Маск начал войну энциклопедий в интернете

Tекст: Олег Исайченко

Проект американского бизнесмена Илона Маска «Грокипедия» (Grokipedia) начал свою работу. Сайт представляет собой аналог знаменитой «Википедии» – общедоступной интернет-энциклопедией, работающей по принципу «свободного контента», то есть автором статьи может стать любой желающий.

В отличие от существующей онлайн-энциклопедии, новый ресурс не имеет института «живых редакторов». Материалы для «Грокипедии» оформляются искусственным интеллектом Grok, разработанным в рамках другого стартапа Маска – xAI. Пользователь ресурса не может вносить правки в исходные статьи, однако он может предлагать их через всплывающее окно для сообщения о неверной информации.

При этом сейчас продукт Маска значительно уступает своему аналогу по части совокупного объема материалов. По данным Business Insider, на новом сайте размещено чуть менее 889 тыс. страниц, в то время как «Википедия» может похвастаться более восьми млн статей, созданными пользователями со всего мира.

Впрочем, «Грокипедия» не собирается стоять на месте. Сейчас ресурс работает в версии 0.1. На главной странице отображается только строка поиска, куда гостям сайта предлагается ввести свой запрос. Кроме того, Маск обещает, что созданный им портал станет «менее предвзятой альтернативой» знаменитой интернет-энциклопедии. Бизнесмен уже демонстрировал умение побеждать в борьбе за ресурсы и влияние – его покупка считавшегося оплотом демократов Twitter (заблокирован в России) стала значимым прецедентом смещения баланса сил в медиапространстве.

Однако, как отмечает The Washington Post, принципы работы новинки на сегодняшний день выглядят менее прозрачными, чем у «Википедии». Идея о создании альтернативы возникла у Маска еще в 2024 года. Она стала закономерным итогом длительного конфликта предпринимателя с руководством энциклопедии.

В октябре 2023 компания NewsGuard (сфера деятельности – проверка надежности информации) обвинила бизнесмена и его соцсеть X (ранее Twitter, заблокирована в России) в распространении фейков о конфликте Израиля и ХАМАС, напоминают «Известия». В ответ Маск раскритиковал принципы работы «Википедии», указывая, что ее основатель Джимми Уэйлс, является одним из членов консультативного совета NewsGuard.

Позже предприниматель «прошелся» по бюджету сайта в 2023-2024 годах, 17% которого ушло на поддержку «равноправия», а 11% – на развитие «безопасности и инклюзивности». Маск призвал прекратить делать пожертвования «Википедии» до тех пор, пока ресурс «не восстановит баланс в редакторских полномочиях».

«У Маска может быть сразу несколько причин для запуска Grokipedia. Во-первых, он испытывает некоторую фрустрацию после отставки с поста главы департамента эффективности правительства, а также на фоне разбирательств с акционерами Tesla, профсоюзами и корпоративными наблюдателями. Судя по всему, новый проект нужен ему для самоутверждения и возвращения статуса успешного деятеля», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

«Во-вторых, не исключено, что у миллиардера появились какие-то личные политические амбиции, большие, чем ранее. Тогда Grokipedia должна стать одним из информационных фундаментов для их реализации. Кроме того, объявленная альтернатива «Википедии» нужна Маску, чтобы заявить пусть и о небольшой, но все-таки победе над либералами», – предположил собеседник.

«Впрочем, у таких планов Маска есть несколько больших «но». Бизнесмен показывает не слишком системный подход к своим проектам. В ближайшее время он сам может потерять интерес к Grokipedia и забыть о ней, вернувшись к космическим программам», – спрогнозировал Дробницкий.

Однако, какими бы ни был истинные мотивы предпринимателя, его новый продукт представляет интересную альтернативу «Википедии»,

что само по себе хорошо, сказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман. «Конкуренция заставляет добиваться улучшения качества. Однако выбор искусственного интеллекта в качестве основного «автора» статей кажется странным», – говорит он.

Он объясняет, что все текущие проекты в данной сфере опираются на давно привычные системы поиска в интернете, просто «прикручивая» к ним системы построения связного текста из фрагментов найденных страниц. И главная проблема в том, что в интернете неверных сведений больше, чем верных. В результате система, опирающаяся только на результаты поиска, с высокой вероятностью выдает недостоверные тексты.

В классических поисковых системах, например в Google, используется естественный интеллект в том смысле, что на первое место выводятся страницы, на которые чаще ссылаются другие с теми же ключевыми словами, продолжает собеседник. Но в последнее время этот процесс часто сталкивается с проблемами оптимизации.

Недостоверны бывают и сведения, проверенные людьми, поскольку они, во-первых, не всезнающие, а во-вторых, предвзяты. Например, в «Википедии» почти все модераторы, проверяющие новые сведения на достоверность, являются сторонниками либеральной идеологии. Поэтому

все, что противоречит данному мировоззрению, подвергается цензуре.

«Конечно, я рад, что Маск попытался создать свой вариант «Википедии», но боюсь, что он не до конца представляет себе перечисленные сложности, не говоря уже о многих других. Перспективы проекта пока неясны. В интернете всегда хватало интересных начинаний. «Взлетала», впрочем, лишь малая их часть», – акцентирует Вассерман.

В свою очередь, политолог Павел Данилин также сомневается в возможности «Грокипедии» что-либо изменить в сфере интернет-энциклопедий. «Ресурс будет брать информацию в целом из тех же источников. Однако у «Википедии» имеется большой штат цензоров и редакторов, имеющих специфическое восприятие материалов, с которыми они работают», – напомнил он.

«На страницах ресурса регулярно удаляются статьи, противоречащие либеральному дискурсу. Это ненормальная практика, порождающая большое количество претензий к «Википедии». Поэтому появление альтернативы, пусть и несовершенной, все же важный шаг на пути создания объективного информационного пространства», – считает собеседник.

«Как известно, украинские националисты уделяют много внимания написанию своих версий исторических событий именно в «Википедии».

Новинка от Маска кажется менее подверженной влиянию извне, однако есть опасения, что ИИ Grok, положенный в основу ресурса, будет брать информацию из тех же источников, что и его предшественник», – рассуждает эксперт.

«Сейчас информацию о персонах легко собирают нейросети и в целом их результат адекватный, почти не уступает статьям из «Википедии». Если «Грокипедия» будет нацелена на то, чтобы предоставлять информацию максимально деидеологизированную, то это может пользоваться популярностью», – уточняет политолог.

При этом эксперт отметил, что новая российская интернет-энциклопедия «Рувики» так и не смогла составить конкуренцию «Википедии». «Российская «Рувики» – это ценный и полезный ресурс. Но популярностью, как «Википедия», она пока не пользуется», – заключил Данилин.