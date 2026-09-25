Между Тбилиси и Баку разыгрался церковный скандал

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Патриархия Грузии заявила, что данная церковь в Азербайджане является «частью грузинского исторического и культурного наследия», поэтому в грузинском обществе «резкую реакцию и справедливое возмущение» вызвали раскопки на ее территории.

ГПЦ предупредила, что этот факт может негативно отразиться на двусторонних отношениях, тем более что патриархия не получила никакой информации о работах в Кюрмюке, которые названы в заявлении «несогласованной реабилитацией».

ГПЦ потребовала от правительственных структур Грузии вмешаться в ситуацию.

В ответ МИД Азербайджана заявил, что позиция ГПЦ «противоречит духу существующих между Азербайджаном и Грузией отношений дружбы, партнерства и добрососедства».

«Религиозные организации должны воздерживаться от позиции, которая может нанести ущерб историческим отношениям дружбы и добрососедства, складывавшимся между народами Азербайджана и Грузии на протяжении веков. В этой связи мы призываем Грузинский патриархат не повторять подходы Армянской церкви и не следовать ее примеру. Все исторические, культурные и религиозные памятники на территории Азербайджана являются неотъемлемой частью национального наследия азербайджанского народа и Азербайджанского государства», – говорится в комментарии МИД.

В пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев по телефону поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с 48-летием.