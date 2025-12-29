Полицейские раскрыли сеть нелегальных магазинов никотиновой продукции в Москве

Tекст: Алексей Дегтярёв

Вся сеть фактически контролировалась группой подозреваемых, организовавших противоправный бизнес. Их доход ежемесячно превышал 10 млн рублей, указала Волк в своем Telegram-канале.

В ходе расследования установлено, что часть реализуемой продукции имела поддельные идентификационные средства системы «Честный знак», а остальная продавалась и вовсе без маркировки.

Помимо этого, выявлены упаковки с жидким никотином, который запрещен к продаже в России. Эти образцы направят на экспертизу для проверки соответствия стандартам безопасности.

Задержан предполагаемый организатор и четверо сообщников.

В ходе обысков изъяты более 2 тыс. единиц продукции без маркировки, а также другие предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность.

Возбуждено уголовное дело. В отношении всех задержанных избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, в июле в промышленном боксе Югры выявили подпольный цех с автоматизированным оборудованием, там нашли крупную партию спиртосодержащей продукции.

В марте в Подмосковье полиция выявила нелегальную торговлю сигаретами без маркировки на сумму более 225 млн рублей.