свеклу для хранения чаще всего убирают в сентябре. Это основной ориентир для дачников, но конкретный срок зависит от сорта, даты посева, погоды и состояния растений.

    Ранние сорта можно выкапывать в июле–августе по мере готовности. Такая свекла обычно идет в еду и переработку, а не на длительное хранение.

    Среднеспелые и поздние сорта оставляют до осени. Если сентябрь теплый и сухой, корнеплодам можно дать дозреть. Если идут затяжные дожди или по прогнозу ожидаются ночные заморозки, уборку лучше не откладывать.

    Для Подмосковья и средней полосы можно ориентироваться так:

    • ранняя свекла для еды – июль и август;

    • основная уборка на хранение – сентябрь;

    • при теплой сухой осени – ближе к концу сентября;

    • при угрозе заморозков – убрать раньше;

    • при дождях – выбрать ближайший сухой день и хорошо подсушить урожай.

    Ждать устойчивых заморозков не стоит. Верхняя часть свеклы находится близко к поверхности почвы и может пострадать от холода быстрее, чем кажется.

    Сроки уборки свеклы по регионам

    Сроки уборки свеклы в России отличаются из-за климата. На юге осень длиннее, поэтому урожай может оставаться на грядке дольше. В регионах с ранними холодами уборку проводят раньше.

    Регион Примерные сроки уборки
    Юг России конец августа – октябрь
    Средняя полоса и Подмосковье сентябрь
    Северо-Запад конец августа – сентябрь
    Урал конец августа – сентябрь
    Сибирь август – первая половина сентября
    Дальний Восток по погоде, чаще август – сентябрь

    Эти сроки примерные. Главный ориентир – не дата, а сорт, размер корнеплодов, состояние ботвы и прогноз погоды.

    Если свекла уже созрела, но впереди идут дожди и похолодание, лучше убрать урожай и правильно подготовить его к хранению. Если осень теплая, сухая и без заморозков, поздним сортам можно дать немного дозреть.

    Когда убирать свеклу по сортам

    Сорт – один из главных факторов, который определяет срок уборки. На упаковке семян обычно указан период от всходов до технической зрелости. Его стоит учитывать, но дополнять наблюдением за растениями.

    Ранние сорта

    Ранние сорта созревают быстрее – примерно за 50–80 дней после появления всходов. Их часто убирают в августе по мере необходимости.

    Такая свекла подходит для:

    • свежих летних блюд;

    • борща;

    • салатов;

    • запекания;

    • переработки;

    • быстрых заготовок.

    Для длительного хранения ранняя свекла обычно подходит хуже, чем среднеспелая и поздняя. Ее лучше использовать в первую очередь.

    Среднеспелые сорта

    Среднеспелая свекла – универсальный вариант. Она подходит и для еды, и для хранения, если корнеплоды вызрели, не повреждены и правильно подготовлены.

    Убирают среднеспелые сорта, когда корнеплод достиг нужного размера, нижние листья начали желтеть, а кожица стала плотнее. В средней полосе это чаще конец августа и сентябрь, в зависимости от срока посева.

    Поздние сорта

    Поздние сорта чаще выбирают для зимнего хранения. Они дольше растут, формируют более плотные корнеплоды и при правильной уборке хорошо лежат.

    Но позднюю свеклу нельзя оставлять на грядке до сильных морозов. Если корнеплоды подмерзнут, храниться они будут хуже. В холодных регионах поздние сорта нужно убирать с учетом прогноза, даже если кажется, что они могли бы еще немного подрасти.

    Можно ли убирать свеклу после заморозков

    Лучше не ждать заморозков. Свекла частично выступает над поверхностью земли, поэтому верхняя часть корнеплода может подмерзнуть даже при непродолжительном ночном минусе.

    Подмороженная свекла хуже хранится. Ее ткани повреждаются, быстрее развивается гниль, корнеплод может стать мягким и потерять лежкость.

    Если заморозок был слабым и кратковременным, урожай нужно убрать как можно быстрее, отсортировать и внимательно осмотреть. Корнеплоды с признаками повреждения лучше использовать первыми.

    Что делать, если свекла попала под холод:

    • выкопать урожай в ближайший сухой день;

    • убрать поврежденные корнеплоды отдельно;

    • не закладывать мягкую и подмороженную свеклу на хранение;

    • здоровые экземпляры подсушить и перебрать;

    • чаще проверять запасы в первые недели хранения.

    В средней полосе и Подмосковье лучше не доводить до такой ситуации и убрать свеклу до устойчивых ночных заморозков.

    Благоприятные дни для уборки свеклы в 2026 году по лунному календарю

    Лунный календарь можно использовать как дополнительный ориентир, но он не должен заменять признаки зрелости, прогноз погоды и здравый смысл.

