Песков сообщил о планах обсудить с США невыдачу визы замглавы МИД России

Песков сообщил о планах обсудить с США отказ в визе Алимову

Tекст: Вера Басилая

Вопрос о невыдаче визы заместителю главы МИД России Александру Алимову будет поднят в ходе предстоящих контактов Москвы и Вашингтона, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил намерение российской стороны обсудить этот инцидент. «Это будет темой, которая будет ставиться на повестку дня во время контакта с американцами», – подчеркнул он в беседе с журналистами.

Ранее стало известно, что американская сторона отказала в выдаче визы Александру Алимову. Из-за этого российский дипломат не смог отправиться на мероприятия по линии Генеральной Ассамблеи ООН.

В мае Вашингтон отказал в выдаче визы заместителю главы МИД Александру Алимову.

Президент России Владимир Путин назначил его на эту должность в декабре прошлого года.

В апреле американская сторона не выдала въездной документ другому представителю российской делегации для участия в сессии Комитета по информации ООН.