Полицейские раскрыли сеть нелегальных магазинов никотиновой продукции в Москве
Столичные полицейские ликвидировали канал сбыта никотиносодержащей продукции без обязательной маркировки, который работал через более чем 50 магазинов в московском регионе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Вся сеть фактически контролировалась группой подозреваемых, организовавших противоправный бизнес. Их доход ежемесячно превышал 10 млн рублей, указала Волк в своем Telegram-канале.
В ходе расследования установлено, что часть реализуемой продукции имела поддельные идентификационные средства системы «Честный знак», а остальная продавалась и вовсе без маркировки.
Помимо этого, выявлены упаковки с жидким никотином, который запрещен к продаже в России. Эти образцы направят на экспертизу для проверки соответствия стандартам безопасности.
Задержан предполагаемый организатор и четверо сообщников.
В ходе обысков изъяты более 2 тыс. единиц продукции без маркировки, а также другие предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность.
Возбуждено уголовное дело. В отношении всех задержанных избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, в июле в промышленном боксе Югры выявили подпольный цех с автоматизированным оборудованием, там нашли крупную партию спиртосодержащей продукции.
В марте в Подмосковье полиция выявила нелегальную торговлю сигаретами без маркировки на сумму более 225 млн рублей.