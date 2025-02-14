Google удалил функцию переименования объектов в России

Функция переименования объектов на Google картах исчезла в России

Tекст: Александра Юдина

На картах Google в России исчезла возможность переименовывать объекты. Эта функция пользовалась популярностью у подростков, которые изменяли названия образовательных учреждений на забавные. Сейчас при просмотре карты России в приложении Google Maps данная функция больше недоступна, передает РИА «Новости».

В странах постсоветского пространства, таких как Армения, Азербайджан, Киргизия, Молдавия и Украина, функция все еще доступна. Например, в Казахстане на картах можно найти «школу №42 здесь только сигмы», «школу №6 имени Бэтмена» и «школу 32 имени Курта Кобейна».

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что переименование объектов происходит автоматически при большом количестве запросов на изменение. Муртазин также добавил, что теоретически существует модерация, но она не всегда функционирует.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в США в картографическом сервисе Google Maps было введено новое название Мексиканского залива, изменение официально утверждено Информационной системой географических названий (GNIS).