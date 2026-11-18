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В Благовещенске решили создать палеопарк на месте раскопок динозавров
Создание уникального туристического палеопарка планируется на месте раскопок останков динозавров в Благовещенске, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
Власти региона прорабатывают вопрос об открытии научно-познавательного комплекса в районе местной мебельной фабрики, указал губернатор в Max.
«Проект перспективный и действительно может стать уникальным туристическим объектом региона – его отличительной особенностью», – заявил Орлов.
По его словам, концепция уже существует: над зоной раскопок планируют установить ангар, а рядом отвести площадку под купольную беседку для лекций и мастер-классов.
Для реализации проекта потребуется отремонтировать дороги, ведущие к раскопкам, в первую очередь участок от улицы Нагорной до Красноармейской. Также планируется организовать парковку для автомобилей и туристических автобусов.
Глава региона добавил, что создание маршрута не помешает работе палеонтологов. Ученые Института геологии и природопользования ДВО РАН продолжат свои естественно-научные исследования на площадке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Орлов рассказывал о планах превратить Благовещенск в главную точку притяжения китайских путешественников с помощью уникальных палеонтологических находок.
В мае зампред правительства региона Павел Пузанов анонсировал создание первой в мире трансграничной пассажирской канатной дороги между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ.
В марте глава Амурской области назвал Благовещенск воротами России в Китай.