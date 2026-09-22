Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.2 комментария
Цена нефти Brent опустилась ниже 98 долларов впервые с 8 сентября
Цена нефти марки Brent на торгах опустилась ниже 98 долларов за баррель
Мировые цены на нефть в ходе торгов вторника продемонстрировали снижение более чем на 3%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже отметки в 98 долларов впервые с 8 сентября.
По состоянию на 13:12 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,66% относительно уровня предыдущего закрытия, составив 97,67 доллара за баррель. Показатель упал ниже 98 долларов впервые с 8 сентября, сообщает РИА «Новости».
В то же время стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 3,18%, составив 89,43 доллара за баррель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость барреля нефти Brent упала ниже 100 долларов впервые с начала месяца.
В середине месяца цена барреля в ходе торгов превысила 109 долларов.
В начале месяца стоимость нефти марки Brent достигла 102 долларов за баррель.