В Подмосковье пресекли продажу нелегальных сигарет на 225 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Полицейские в Подмосковье обнаружили порядка 1,5 млн пачек сигарет иностранного производства без предусмотренной законом маркировки, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

Продукцию нашли в ангаре на территории склада в городском округе Жуковский. Оценочная стоимость изъятого превышает 180 млн рублей.

Злоумышленниками оказались двое жителей Подмосковья и гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Они приобретали товар, везли его в Московскую область и реализовывали оптовыми партиями в соседние регионы.

В ходе обыска в загородном домовладении одного из фигурантов в городе Раменском были обнаружены еще более 350 тыс. пачек сигарет, часть из которых имела поддельные акцизные марки, а другие были без маркировки. Стоимость изъятого товара составляет около 45 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело, одного подозреваемого арестовали, двух других отправили под домашний арест.

Ранее в Петербурге полицейские ликвидировали агентство, нелегально поставлявшее нянь и сиделок из Юго-Восточной Азии, которые работали в России на основании фиктивных договоров.