    В популярных лунных календарях корнеплоды обычно стараются убирать на убывающей Луне. В сентябре 2026 года по московскому времени основные фазы такие:

    • 4 сентября – последняя четверть;

    • 11 сентября – новолуние;

    • 18 сентября – первая четверть;

    • 26 сентября – полнолуние.

    Если ориентироваться на лунный календарь, для уборки корнеплодов можно рассматривать периоды убывающей Луны: начало сентября до новолуния и конец месяца после полнолуния. Но эти даты не являются обязательными.

    Главное правило: если свекла созрела, идут дожди или ожидаются заморозки, ждать «идеального» дня по лунному календарю не стоит. Урожай лучше убрать в сухую погоду и сохранить его качество.

    В дни новолуния и полнолуния многие дачники не планируют масштабные работы. Но если погода резко меняется, приоритетом остается уборка созревшего урожая.

    Как правильно выкапывать свеклу

    Свеклу лучше убирать в сухой день, когда земля не слишком мокрая. После дождя желательно дать грядке немного подсохнуть. Мокрые корнеплоды сложнее подготовить к хранению, а лишняя влага повышает риск порчи.

    Правила уборки:

    • аккуратно подкопайте свеклу вилами или лопатой;

    • не тяните резко за ботву, если земля плотная;

    • не бейте корнеплоды друг о друга;

    • не стучите свеклой о землю;

    • не сдирайте кожицу;

    • не оставляйте урожай надолго на солнце;

    • поврежденные экземпляры откладывайте отдельно.

    Если почва рыхлая, свеклу иногда можно вынуть руками, держась за основание ботвы. Но если корнеплод сидит плотно, лучше подкопать, чтобы не оборвать верхушку и не повредить кожицу.

    После выкопки лишнюю землю осторожно стряхивают. Ножом или жесткой щеткой счищать землю нельзя: так легко повредить поверхность.

    Нужно ли обрезать ботву у свеклы

    Ботву у свеклы после уборки обрезают. Это нужно, чтобы листья не вытягивали влагу из корнеплода и урожай лучше хранился.

    Но листья нельзя грубо выкручивать руками. Если выломать ботву вместе с частью корнеплода, образуется повреждение, через которое может попасть инфекция.

    Как обрезать ботву:

    • используйте острый нож;

    • оставляйте короткие черешки;

    • не срезайте верхушку слишком глубоко;

    • не выламывайте листья руками;

    • не повреждайте кожицу;

    • центральный корешок обычно сильно не укорачивают.

    Обычно оставляют черешки примерно 1–2 см. Главный корень можно не трогать или укоротить минимально, если он мешает укладке, но без повреждения самого корнеплода.

    Поврежденные экземпляры после обрезки нужно отложить отдельно и использовать первыми.

    Нужно ли сушить свеклу перед хранением

    Свеклу после уборки нужно слегка подсушить, но не пересушить. Это не лук и не чеснок: неделями держать корнеплоды на сушке не требуется.

    В сухую погоду свеклу можно ненадолго оставить на грядке или под навесом, чтобы осыпалась лишняя земля. Но долго держать ее на солнце нельзя: корнеплоды могут подвянуть.

    Если погода сырая, урожай лучше сразу перенести под навес, в сарай, беседку или другое проветриваемое место. Там свеклу раскладывают в один слой и дают поверхности подсохнуть.

    Перед хранением важно:

    • не мыть корнеплоды;

    • убрать лишнюю землю после подсушивания;

    • обрезать ботву аккуратно;

    • отсортировать поврежденные экземпляры;

    • не закладывать мокрую свеклу в погреб;

    • не оставлять урожай под дождем и росой.

    Мыть свеклу перед длительным хранением не стоит. Лишняя влага повышает риск гниения. Мытую свеклу лучше использовать в ближайшее время.

    Как хранить свеклу зимой

    Свекла хорошо хранится, если ее убрать вовремя, не повредить и поместить в прохладное влажное место. В отличие от лука и чеснока, ей не нужна сухость. Слишком сухой воздух приводит к увяданию.

    Для хранения подходят:

    • погреб;

    • подвал;

    • ящики;

    • открытые мешки;

    • песок;

    • опилки;

    • утепленная лоджия без промерзания;

    • овощной отсек холодильника – для небольшого количества.

    Один из ориентиров для хранения – температура около 0…+1 °C. Важно также поддерживать достаточно высокую влажность и не допускать промерзания.

    Свеклу можно хранить в ящиках, пересыпав песком или опилками. Такой способ помогает сохранить влагу и уменьшить контакт корнеплодов друг с другом. Также свеклу часто держат рядом с картофелем или поверх него: картофель отдает часть влаги, а свекла хуже вянет.

