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Песков допустил контакты Путина и Вучича по поставкам газа в Сербию
Песков: Путин и Вучич могут провести переговоры по поставкам газа в Сербию
Кремль допускает возможность обсуждения поставок газа между президентом России Владимиром Путиным и президентом Сербии Александром Вучичем, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков сообщил о возможности прямых переговоров между Путиным и Вучичем, передает РИА «Новости». Обсуждение будет касаться перспектив дальнейших поставок российских энергоресурсов.
«Мы не исключаем такого контакта», – заявил представитель Кремля.
Весной Сербия и Россия согласовали продление газового контракта на три месяца.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт телефонного разговора лидеров двух стран.
Сербский президент Александр Вучич ожидал разговора с Владимиром Путиным для обеспечения энергетической стабильности республики.