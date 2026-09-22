Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.0 комментариев
Песков сообщил о планах обсудить с США невыдачу визы замглавы МИД России
Песков сообщил о планах обсудить с США отказ в визе Алимову
Россия планирует обсудить с Соединенными Штатами ситуацию с отказом в выдаче американской визы заместителю министра иностранных дел Александру Алимову.
Вопрос о невыдаче визы заместителю главы МИД России Александру Алимову будет поднят в ходе предстоящих контактов Москвы и Вашингтона, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил намерение российской стороны обсудить этот инцидент. «Это будет темой, которая будет ставиться на повестку дня во время контакта с американцами», – подчеркнул он в беседе с журналистами.
Ранее стало известно, что американская сторона отказала в выдаче визы Александру Алимову. Из-за этого российский дипломат не смог отправиться на мероприятия по линии Генеральной Ассамблеи ООН.
В мае Вашингтон отказал в выдаче визы заместителю главы МИД Александру Алимову.
Президент России Владимир Путин назначил его на эту должность в декабре прошлого года.
В апреле американская сторона не выдала въездной документ другому представителю российской делегации для участия в сессии Комитета по информации ООН.