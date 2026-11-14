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Зеленский пожаловался на ограничение доступа ВСУ к системе Starshield
Зеленский заявил об ограничении доступа ВСУ к системе Starshield пятые сутки
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия уже пятые сутки сталкивается с массовыми ограничениями доступа к системе спутниковой связи Starshield.
Вооруженные силы Украины пятые сутки не имеют полноценного доступа к спутниковой связи, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное. Новости».
«Уже пятые сутки есть ограничения. Они говорят, что это какая-то техническая история. Мы так не считаем. Каждый день мы тестируем по разным направлениям. Каждый день есть такое подтверждение. Значит, это не единичные случаи, а массовые», – заявил Зеленский.
В октябре Киев уже жаловался на снижение скорости работы Starshield. Тогда основатель SpaceX Илон Маск объяснил, что система предназначена исключительно для обороны. Он подчеркнул, что Starshield находится под контролем правительства США, поэтому любые ограничения устанавливаются американскими военными и президентом страны. При этом газета The Wall Street Journal сообщала, что распоряжение об ограничении доступа отдал лично Маск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Зеленский заявил о провале военных миссий ВСУ из-за систематического ограничения скорости системы Starshield.
В четверг американская компания SpaceX Илона Маска назвала неправдой заявления о повторных ограничениях работы спутниковой связи.
Ранее представители Демократической партии США выразили намерение выяснить инициатора замедления работы Starshield.