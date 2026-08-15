Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
«Герани» поразили газораспределительную станцию в Черниговской области
Российские расчеты беспилотников «Герань» нанесли удары по газораспределительной станции и месту хранения ударных дронов в Черниговской области, сообщило Минобороны.
Расчеты беспилотников «Герань» успешно отработали по ряду целей в Черниговской области, указало ведомство в Max.
В частности, была поражена газораспределительная станция, расположенная в населенном пункте Радомка. Кроме того, атаке подверглась электрическая подстанция мощностью 110 кВ в Городне.
Также российские силы уничтожили место, где хранились и подготавливались к запуску ударные беспилотники. Этот объект находился в населенном пункте Пекуровка.
В конце июля российские беспилотники обесточили военную подстанцию в городе Сновск Черниговской области.
В середине того же месяца расчеты ударных дронов поразили склад вооружения ВСУ в населенном пункте Кучиновка.
Несколькими днями ранее аппарат «Герань-2 Сикер» уничтожил газораспределительную станцию в Газопроводном.