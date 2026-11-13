Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
Турпоток из России во Вьетнам за полгода превысил 800 тыс. поездок
Матвиенко: Турпоток из России во Вьетнам за полгода превысил 800 тыс. человек
За первые шесть месяцев 2026 года количество поездок россиян во Вьетнам превысило 800 тыс., сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Спикер верхней палаты российского парламента выступила на заседании Национального собрания Вьетнама в Ханое, передает РИА «Новости».
«Стабильно растет и туристический поток. В 2025 году Вьетнам посетило почти 700 тыс. россиян, а за первые шесть месяцев текущего года число таких поездок уже превысило 800 тыс. Важным стимулом увеличения турпотока остается развитие прямых авиаперевозок и упрощение визовых процедур», – сказала Матвиенко.
Парламентарий отметила уверенный рост торгово-экономического сотрудничества двух государств. Товарооборот между странами в прошлом году превысил 6 млрд долларов, увеличившись на 6%, а в первом полугодии текущего года показатель вырос еще на 14%. Также Москва и Ханой последовательно переходят на национальные валюты во взаиморасчетах и выстраивают каналы банковского взаимодействия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Матвиенко сообщила о надежде президента Вьетнама То Лама на встречу с президентом России Владимиром Путиным в этом году.
В прошлом месяце в Ассоциации туроператоров России спрогнозировали увеличение спроса путешественников из Вьетнама на поездки в Россию не менее чем на 30%.
В сентябре Владимир Путин и То Лам закрепили результаты переговоров в Кремле подписанием объемного пакета двусторонних соглашений.