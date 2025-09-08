Силуанов назвал еще одну область, где ИИ «пока не дорос» заменить человека

В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
Силуанов назвал еще одну область, где ИИ пока бессилен заменить человека
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что его ведомство стало одним из первых, где стали использовать возможности искусственного интеллекта (ИИ) в работе, однако, есть сферы, которые ему неподвластны, считает глава Минфина.
«В конечном счете планирование [бюджета], думаю, что останется за человеком. Одно дело, тебе подскажут как по мнению искусственного интеллекта правильнее составить бюджет, а другое дело – есть много нюансов, которые решаются исключительно исходя из профессиональных человеческих качеств. <…> Пока искусственный интеллект не дорос до тех интеллектуальных, где-то может даже эмоциональных возможностей человека, которые пока недоступны искусственному интеллекту», – приводит ТАСС слова Силуанова в эфире радиостанции РБК.
По его словам, сейчас ИИ помогает министерству правильно формировать бюджетные заявки и существенно облегчает выполнение ряда задач.
«Искусственный интеллект помогает в формировании позиции по тем или иным вопросам. Можно не открывать много справочников, ресурсов, можно просто задействовать возможности искусственного интеллекта, который сразу посмотрит всю картину того или иного вопроса, и подскажет позицию», – уточнил министр.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава «Сбера» Герман Греф назвал срок, когда ИИ сможет заменить человека. При этом президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме подчеркнул, что ИИ – инструмент, а окончательное принятие решений в госуправлении должно оставаться за человеком.