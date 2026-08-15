Британская улица получила русское название на картах Google

Британская улица на картах Google начала обозначаться по-русски

Tекст: Тимур Шайдуллин

Странный сбой заметили в Британии на картах Google Maps. При просмотре обычной карты местности название улицы Биллинг-авеню в деревне Финчемпстед к западу от Лондона полностью исчезает, но для англоязычных пользователей карт оно появляется на русском языке. Американская корпорация пока не прокомментировала загадочное переименование, пишет РИА «Новости».

«Биллинг-авеню – это улица в жилом районе Горс-Райд в Финчемпстеде, состоящем из рядных домов, многие из которых были построены в качестве социального жилья. Но, как ни странно, название этой улицы отсутствует на Google Maps. В Google Street View Биллинг-авеню отображается как «Биллинг авеню» - на русском языке, в котором используется кириллица», – говорится в материале газеты Bracknell News.

Указанный район возвели в 1970-х годах, сейчас там проходит масштабная реновация. Власти планируют обновить 44 дома социального жилья, которые перестали отвечать современным требованиям.

Утвержденный проект предусматривает переселение арендаторов, выкуп объектов у собственников, снос старых зданий и возведение новых. Всего на эти цели выделено более 28 млн фунтов, что составляет почти 38 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной неизвестные пользователи изменили название варшавского монумента в сервисе Google Maps.

Ранее компания Google удалила функцию переименования объектов на территории России. До этого корпорация Apple вслед за Google переименовала Мексиканский залив в своем картографическом приложении.