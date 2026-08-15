«Герани» поразили газораспределительную станцию в Черниговской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

Расчеты беспилотников «Герань» успешно отработали по ряду целей в Черниговской области, указало ведомство в Max.

В частности, была поражена газораспределительная станция, расположенная в населенном пункте Радомка. Кроме того, атаке подверглась электрическая подстанция мощностью 110 кВ в Городне.

Также российские силы уничтожили место, где хранились и подготавливались к запуску ударные беспилотники. Этот объект находился в населенном пункте Пекуровка.

В конце июля российские беспилотники обесточили военную подстанцию в городе Сновск Черниговской области.

В середине того же месяца расчеты ударных дронов поразили склад вооружения ВСУ в населенном пункте Кучиновка.

Несколькими днями ранее аппарат «Герань-2 Сикер» уничтожил газораспределительную станцию в Газопроводном.