    Запасы нужно регулярно проверять. Мягкие, подгнившие, заплесневевшие и поврежденные корнеплоды убирают сразу. Если в помещении слишком сухо, свекла начнет вянуть; если слишком тепло – может прорастать и портиться.

    Главные ошибки при уборке свеклы

    Свекла может плохо храниться не только из-за сорта, но и из-за ошибок при уборке и закладке в погреб.

    Частые ошибки:

    • убрали слишком рано;

    • передержали до морозов;

    • копали в дождь и сразу заложили на хранение;

    • повредили кожицу лопатой;

    • резко тянули за ботву в плотной земле;

    • оборвали ботву с частью корнеплода;

    • срезали верхушку слишком глубоко;

    • оставили урожай надолго на солнце;

    • заложили на хранение мокрую свеклу;

    • не отсортировали поврежденные экземпляры;

    • помыли перед закладкой;

    • держат в слишком сухом помещении;

    • хранят при высокой температуре;

    • не проверяют запасы зимой.

    Чтобы свекла долежала до весны, важно убрать ее вовремя, не повредить, слегка подсушить, правильно обрезать ботву и хранить в прохладном влажном месте.

    Кратко: когда убирать свеклу в 2026 году

    Свеклу в 2026 году убирают по сорту, региону и погоде. Ранние сорта можно выкапывать в июле–августе, а урожай для хранения в Подмосковье и средней полосе чаще убирают в сентябре.

    Главные признаки зрелости:

    • корнеплод достиг сортового размера;

    • нижние листья желтеют или подсыхают;

    • кожица стала плотнее;

    • при пробной выкопке свекла плотная и сформированная.

    Уборку лучше проводить в сухую погоду до устойчивых заморозков. После выкопки ботву обрезают, корнеплоды слегка подсушивают, не моют и сортируют. На хранение оставляют только здоровую, плотную и неповрежденную свеклу.

    Вопросы и ответы

    Когда убирать свеклу в 2026 году?

    Раннюю свеклу убирают летом по мере созревания, а среднеспелую и позднюю свеклу для хранения чаще копают в сентябре. В средней полосе России уборка столовой свеклы обычно приходится на сентябрь.

    Как понять, что свекла готова к уборке?

    Свекла готова, если корнеплод достиг размера сорта, нижние листья пожелтели или подсохли, а при контрольной выкопке овощ плотный и сформированный.

    Когда убирать свеклу в Подмосковье?

    В Подмосковье свеклу на хранение обычно убирают в сентябре. Точные сроки зависят от сорта, даты посева, погоды и риска ночных заморозков.

    Можно ли убирать свеклу в октябре?

    В теплых регионах – да, если нет заморозков и свекла не переросла. В средней полосе и севернее лучше не затягивать: подмерзшие корнеплоды хуже хранятся.

    Можно ли оставлять свеклу до заморозков?

    Лучше не стоит. Свекла частично выступает над землей и может подмерзнуть. Подмороженные корнеплоды хуже хранятся и быстрее портятся.

    Когда убирать свеклу по лунному календарю в 2026 году?

    Если ориентироваться на лунный календарь, корнеплоды обычно стараются убирать на убывающей Луне. В сентябре 2026 года это начало месяца до новолуния 11 сентября и конец месяца после полнолуния 26 сентября. Но погода и зрелость важнее лунной даты.

    Нужно ли мыть свеклу перед хранением?

    Нет. Перед длительным хранением свеклу обычно не моют: лишняя влага повышает риск гниения. Землю лучше аккуратно снять после подсушивания.

    Как обрезать ботву у свеклы?

    Ботву обрезают ножом, оставляя короткие черешки около 1–2 см. Выкручивать листья руками нежелательно: можно повредить верхушку корнеплода.

    Как хранить свеклу зимой?

    Свеклу хранят в прохладном влажном помещении, в ящиках, открытых мешках, песке или опилках. Один из ориентиров – температура около 0…+1 °C. Запасы нужно регулярно проверять.

    Что делать с поврежденной свеклой?

    Поврежденную, треснувшую, подмороженную или подгнившую свеклу не закладывают на длительное хранение. Ее лучше использовать первой – сварить, запечь, отправить в заготовки или переработку.

    Свеклу в 2026 году нужно убирать не по одной дате, а по сочетанию признаков: сорт, регион, размер корнеплодов, состояние ботвы и прогноз погоды. В Подмосковье и средней полосе основной срок уборки на хранение – сентябрь. На юге свеклу можно держать дольше, а в Сибири и на Урале часто приходится убирать раньше.

    Главное – не передержать урожай до устойчивых заморозков и не повредить корнеплоды при выкопке. После уборки свеклу подсушивают, аккуратно обрезают ботву, не моют и закладывают в прохладное влажное место. Тогда урожай сможет дольше сохранить плотность, вкус и пригодность для зимнего хранения.

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      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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