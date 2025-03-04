Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.5 комментариев
В Подмосковье пресекли продажу нелегальных сигарет на 225 млн рублей
В Московской области полиция пресекла нелегальную торговлю сигаретами без маркировки на сумму более 225 млн рублей, задержаны трое подозреваемых, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Полицейские в Подмосковье обнаружили порядка 1,5 млн пачек сигарет иностранного производства без предусмотренной законом маркировки, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
Продукцию нашли в ангаре на территории склада в городском округе Жуковский. Оценочная стоимость изъятого превышает 180 млн рублей.
Злоумышленниками оказались двое жителей Подмосковья и гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Они приобретали товар, везли его в Московскую область и реализовывали оптовыми партиями в соседние регионы.
В ходе обыска в загородном домовладении одного из фигурантов в городе Раменском были обнаружены еще более 350 тыс. пачек сигарет, часть из которых имела поддельные акцизные марки, а другие были без маркировки. Стоимость изъятого товара составляет около 45 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело, одного подозреваемого арестовали, двух других отправили под домашний арест.
Ранее в Петербурге полицейские ликвидировали агентство, нелегально поставлявшее нянь и сиделок из Юго-Восточной Азии, которые работали в России на основании фиктивных договоров.