Веломски: Передача ракет для Patriot опровергнет миф об угрозе Польше от России

Tекст: Алексей Дегтярёв

Польское правительство под руководством Дональда Туска не считает угрозу со стороны России реальной, несмотря на официальную риторику, заявил Веломски, передает РИА «Новости».

«Если правительство Дональда Туска в ближайшее время задаром отдаст Украине ракеты для Patriot, значит, оно признает, что все эти разговоры о российской угрозе – сказки. Ведь если бы угроза была реальной, ни одной ракеты бы не отдали», – заявил ученый.

Профессор убежден, что рассказы об опасности с Востока служат лишь инструментом для консолидации польского общества вокруг действующей власти.

По его мнению, руководству страны просто нечего больше предложить своим гражданам.

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