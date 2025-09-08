Силуанов назвал еще одну область, где ИИ «пока не дорос» заменить человека

Силуанов назвал еще одну область, где ИИ пока бессилен заменить человека

Tекст: Ирма Каплан

«В конечном счете планирование [бюджета], думаю, что останется за человеком. Одно дело, тебе подскажут как по мнению искусственного интеллекта правильнее составить бюджет, а другое дело – есть много нюансов, которые решаются исключительно исходя из профессиональных человеческих качеств. <…> Пока искусственный интеллект не дорос до тех интеллектуальных, где-то может даже эмоциональных возможностей человека, которые пока недоступны искусственному интеллекту», – приводит ТАСС слова Силуанова в эфире радиостанции РБК.

По его словам, сейчас ИИ помогает министерству правильно формировать бюджетные заявки и существенно облегчает выполнение ряда задач.

«Искусственный интеллект помогает в формировании позиции по тем или иным вопросам. Можно не открывать много справочников, ресурсов, можно просто задействовать возможности искусственного интеллекта, который сразу посмотрит всю картину того или иного вопроса, и подскажет позицию», – уточнил министр.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава «Сбера» Герман Греф назвал срок, когда ИИ сможет заменить человека. При этом президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме подчеркнул, что ИИ – инструмент, а окончательное принятие решений в госуправлении должно оставаться за человеком.